Poliisi: Lapsi on turvassa, poliisilla käsitys motiivista

Poliisi ei voi kertoa yksityiskohtia Porin lapsikaappauksesta, koska arvelee, että epäilty pystyy seuraamaan Suomen mediaa.

Kaksi lapsikaappauksesta vangittua on Suomessa, yksi ulkomailla. Istunnot käytiin Porin oikeustalolla.

Porista ulkomaille kaapattu lapsi on turvassa. Lapsella ei ole poliisin käsityksen mukaan hätää, sanoo Porin lapsikaappausjutun tiedottamisesta vastaava rikosylikomisario Kristiina Kontio keskiviikkona.

Lounais-Suomen poliisi kertoi eilen, että lapsi­kaappauksesta epäilty mies ja alaikäinen lapsi ovat löytyneet ulkomailta. Poliisi ei ole kertonut, mistä maasta ja miten epäilty ja lapsi löytyivät.

Lapsi on viranomaisten huostassa kohdemaassa.

Kontio perustelee niukkaa tiedotuslinjaa sillä, että epäilty saattaa pystyä seuraamaan suomalaista mediaa. Se taas voi haitata tutkintaa, koska Suomen poliisi ei ole päässyt vielä kuulustelemaan miestä. Hän on tapauksen pääepäilty.

”Me emme pysty vaikuttamaan, mitä laitteita hänellä on käytössään. Tiedämme, että hän pystyy seuraamaan mediaa”, Kontio sanoo.

Miehen luovutusprosessi Suomeen on käynnissä. Siinä menee ehkä joitakin viikkoja ennemmin kuin kuukausia, Kontio uskoo. Suomen poliisi on tässä luovuttajamaan aikataulujen varassa.

Myös lapsi tuodaan viranomaisten valvonnassa Suomeen, mutta erillisessä siviiliprosessissa.

Poliisi ei edelleenkään vahvista, onko vastikään kiinniotettu pääepäilty kaapatun lapsen isoisä. Syynä on lapsen yksityisyyden suoja. Iltalehden tietojen mukaan lapsi on kahden epäillyn lapsenlapsi.

Samoin epäselvää on, mikä on epäillyn rikoksen motiivi. Poliisi saattaa avata asiaa enemmän, kunhan epäilty on päästy kuulustelemaan ja asiat muutenkin selvinneet.

”Emme avaa motiiviasiaa mitenkään, mutta on meillä asiasta käsitys”, Kontio sanoo.

Käsitys poliisilla on myös siitä, miksi lapsi vietiin juuri kyseessä olevaan maahan.

Suomessa asian vuoksi on yhä vangittuna kaksi ihmistä. Poliisi jatkaa heidän kuulustelujaan.

Pääepäillyn avustaja, asianajaja Mauri Leppimäki ei tiedä, missä maassa hänen päämiehensä on. Hän ei ole päässyt puhumaan epäillyn kanssa puhelimessakaan.

”Suomeen hänet tuodaan, mutta en tiedä koska. Tapaan hänet välittömästi, kun hän on Suomessa”, Leppimäki sanoo.

