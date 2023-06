Main ContentPlaceholder

Koulujen päättäjäisissä palellaan, mutta meteorologilla on positiivinen viesti: ”Lämpimästi kun panee päälle, ulkona pystyy varmaan olemaan”

Viime päivien sää on ollut tavanomaista kylmempi, jopa poikkeuksellisen kylmä. Suomen päällä on nyt pohjoisen napajäätiköltä tullut ilmamassa, mikä on kylmintä mahdollista ilmaa mitä Suomeen voi tulla tähän aikaan vuodesta.

Ulkona kulkijoita viileässä sadesäässä Helsingissä Töölönlahden puistossa perjantai-iltapäivällä.