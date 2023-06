Poliisi kertoo, että Porin lapsi­kaappauksen pääepäilty ja alaikäinen lapsi ovat löytyneet Euroopasta. Poliisi ei ole kertonut, mistä maasta heidät löydettiin.

Porin lapsikaappauksesta epäilty mies ja alaikäinen lapsi ovat löytyneet ulkomailta, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Epäilty ja lapsi ovat poliisin hallussa. He löytyivät kansainvälisen poliisiyhteistyön avulla.

Epäillystä ja lapsesta tehtiin esitutkinnan alkuvaiheessa syyttäjän antama eurooppalainen pidätysmääräys. Lisäksi epäillystä ja lapsesta annettiin kansainväliset etsintäkuulutukset.

Poliisin mukaan epäilty ja lapsi ovat tällä hetkellä turvassa. Poliisin mukaan he ovat eurooppalaisen valtion poliisiviranomaisen hallussa.

Poliisin julkaiseman tiedotteen mukaan poliisi ei ainakaan tässä vaiheessa tutkintaa kerro, mistä maasta henkilöt löytyivät. Poliisi ei myöskään kommentoi löytymiseen tai kiinniottoon liittyviä yksityiskohtia.

Epäilty lapsikaappaus tapahtui 28. toukokuuta Porissa, minkä jälkeen lapsi vietiin Suomesta ulkomaille. Lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta on epäiltynä yhteensä neljä ihmistä, joista yksi on vapautettu.

Ulkomailta tavoitettu poliisin pääepäilty. Hän on päälle 60-vuotias, nimensä perusteella kantasuomalainen mieskirurgi. Mies on työskennellyt muun muassa Satakunnassa. Miestä epäillään lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta, ja hän on ollut vangittuna poissaolevana 30. toukokuuta lähtien.

Yksi vangituista on miehen yli 50-vuotias vaimo. Nainen on vangittu lievemmällä syytä epäillä -perusteella. Epäillyllä avioparilla on osoitteet Satakunnassa ja Itä-Suomessa.

Lisäksi vangittuna on noin viisikymppinen musiikin parissa työskentelevä nainen. Hänet vangittiin todennäköisin syin lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta epäiltynä. Tämän naisen kotipaikka on Itä-Suomessa.

Neljäs vangittuna ollutta, mutta sittemmin vapautettua henkilöä epäillään häntäkin lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta. Poliisi ei ole kommentoinut vapautetun suhdetta muihin epäiltyihin.

Maanantaina tutkinnanjohtajaa sijaistava Kristiina Kontio Lounais-Suomen poliisista kertoi HS:lle, että myös vapautettu on edelleen epäilty.

Iltalehden tietojen mukaan lapsikaappauksen uhri on kahden epäillyn lapsenlapsi. Poliisi ei ole kertonut, mikä epäiltyjen suhde lapseen on.

Iltalehden mukaan epäillyllä pariskunnalla on kytköksiä erityisesti Viroon ja yhdellä epäillyllä Yhdysvaltoihin.