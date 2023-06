Maavoimat kertoi torstaina Santahaminassa taistelijoitaan koskevista suunnitelmista ja uudistuksista. Osa uudistuksista johtuu suoraan Ukrainan sodasta otetuista opeista.

”Tämä on tavattoman ajankohtainen kysymys”, korosti Maavoimien komentaja Pasi Välimäki.

Hänen mukaansa Suomessa on katsottu tarkkaan, millaisissa varusteissa Ukrainassa soditaan.

Yksi ulospäin näkyvimmistä uudistuksista on uusi yhteispohjoismainen taisteluasu eli arkikielellä maastopuku, jota on odotettu jo vuosia.

Uusi asukokonaisuus on saanut armeijakieliseksi nimekseen Taisteluasujärjestelmä M23.

Juhana Kopperoinen esitteli uutta yhteispohjoismaista taisteluasua eli Nordic Combat Uniformia.

Santahaminassa kerrottiin, että asuja jaettaneen tämän vuoden lopulla ensimmäisenä Sodankylän ja Kainuun prikaatin varusmiehille.

Norjassa valmistetut vaatteet otetaan käyttöön nykyisen M05-maastopuvun rinnalle. Kokonaisuus sisältää kaikki muut vaatekerrokset paitsi lumipuvun, päähineet, jalkineet ja käsineet sekä taistelijan suojavarusteet.

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu erityisesti Puolustusvoimien varusteiden sopivuudesta naisille. Välimäki vakuutti, että uudet varusteet sopivat erikokoisille sotilaille, niin miehille kuin naisille.

Uudessa taisteluasussa on otettu huomioon se, että ne sopivat myös naisille.

Yksi Ukrainan sodan oppeja on lennokkien eli dronejen merkityksen kasvu taistelukentällä. Ne eivät ole enää pelkästään tykistön tulenkäytön apuvälineitä.

Kenraaliluutnantti Välimäki kertoi, että Puolustusvoimien kaikissa joukko-osastoista ruvetaan tämän kesän saapumiserästä alkaen antamaan lennokkikoulutusta.

”Niiden käyttötarkoitus on kahtalainen: opetellaan toimimaan niiden kanssa ja opitaan toimimaan niiden toimintapiirissä. Molempiin suuntiin”, Välimäki sanoi.

Suomessa opetellaan nyt sitä, mitä lennokkien käyttö tarkoittaa muun muassa suojautumisen ja liikkumisen kannalta.

Jalkaväen uusi Parrot Anafi Usa -lennokki, jota käytetään tiedusteluun, valvontaan ja maalinosoitukseen. Sen lentoaika on runsaat puoli tuntia.

Maavoimat aikoo panostaa nyt erityisesti joukkojensa pimeätoimintakykyyn. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että joukoille on hankittu ja hankitaan valonvahvistimia, laserosoittimia ja lämpökameroita.

”Puolustusvoimien viime keväänä saamilla lisäresursseilla on merkittävä vaikutus joukkojemme suorituskykyyn kaikissa valaistusoloissa. Kyky toimia pimeässä on sellaista, joka tuo meidän olosuhteissa monesti etulyönnin”, sanoi jalkaväen tarkastaja Juhana Skyttä.

”Meidän vanhat välineemme antoivat suhteellisen hyvän kyvyn puolustustaisteluun, mutta liikkuvaan sodankäyntiin tarvitaan ennen kaikkea nykyaikaisia välineitä ja pimeätoimintakykyä, joka on kypärä- tai asekiinnitteinen.”

Viime vuosikymmenen lopulla tehty nykyisten rynnäkkökiväärien modernisointi loi pohjan, joka mahdollistaa pimeätoimintalaitteiden käytön aseissa.

Valonvahvistimia voidaan taas kiinnittää kypäriin erillisen kiinnikkeen avulla. Se mahdollistaa laitteiden käytön hyökkäyksissä ja liikkuvassa taisteluissa.

Uudenlaisia lämpökameroita on tulossa tarkka-ampujien käyttöön jo ensi vuonna. Lämpökamerat ovat kuitenkin niin kalliita ja niiden virrankulutus sen verran suurta, etteivät ne yleisty kovin pian tavallisilla kiväärimiehillä.

Jos joukko on itse liikkeessä, ainakin osalla pitää olla käytössään lämpökameroita, jotta vihollinen pystytään havaitsemaan ajoissa.

”Valonvahvistimilla on vaikea havaita paikallaan olevaa kohdetta, jos on itse liikkeessä”, eversti Skyttä sanoi.

Valonvahvistimilla nähdään hyvissä oloissa vain joitakin satoja metrejä. Lämpökameroilla näkee kauemmas eli 800–1 000 metriin saakka.

Asian toinen puoli on tietysti se, että myös vihollisella on lämpökameroita. Niiden tähystykseltä pitäisi päästä piiloon.

”Lämpösuoja on niitä alueita, joilla me tehdään edelleen töitä. Pyrimme hakemaan kustannustehokkaita ratkaisuja”, Skyttä kertoi.

Yksi viime vuosina puhututtanut asia on Puolustusvoimien kaavailema uusi rynnäkkökivääri

Välimäki vahvisti Santahaminassa, että nykyinen 7.62-kaliiperi tulee vaihtumaan. Puolustusvoimat vaihtaa johonkin Nato-maissa käytettävään kaliiperiin, mutta päätöstä ei ole vielä tehty.

”Etenemme systemaattisen kaliiperin valintaan toivottavasti ensi vuoden kuluessa, mikä antaa toivottavasti perusteet käsiaseuudistukseen ja nykyisen rynnäkkökivääriaseistuksen korvaamisen aloittamiseen”, Skyttä sanoi.

”Tarkoituksena on aloittaa uudistus tämän vuosikymmenen kuluessa.”

Nykyisiä rynnäkkökivääreitä ja niiden ammuksia on kuitenkin varastoissa niin paljon, että ne tulevat säilymään käytössä vielä pitkään.

Sakon valmistamia rynnäkkökivääreitä, joita Puolustusvoimat on ostanut testisarjan. Kuvassa 5.56-kaliiperin aseita erilaisilla piipun pituuksilla.

Puolustusvoimat teki maaliskuussa päätöksen rynnäkkökiväärien testisarjan hankinnasta Sakolta.

”Se on tehty 5.56- ja 7.62-kaliiperisille aseille. Samanaikaisesti selvitetään, mitä kaliipereita on maailmalla käytössä. Yhdysvalloissa on käytössä 6.8-kaliiperi. Meillä on siitä myös selvitykset käynnissä”, Skyttä kertoi.

Skyttä muistutti, että kyse ei ole pelkästään kaliiperista. Lisäksi pitää päättää muun muassa aseiden piippujen pituudesta. Se vaikuttaa luodin lähtönopeuteen, aseen käsiteltävyyteen, suuliekkiin, rekyyliin ja eri ampumatarvikkeiden toimivuuteen.

Uuden aseen tulisi toimia myös liittolaismailta mahdollisesti saatavilla ampumatarvikkeilla.

Ukrainan sota on osoittanut, miten tärkeää on ammusten sirpaleilta suojautuminen.

”Sirpalesuojan merkitys on kyllä erittäin suuri. Se on haastanut ajatteluamme siitä, millä tavalla tulee toimia ja mitä tulee olla suojattuna”, Skyttä sanoi.

”Aikaisempaan verrattuna tässä on tapahtunut muutosta. Kyllä sillä tulee olemaan vaikutusta, miten meidän tulee varustaa joukkojamme.”