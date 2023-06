Veikkauksen ulkopuolelle pelaavat käyttävät vuodessa nettipeleihin jopa yli 10 000 euroa, käy ilmi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV):n tuoreesta selvityksestä.

Yksinoikeusjärjestelmän eli Veikkauksen kyky hallita peliongelmia vaikuttaa merkittävästi heikentyneen.

Asia selviää Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV):n tuoreesta selvityksestä.

”Rahapeliongelmissa auttavan Peluurin saamista yhteydenotoista selviää, että peliongelmista kärsivistä merkittävä osa pelaa pääosin internetissä. Muutos fyysisistä peleistä internetiin on tapahtunut ihan viime vuosina”, sanoo johtava asiantuntija Joel Karjalainen KKV:stä.

Veikkauksen ulkopuolelle pelaavat käyttävät vuodessa nettipeleihin jopa yli 10 000 euroa. Erilaisia Veikkauksen pelejä pelaavilla vastaava summa oli keskimäärin noin 340 euroa.

”Iso ryhmä pelaa Veikkauksen pelejä pienillä summilla ja pieni ryhmä pelaa isoja summia yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle.”

KKV:n tutkijat ovat laskeneet, että yksinoikeus­järjestelmän ulkopuolelle pelattiin vuonna 2021 yhteensä noin 520–590 miljoonalla eurolla. Määrä on noin kolmasosa kaikesta suomalaisten rahapelaamiseen käyttämästä rahasta.

”Aiemmin esillä on ollut merkittävästi pienempiä rahasummia. Nyt esitetty luku on käsityksemme mukaan tähän asti tuotetuista arvioista tarkin.”

Havainto on hälyttävä, sillä yksinoikeus­järjestelmän tavoitteena on pelihaittojen ehkäiseminen. Riskitason pelaaminen on selvästi yleisempää järjestelmän ulkopuolelle pelaavilla kuin Veikkauksen pelien pelaajilla.

Vielä 2010-luvun alkupuolella Veikkauksen pelejä ja sen ulkopuolisia pelejä pelattiin peliongelmista kärsivien keskuudessa suunnilleen yhtä paljon, mutta 2020-luvulle tultaessa pääasiassa Veikkauksen nettipelejä pelaavien osuus on vähentynyt selvästi.

Tyypillinen järjestelmän ulkopuolelle pelaava on nuori mies. Monet pelaavat säännöllisesti yli tulojensa. Pelityypeissä korostuivat raha-automaattipelit, nettikasinot ja urheilu­vedonlyönti. Suosittuja ovat myös pokeri ja muut pöytäpelit kuten ruletti ja blackjack.

Suosittuja pelisivuja ovat muun muassa Unibet ja PAF.

” ”Nykytila on tarpeen ymmärtää ennen kuin lähdemme miettimään lisenssijärjestelmää.”

Julkisuudessa ollaan kyllä puhuttu paljon tapahtuneesta muutoksesta. Samasta syystä tapetilla on myös ollut yksinoikeus­järjestelmän tulevaisuus ja mahdollinen lisenssijärjestelmä.

”Havaitsimme, että arviot ulkopuolelle pelatun nettimäärästä kuitenkin vaihtelevat. Selvitys käynnistyi halusta ymmärtää nykytilaa”, Karjalainen sanoo.

”Nykytila on tarpeen ymmärtää ennen kuin lähdemme miettimään lisenssijärjestelmää.”

Lisäksi kimmokkeena toimi se, että sisäministeriö asetti ulkopuolisen työryhmän selvittämään rahapeli­järjestelmää.Työryhmä esitti huhtikuussa nettirahapeleille kaksi tulevaisuuden vaihtoehtoa: lisenssi­järjestelmän ja niin sanotun Norjan mallin.

Veikkaus, sen kilpailijat ja kaikki hallituspuolueet ovat näyttäneet vihreää valoa lisenssijärjestelmään siirtymisen puolesta. Lisenssijärjestelmässä mikä tahansa toimija voisi toimiluvan saadessaan järjestää Suomessa rahapelejä.

Norjan malli taas tarkoittaisi Veikkauksen monopolin vahvistamista sekä nykyistä tehokkaampia estotoimia.

Selvityksessä todetaan, että rahapeli­markkinoiden sääntelyä ja järjestelmää on tarve kehittää.

”Nykytila ei näytä kovin hyvältä”, Karjalainen summaa.

Karjalaisen mukaan sekä lisenssijärjestelmä että Norjan malli ovat loogisia ja mahdollisia vaihtoehtoja, sillä molemmilla voidaan pyrkiä ehkäisemään pelihaittojen syntyä.

Seuraavaksi KKV alkaakin työstää katsausta vaihtoehdoista perehtymällä muun muassa Norjaan sekä Ruotsiin, jossa tehtiin hiljattain siirtymä lisenssijärjestelmään.