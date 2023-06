Huijauksissa käyttäjille lupaillaan suuria rahapalkintoja.

Itä-Suomen poliisi varoittaa Facebookissa leviävistä huijauksista. Facebook-huijauksissa käyttäjille lupaillaan suuria rahapalkintoja. Huijauksia tehdään aiemmin kaapatuilla Facebook-tileillä.

Huijari on lähettänyt kaapatulla tilillä uhrille Facebook Messenger -viestin, joka on näyttänyt tulevan uhrin Facebook-kaverilta. Poliisin mukaan huijari on ensin pyytänyt uhrin puhelinnumeroa kilpailua varten, ja sen jälkeen ilmoittanut, että he ovat saaneet voiton.

Saatuaan uhrin tilinumeron ja verkkopankkitunnukset, väitetysti palkintorahojen siirtämiseksi, on huijari tyhjentänyt uhrin tilin.

Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että eräältä pohjoissavolaiselta naiselta huijattiin tällä tavalla Facebookissa yli 150 000 euroa.

Omia pankkitunnuksia ei koskaan pidä jakaa sosiaalisissa medioissa tai niiden keskustelukanavilla, poliisi varoittaa.