Keski-Suomeen perustetaan merkittävä yksityinen luonnonsuojelualue metsäpääomayhtiö Finsilvan maille.

Lempaatsuon luonnonsuojelualue sijaitsee Keuruun ja Jämsän rajalla ja on kooltaan 172 hehtaaria. Uusi luonnonsuojelualue on monipuolinen ja yhtenäinen suoalue ja siitä jopa kolmannes on luonnontilassa, Keski-Suomen ely-keskus kertoo. Lisäksi alueen lajisto on ely-keskuksen mukaan poikkeuksellisen monipuolinen.

Finsilvan omistamilta mailta suojellaan lisäksi Viitasaarella sijaitseva 140-vuotias havupuumetsikkö. Sen koko on kahdeksan hehtaaria.