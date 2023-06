Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Ympäristörikokset

Suomen ja Viron välillä epäillään liikutetun laittomasti tuhansia tonneja jätettä – oikeus­käsittely alkaa

Epäilynä on, että rikollisella toiminnalla on pyritty välttämään jätteidensiirtoon liittyviä maksuja. Asiaa on tutkittu yhteistyössä Viron viranomaisten kanssa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on varannut jutun käsittelylle useita päiviä juhannusviikolle asti.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään laajan ympäristörikosjutun käsittely. Epäilynä on, että Suomen ja Viron välillä on liikutettu laittomasti tuhansia tonneja jätettä. Rikollisen toiminnan tarkoituksena on ollut välttää jätteidensiirtoon liittyviä maksuja. Syytteet koskevat yhtä ympäristön turmelemista ja kahta törkeää ympäristön turmelemista vuosina 2018–2020. Syyttäjien mukaan kaikki syytetyt ovat kiistäneet rikosepäilyt. Suomen viranomaiset ovat selvittäneet asiaa yhteistyössä Viron viranomaisten kanssa. Suomessa rikosepäilyjä tutki keskusrikospoliisi (KRP). Sen mukaan rikoskokonaisuus koostuu kolmesta tapauksesta, joita yhdistävät osittain samat epäillyt. Ensimmäinen rikosepäilty koskee rakennusjätteen luvatonta vientiä Suomesta Viroon. Suomen ympäristökeskus (Syke) sai syksyllä 2019 Viron kansainvälisistä jätesiirroista vastaavalta viranomaiselta tiedon Tallinnan satamassa pysäytetystä ja tarkastetusta jätekuormasta. Tarkastuksessa selvisi, että lastissa oli rakennus- ja purkujätteen mekaanisessa käsittelyssä syntyvää hienojakoista alitetta, jonka siirtämiseen ei ollut lupaa. KRP on epäillyt, että suomalainen yritys ehti touko–lokakuussa 2019 viedä vääränlaisella luvalla noin 1 700 tonnia alitetta 70 erässä ennen kiinni jäämistä. Esitutkinnan aikana ilmeni, että epäillyt olivat vieneet myös vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua muuntajaöljyä luvatta Suomesta Viroon toukokuusta 2018 marraskuuhun 2019. Poliisi epäilee suomalaisen toiminnanharjoittajan vieneen ilman jätesiirtolupaa Suomesta Viroon yhteensä noin 860 tonnia jäteöljyä. Kolmannessa rikosepäilyssä suomalainen yhtiö ilmoitti Sykelle, että se oli havainnut heille tuodun huhti–toukokuussa 2020 jäteöljyä Virosta. Syken selvityksen mukaan jätesiirtoa varten ei ollut haettu tarvittavaa lupaa. Poliisi epäilee jätteen tuojien tuoneen luvatta Suomeen 26 kuormassa yhteensä noin 670 tonnia jätettä. Käräjäoikeus on varannut jutun käsittelylle useita päiviä juhannusviikolle asti.