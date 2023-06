Näin suomalaiset ostosturistit ottavat ilon irti Ruotsin ”roskavaluutasta”: ”Hintaero on mieletön”

Ruotsin kruunun ennätysmäisen alas vajonnut kurssi saa suomalaiset entistä innokkaammin Haaparannan kauppoihin.

”Puolet halvempaa kuin Suomessa”, arvioivat Timo ja Paula Haataja olutostostensa hintaa kauppakeskuksen pihassa Haaparannalla torstaina.

Oululaiset Haatajat hankkivat ruotsalaisesta kaupasta korillisen nelosolutta alle 30 eurolla. Samasta määrästä he arvioivat maksavansa Suomessa ainakin 50–60 euroa.

Ruotsin kruunun arvo suhteessa euroon on vajonnut ennätyksellisen alas, mikä tekee ostosreissuista Ruotsiin nyt suomalaisille kannattavia.

Tämä näkyi Haaparannalla, jossa kauppojen parkkialueet täyttyivät suomalaisten autoista. Erityisen kova vipinä kävi Systembolagetin eli Ruotsin Alkon edustalla.

Oluen lisäksi Haatajat lastasivat auton perään ison lavallisen kahvia. ”Alle neljä euroa paketti, kun Suomessa hinta on yli kuusi euroa”, perusteli Timo Haataja.

Paula ja Timo Haataja lastasivat ostoksiaan autoon Coop-marketin ja Systembolagetin pihassa Haaparannalla.

Haatajat matkailivat vastikään Tallinnassa, jossa sama kahvipaketti maksoi enemmän kuin Ruotsissa.

”Samaten viini. Viron-laivan hinnoissa on sekin. Kaikki ostetaan samalla kertaa, kun tänne kerran tulee.”

Haatajat jatkoivat vielä Haaparannan Ikeaan, jossa arvelivat hintojen olevan nyt merkittävästi halvempia kuin Suomen puolen Ikeoissa.

Sen sijaan tankille ei ollut aikomusta suunnata.

”Ei kannata tankata täällä, polttoaine on Suomessa tällä hetkellä edullisempaa”, totesi Timo Haataja.

Halvasta kruunusta on puhuttu Ruotsissa koko alkuvuoden ajan. Paikallisessa mediassa kruunua on jo useaan otteeseen tituleerattu ”roskavaluutaksi”.

Kun kruunu heikentyy, suomalainen saa kotivaluutallaan eurolla enemmän kruunuja. Euron kurssi suhteessa kruunuun oli maanantaina 11,64 kruunussa, kun vielä viime vuonna samaan aikaan yhdellä eurolla sai yli kruunun vähemmän. Edellisen kerran euro liikkui yli 11,60 kruunussa finanssikriisin jälkimainingeissa alkuvuonna 2009.

Rajaneuvonnan koordinaattori Päivi Koivupalo tietää Haaparannan yrittäjien ja kauppiaiden olevan iloisella mielellä. Sen verran vilkasta on suomalaisten ostosmatkailu länsirajan toiselle puolen.

”Kannattaahan siellä euroilla ostaa. Kruunu on sen verran huonossa jamassa.”

Koivupalo sanoo rajakaupan menneen aaltoliikkeissä, välillä toiseen ja välillä toiseen suuntaan. Tällä kertaa kauppiaat tekevät hyvää myyntiä Haaparannalla, mutta Suomen puolen rajakauppiaille tämä on huono juttu.

Erityisen paljon Haaparannalta haetaan nyt viiniä hanapakkauksissa, olutta, energiajuomia sekä nuuskaa ja savukkeita. Yhä useampi suuntaa myös ruokaostoksille.

Koivupalo muistuttaa, että niille sadoille ihmisille, jotka asuvat Suomessa mutta käyvät Ruotsissa töissä, kruunun alamäki on ollut iso palkanalennus.

”Noin 15 prosentin palkanalennuksesta puhutaan.”

Haaparannalla itsekin asuva Koivupalo tekee ruokaostokset Haaparannan kaupoista, joissa viime aikoina vastaan on tullut selkeästi uusia kasvoja. ”Eivät ole torniolaisia, vaan saattavat olla kauempaakin.”

Ison ruokamarketin Ica Maxin pihassa torniolainen Martti Huhta kertoi keskittävänsä nyt kaikki ruokahankintansa Ruotsiin.

”Kulkemista on lisätty niin, että nyt käymme kaksi kertaa viikossa ja ostamme Ruotsin puolelta kaikki, mitä tarvitsee. En ole laskenut säästöä, mutta hintataso on meille edullinen.”

Leena Pörhölä ja Martti Huhta tulivat ruokaostoksille Haaparannan Ica Maxiin Torniosta.

Myös Sakari ja Leena Pörhölän kuusihenkinen torniolaisperhe on kruunun kurssin laskiessa ruvennut taas käymään Ica Maxissa.

”Käymme välillä Suomenkin kaupoissa. Ruotsin kaupoissa on vähän erilainen valikoima. Erityisesti lihatuotteet ovat Ruotsissa halvempia. Samoin limukat ja karkit on aina olleet Ruotsissa halvempia”, kertoi Sakari Pörhölä.

Torniolaisen Sakari Pörhölän mielestä nyt kannattaa tulla ruokaostoksille Haaparannan kauppoihin.

Kemiläiset Ilmari Paavalniemi ja Arttu Antinoja olivat matkalla lohenpyyntiin Kalix-joelle Ruotsiin. Matkalla he poikkesivat Haaparannalle ostamaan virvoitusjuomia.

”Puolet halvempi kuin Suomessa”, he arvioivat ostamansa lavallisen hintaa.

Ilmari Paavalniemi (edessä) ja Arttu Antinoja poikkesivat kalareissullaan ostamaan virvoitusjuomia.

Euroon siirtyminen houkuttaa Ruotsissa yhä enemmän. Keskiviikkona julkaistun kyselyn mukaan 30,6 prosenttia vastanneista äänestäisi nyt euroon siirtymisen puolesta. Vaikka 50,5 prosenttia on edelleen kruunussa pysymisen kannalla, on yhteisvaluutan suosio nyt suurimmillaan sitten euroalueen velkakriisin.

Leena Nieminen ja Ilkka Kivistö ajoivat Haaparannalle Lahdesta asti. Kohteena oli ystävien mökki Oulujärvellä, mutta poikkeaminen Systembolagetiin eli Ruotsin Alkoon kannatti rahallisesti.

”Tiesin, että hintataso on täällä edullisempi, mutta oli yllätys, että näin paljon”, sanoi Nieminen tarkastellessaan kauppakuittiaan.

”Viinin hintaero on mieletön. Suomessa kolme litraa maksaa kolmekymppiä, mutta täällä hinta on noin 18 euroa.”

Ruokaostokset pariskunta teki Kemin Prismassa. Valikoima ja laatu painoivat vaakakupissa, eikä hintaerokaan ole heidän mielestään niin merkittävä.

”Tarjouksia on Suomessakin”, sanoi Kivistö.

Leena Nieminen ja Ilkka Kivistö Lahdesta olivat matkalla Oulujärvelle Haaparannan kautta.

Kruunun heikkeneminen tarkoittaa sitä, että Ruotsiin tuotavat tuotteet ja ruotsalaisten matkustelu ulkomaille on aiempaa kalliimpaa. Samalla suomalaisten matkailusta Ruotsiin on tullut edullisempaa.

Oulussa asuvat Mirka Ojala ja Jari Tornikoski kertoivat harkitsevansa tänä kesänä lomareissua Ruotsiin.

”Viime aikoina moni on käynyt Ruotsin puolella hotellissa Oulusta. Kohde on likellä ja edullinen”, he pohtivat.