Suomalainen puolustustarvikeyritys Patria myy Puolustusvoimille 91 panssaroitua 6x6-miehistönkuljetusvaunua.

Kauppaan sisältyy varaosia, työkaluja sekä käyttö- ja huoltokoulutusta. Siihen liittyy myös optio eli lisähankintamahdollisuus 70 lisävaunusta.

Perjantaina tehdyn tilauksen ja option yhteisarvo on noin 208 miljoonaa euroa.

Patria kuvaa tilausmäärää suurimmaksi, minkä Puolustusvoimat on tehnyt Patrialta vuosikymmeniin.

”Ei tässä vielä suuri eurooppalainen varustautuminen ole alkanut”, sanoo Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko.

”Tietyt maat tekevät toimia, kuten Suomi, Norja, Ruotsi, Baltian maat ja Puola, mutta muut maat tulevat vähän hitaammin sieltä.”

Patria ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos allekirjoittivat perjantaina 6x6-vaunujen hankintasopimuksen. Kuvassa Patrian Suomen toiminnoista vastaava Jussi Järvinen (vas.), toimitusjohtaja Esa Rautalinko, Logistiikkalaitoksen johtaja Jari Mikkonen ja apulaisjohtaja Juha-Matti Ylitalo.

Perjantaina julkistettu vaunukauppa ei tule yllätyksenä, sillä sitä on pohjustettu jo vuosia.

Suomen ja Latvian puolustushallinnot kertoivat syksyllä 2021 ensimmäisestä Patria 6x6 -vaunua koskevasta kaupasta, jossa Latvia osti yli 200 vaunua. Kyseessä oli maan historian suurin asekauppa.

Tuolloin allekirjoitettiin myös aiepöytäkirja, jonka mukaan Suomi ostaa 160 vaunun erän vuonna 2023.

Patria 6x6 ei ole jalkaväen taisteluajoneuvo vaan modulaarinen miehistönkuljetusvaunu, johon mahtuu kyytiin kymmenkunta sotilasta ja joka suojaa sotilaita kuljetuksen aikana.

Tällaisia vaunuja kutsutaankin joskus ”taistelukentän takseiksi”.

Vaunun peruskonseptin mukaan sen pitää olla mahdollisimman helppokäyttöinen sekä edullinen hankkia ja ylläpitää, jolloin niitä voidaan ostaa suuria määriä.

”Tämä pyöräajoneuvo on sikäli erinomainen, että sen elinkaarikustannukset ovat selvästi halvemmat kuin tela-ajoneuvoilla”, sanoi allekirjoitustilaisuudessa mukana ollut Logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Jari Mikkonen.

”Modulaarirakenne antaa sen edun, että siitä pystytään tekemään eri versioita kohtuullinen yksinkertaisesti.”

Puolustusvoimat tilasi saman tyyppisiä miehistönkuljetusvaunuja kuin Latvia aiemmin, mutta vaunutyypistä voidaan rakentaa esimerkiksi evakuointi- tai komentoajoneuvoja.

Patrian valmistama 6x6-vaunu oli mukana viime vuonna järjestetyssä Arrow-sotaharjoituksessa.

Liikkuvuuden kehittäminen on yksi 2020-luvun suurista Puolustusvoimien maavoimallisista hankkeista. Uusi 6x6-vaunu on keskeinen osa sitä.

Puolustusvoimat tavoitteleekin teknologialoikkaa Maavoimien liikkuvuuteen ja joukkojen panssaroituun kuljetuskalustoon.

Pyöräajoneuvojen osalta tarkoitus on ostaa parhaiten varustetuille operatiivisille joukolle uusia 6x6-vaunuja ja siirtää vanhat 1980-luvulta asti hankitut Pasi-vaunut paikallisjoukoille.

Vanhat Pasit ovat yhä käyttökelpoisia, sillä ne ovat käyneet läpi mittavan peruskorjauksen ja modernisoinnin.

Rautalingon mukaan Pasit ja 6x6-vaunut ovat kuitenkin täysin eri sukupolvea. Erot näkyvät muun muassa käytön helppoudessa, matkustusmukavuudessa, muunneltavuudessa ja moottoritehoissa.

Patria 6x6:n taustalla on yhteiseurooppalainen Cavs-hanke (Common Armoured Vehicle System), jossa Suomi toimii johtovaltiona. Sen puitteissa vaunuja on hankkinut Suomen ja Latvian lisäksi Ruotsi. Myös Saksa on tulossa mukaan.

Ruotsi on tilannut 20 vaunua, mutta Ruotsista saattaa tulla Patrialle vielä todellinen jättipotti.

Ruotsin asevoimien sivuilla julkaistiin huhtikuussa artikkeli, jossa kerrottiin Ruotsin suunnittelevan vielä 400 vaunun lisätilausta. Vaunut menisivät tykistön sekä pioneeri- ja ilmatorjuntajoukkojen käyttöön.

Esa Rautalinko sanoo kuitenkin, että mitään sopimusta asiasta ei ole.

”Ruotsin maavoimat haluaa kohottaa suorituskykyään. Meillä on sellainen usko, että 6x6 on tulevaisuudessa heidän miehistönkuljetusajoneuvonsa.”

Viime viikolla uutisoitiin, että Patria toimittaa Nemo-kranaatinheitinjärjestelmiä Ruotsin uusien rannikkojoukkojen taisteluveneisiin.

Huippumoderni Nemo onkin yksi Patrian lippulaivatuotteita. Rautalingon mukaan kiinnostus sitä kohtaan on lisääntynyt Ukrainan sodan myötä.

”Aika monilla se on ollut niin sanotusti tulilla ennen Ukrainan sotaa, mutta nyt se on aktualisoitunut”, hän sanoo.

”Sodankäynnin paradigma muuttui Ukrainan sodan myötä. Ukrainaan tuli laajamittainen maasota, mitä tiettyjen maiden poliitikot eivät ole halunneet uskoa.”

Rautalinko kertoo, että Patria on järjestänyt Nemon koeammuntoja Lohtajan ampuma-alueella Saksan asevoimille Bundeswehrille.

Saksa on nyt tulossa mukaan Cavs-hankkeeseen. Nemo voidaan integroida 6x6-vaunuun, jos vaikka esimerkiksi Saksa niin haluaisi. Patria on tällaisen vaunuversion jo rakentanut.

”Nemon kustannustehokkuutta ja suorituskykyä ei kiistä kukaan.”

Patrian Nemo on myös yhä mukana yhtenä vaihtoehtona hankkeessa, jossa Yhdysvaltojen maavoimat suunnittelee ostavansa tornillisia kranaatinheittimiä.

6x6-vaunusta on tehty myös testiversio, johon on asennettu Nemo-kranaatinheitin.

Puolustusvoimien uudet vaunut valmistetaan Hämeenlinnassa.

”Tällä hetkellä meillä on jo valmistelevat toimet hyvässä vauhdissa, jotta ensimmäinen ihan merkittävä ajoneuvoerä voidaan toimittaa Logistiikkalaitokselle vielä kuluvan vuoden aikana”, Rautalinko sanoo.

Ruotsiin myydyt 20 vaunua tehdään myös Hämeenlinnassa. Samoin toistaiseksi Latviaan jo toimitetut vaunut on tehty Suomessa, mutta vaunujen kokoonpanoa on tarkoitus laajentaa Latviaan.

Rautalingon mukaan Hämeenlinnaan onkin viime vuosina palkattu lisää työntekijöitä. Kapasiteettia on hänen mukaansa kuitenkin yhä varaa kasvattaa.