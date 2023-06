Päijät-Hämeen pelastuslaitos ei kyennyt selvittämään sähköauton räjähdyksen syytä. Pelastuslaitokset joutuvat usein turvautumaan ulkopuoliseen apuun sähköpalojen tutkinnassa.

Volkswagenin ID. Buzz -mallinen sähköauto vaurioitui lauantaiaamuna Lahden toriparkissa. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan auto räjähti.

Auto oli latauksessa räjähdyksen aikana.

Pelastuslaitoksen mukaan auto ei ollut syttynyt palamaan. Tapahtumaa tutkinut paloinsinööri Tapio Aaltonen arvelee, että auton yllä ollut sprinkleri meni päälle räjähdyksen aiheuttaman paineen voimasta. Palojälkiä ei löytynyt, eikä poliisi epäile tapahtumaan liittyvän rikosta.

Aaltosen mukaan ei näytä siltä, että räjähdys olisi johtunut vaurioituneista akuista. Tarkempia tutkimuksia kuitenkin odotetaan vielä.

Palonsyyntutkinta ei edennyt merkittävästi maanantaina, sillä pelastuslaitoksen henkilökunnalla ei ole ammattitaitoa purkaa sähköajoneuvoa turvallisesti, Aaltonen kertoo.

”Tarkoituksemme on kysyä auton maahantuojalta, mitä on käynyt. Heillä on pätevyys selvittää, mikä sai auton räjähtämään.”

Volkswagenia maahan tuovan K-Auton viestinnästä vastaava johtaja Aarne Töllinen taas sanoo, että vielä ei tiedetä, mitä autolle tapahtui. Hän ei halua esittää arvauksia tapahtuman syistä. Hänen mukaansa vastaavia ongelmia ei ole esiintynyt aiemmin.

Räjähdys sai parkkihallin sprinklerit menemään päälle. Parkkihalliin levisi savua autosta, mutta muihin autoihin ei tullut vahinkoja.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloinsinöörin Timo Koukin mukaan on tavallista, että pelastuslaitokset jättävät sähköpalojen tutkinnan tahoille, joilla on sähköalan osaamista.

”On riskialtista lähteä ronkkimaan sähkölaitetta, koska sähköiskun vaara on suuri.”

Maahantuoja otetaan usein tutkintaan mukaan, jos halutaan kohdentaa, mistä palo on lähtenyt. Maahantuojan intressi on selvittää, onko kyse yksittäisestä vai toistuvasta viasta, sillä se vaikuttaa kuluttajaturvallisuuteen, Kouki sanoo.

Koukin mukaan pelastajien näkökulmasta suurin sähköautoihin liittyvä ongelma on akkupalon sammuttaminen. Prosessi on monimutkaisempi kuin polttomoottoriauton sammuttamisessa, sillä akut saattavat syttyä uudestaan palamaan, vaikka ne olisivat sammuneet jo kertaalleen. Akkupalossa liekit ovat myös voimakkaampia ja palo syttyy aggressiivisemmin.

Palava sähköauto tulisi upottaa vesikonttiin, jotta akut eivät syttyisi uudestaan. Ongelmia syntyy, jos auto on parkkihallissa, sillä palavan auton ulos saaminen matalasta tilasta on hankalaa.

Pakettiauton tuulilasi ja sivuikkunat olivat hajonneet. Lisäksi peltirakenteet ja ovet olivat vääntyneet. Auto oli latauksessa räjähdyksen aikaan.

Koukin mukaan teknologian kehityksen myötä syntyvät uudet turvallisuusriskit aiheuttavat pelastusalalle päänvaivaa. Esimerkiksi juuri sähköautopalot ovat uusi aihealue, joten kaikkia sähköautoihin liittyviä riskejä ei vielä tiedetä, Kouki sanoo.

”Tämä on tällaista perässä juoksemista, kun yritämme selvittää, miten uusia riskejä hallitaan.”

Suomessa palaa tai räjähtää vuosittain vain pieni määrä sähköautoja, Kouki arvioi. Sähköautojen palot eivät ole aiheuttaneet piikkiä tilastoihin.

”Akkupaloja on aika vähän verrattuna siihen, kuinka paljon Suomessa on akkuja.”

Koukin mukaan sähköauton viereen uskaltaa edelleen parkkeerata samalla tavalla kuin polttomoottori­autonkin viereen. Sähköauto ei ole vaarallisempi kuin muut autot, hän sanoo.

Myös Töllinen vakuuttaa, että jos auto on tieliikennekelpoinen ja katsastettu, sitä voidaan käyttövoimasta huolimatta pitää turvallisena.

Toisaalta Kouki arvioi, että sähköautokannan vanhetessa ongelmia saattaa ilmaantua nykyistä useammin. Sähköauton vikaherkkyys kasvaa auton iän mukana.

”Mitä vanhempi auto on, sitä enemmän odotetut riskit kasvavat.”