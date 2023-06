Pyöräilijä ja sähköpotku­lautailija voi saada sakot kahdesta rikos­nimikkeestä.

Poliisi on linjannut, millaisissa tilanteissa se alkaa sakottaa sähköpotkulautailijoita ja pyöräilijöitä.

Poliisihallitus ohjeisti vastikään poliisilaitoksia kirjeellä, jonka mukaan poliisipartiot voivat sakottaa pyöräilijöitä ja sähköpotkulautailijoita kahdessa tapauksessa: jos kuljettaja on juopunut tai jos sähköpotkulaudan tai polkupyörän kyydissä on kuljettajan lisäksi ylimääräinen matkustaja.

Poliisihallituksen ohjeistus on tarkoitettu selkänojaksi poliiseille ja se yhdenmukaistaa poliisilaitosten käytäntöjä eri puolilla maata.

Laki ei ole muuttunut, mutta asiaa on nyt avattu sanalliseen muotoon esimerkkien avulla, kertoo poliisitarkastaja Heikki Kallio.

Ensinnäkin niin sanotusta kaksi päällä ajosta, eli tilanteesta, jossa sähköpotkulaudan tai polkupyörän kyydissä on kuljettajan lisäksi ylimääräinen matkustaja, saa aina liikennevirhemaksun, vaikka olisi selvin päin. Poikkeus on polkupyöriin asennettava lastenistuin. Maksu on 40 euroa.

Saman maksun voi saada sähköpotkulaudalla tai polkupyörällä ajamisesta jalkakäytävällä. Liikennevirhemaksu voidaan antaa vasta 15-vuotiaalle. Alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä.

Humalassa ajon sakotukseen molemmilla kulkupeleillä on nyt tällaiset säännöt:

Sähköpotkulaudan tai polkupyörän kuljettaja voi syyllistyä niin sanottuun tankojuopumukseen eli liikennejuopumukseen moottorittomalla ajoneuvolla, jos ajaa sähköpotkulaudalla päihtyneenä ja aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle.

Olennaista tässä on nimenomaan vaaran aiheuttaminen muille tienkäyttäjille. Se voi tarkoittaa erilaisia läheltä piti -tilanteita.

Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa kuljettaja on lähellä törmätä jalankulkijaan tai jalankulkija joutuu väistämään päihtynyttä sähköpotkulautailijaa tai pyöräilijää.

Jos kuljettaja on humalassa ja kyydissä on matkustaja, sakko tulee nimenomaan tankojuopumuksesta.

Poliisi ei voi näissä tilanteissa kuitenkaan puhalluttaa kuljettajaa.

”Promilleraja ei koske kuin ainoastaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajia. Polkupyöräilijän tai sähköpotkulautailijan päihtymys tulee todeta muutoin, kuten visuaalisesti tai esimerkiksi alkoholin tuoksusta. Poliisilla ei ole oikeutta puhalluttaa kohdehenkilöä”, Kallio kertoo.

Jos kuljettaja törmäilee elottomiin esineisiin kuten seinään, aitaan, liikennemerkkiin, roskapönttöön tai pysäköityyn autoon, teko ei vaaranna muita kuin kuljettajan itsensä. Silloin teko ei ole tankojuopumus, mutta se voi olla liikennerikkomus tai liikenneturvallisuuden vaarantaminen, ja siitä voi saada sakon.

Humalassa sähköpotkulautailu tai pyöräily eivät ole automaattisesti sakotettavia tekoja. Se ratkaisee, millaista meno on. Asian arvioi poliisi ja viime kädessä tuomioistuin, jos kuljettaja ei suostu sakkomenettelyyn.

Sakon voi siis saada polkupyöräilijä ja sähköpotkulaudan päihtynyt kuljettaja, jos ajo on epävarmaa. Sakko tulee tällöin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ohjeistuksen mukaan ajelun tulee olla sellaista, että se on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

Jos kuljettaja tekee ajovirheitä eikä esimerkiksi pysty noudattamaan liikennesääntöjä vaan seilaa tiellä puolelta toiselle, sakko tulee. Sakko tulee myös, jos hän ei päihtymyksensä vuoksi saa pidettyä ajoneuvoa liikkeessä vaan kaatuilee sen kanssa tai törmäilee seiniin, aitoihin, liikennemerkkeihin, autoihin tai muihin ajoneuvoihin.

Molemmissa rikosnimikkeissä keskimääräinen päiväsakkomäärä on 10–12.

Jos kuljettaja ajaa päihtyneenä eikä suurempia ajovirheitä tapahdu, hän saa jatkaa matkaansa, jos hänellä on ajamiseen edellytykset. Tämä tarkoittaa Kallion mukaan tilannetta, jossa ajaminen on lähes virheetöntä.