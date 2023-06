Tiistaina kerrottiin, että Yhdysvallat olisi tiennyt Ukrainan erikoisjoukkojen suunnitelmasta räjäyttää kaasuputket.

Ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen nostaa esiin, että The Washington Postin julkaisemissa tiedoissa puhutaan vain suunnitelmasta räjäyttää putket.

Tiistaina julki tulleiden tietojen mukaan Yhdysvalloilla oli hallussaan tiedustelutietoa Ukrainan erikoisjoukkoihin kuuluvan ryhmän suunnitelmasta räjäyttää Nord Stream -kaasuputket. Tiedoista uutisoi yhdysvaltalaislehti The Washington Post.

Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan kulkevien Nord Stream -kaasuputken räjäytys viime syksynä on ollut suuri mysteeri. Räjäytyksestä on syytetty useita maita, muun muassa Venäjää, Yhdysvaltoja ja Ukrainaa.

Uudet tiedot ukrainalaisten mahdollisesta suunnitelmasta eivät muuta asiantuntijan arviota sabotaasin tekijästä.

”Olen aiemmin sanonut, että epäilen vahvasti Venäjän olevan räjäytyksen takana. Arvioni on edelleen sama, sillä Venäjällä on vahvin motiivi”, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.

Venäjän tavoitteena on tuottaa pelkoa. Huolimatta siitä, kuka sabotaasin takana todellisuudessa on, on tapaus Venäjän tavoitteelle hyödyksi, Tynkkynen sanoo. Venäjän laariin satavat myös esimerkiksi tiedot Kahovkan padon tuhosta.

”Ne kuuluvat pelottelun maailmaan. Ei voida helposti osoittaa, että Venäjä olisi tehnyt jotain, mutta joka tapauksessa luodaan mielikuva, että Venäjällä on tällaisia keinoja käytössään”, Tynkkynen toteaa.

Tynkkysen mukaan Ukrainan osallisuutta Nord Stream -sabotaasiin ei voida kuitenkaan täysin poissulkea. Hänen mielestään on kuitenkin hyvin vaikeaa ymmärtää, miksi ukrainalaiset olisivat räjäyttäneet kaasuputket.

Ehkä Ukraina olisi hyötynyt taloudellisesti kaasuputken tuhosta, sillä Ukrainan läpi virtaa edelleen kaasua Serbiaan ja Itävaltaan, Tynkkynen sanoo. Jos Nord Stream -putket olisivat poissa pelistä, Ukrainan läpi kulkevien putkien merkitys korostuisi.

”Kaasuvirta Nord Streamien kautta oli kuitenkin jo lakannut [ennen räjäytystä]. Venäjä oli siis jo lopettanut kaasun viennin Eurooppaan.”

Tynkkynen kyseenalaistaa Ukrainan motiivin erityisesti siinä tilanteessa, jos päätöksen kaasuputken räjäytyksestä olisi siunannut valtion johto. Hänen mukaansa se olisi kääntynyt Ukrainaa vastaan, sillä ennemmin tai myöhemmin tulee ilmi se, kuka räjäytyksen takana on. Jos paljastuisi, että Ukraina olisi räjäytyksen takana, lännen antama tuki Ukrainalle olisi vaarassa.

The Washington Postin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei tiennyt erikoisjoukkojen ryhmän sabotaasisuunnitelmasta, vaan sitä valvoi Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi.

Toisaalta Tynkkynen nostaa esiin sen, että The Washington Postin julkaisemissa tiedoissa puhutaan vain suunnitelmasta räjäyttää putket, ei siis siitä, että suunnitelma olisi toteutunut.

”Suunnitelmia esimerkiksi infrastruktuurin vaurioittamisesta voi olla taktisella tasolla maalla kuin maalla, mutta on aivan eri asia, onko tällaiselle tullut käskyä presidentilliseltä tasolta tai onko jotain toteutuksen päivämäärää lyöty lukkoon”, hän sanoo.

Tynkkysen mukaan tiistaina julkitulleissa tiedoissa on merkityksellistä erityisesti ajankohta, jolloin tietoa jaetaan.

Hersonin alueella Ukrainassa sijaitseva Kahovkan pato tuhoutui tiistaiaamuna. Padon murtuminen aiheutti Dneprjoen tulvimisen. Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet padon tuhosta toisiaan.

”Ei ole varmastikaan sattumaa, että padon räjäyttämisen hetkillä tulee tietoa siitä, mitä Nord Stream -putkille kenties tapahtui. Kiinnostavaa on se, mihin tässä tilanteessa halutaan kiinnittää huomio”, Tynkkynen sanoo.

Hän tarkoittaa, että julkitulleilla tiedoilla huomio yritetään kiinnittää siihen, että Ukraina olisi putkien räjäytyksen takana, jolloin voi herätä ajatus, että Ukraina olisi myös padon tuhon takana. Tynkkysen mukaan kiinnostavaa on myös se, onko kenties juuri tämä ollut Yhdysvalloissa tietojen vuotajan motiivi.

”Pitää kuitenkin muistaa, että Yhdysvalloissa kansa ja varmasti hallintokin on jakautunut kahtia. Osa siellä haluaa nykyisestä hallinnosta poikkeavaa maailmaa”, Tynkkynen sanoo.

Maaliskuussa tuli julki amerikkalaisiin tiedustelulähteisiin pohjautuvia tietoja siitä, että Nord Stream -putkisabotaasin takana olisi Ukraina-mielinen ryhmä, jolla ei kuitenkaan olisi ollut kontakteja Ukrainan presidenttiin tai hänen lähipiiriinsä.

Tuolloin Tynkkynen nosti esiin uuden tiedon, jonka mukaan tekijöinä olisi mahdollisesti sekä Ukrainan että Venäjän kansalaisia.

”Onko siis olemassa joku verkosto, joka taistelee vapaan Venäjän ja demokraattisen Ukrainan puolesta? Voiko sellaista olla? Venäjän yhteiskunta on ollut hyvin sulkeutunut ja tällaisen tiedon saaminen ja vahvistaminen on vaikeaa”, Tynkkynen totesi maaliskuussa.

Tynkkynen sanoo nyt, että viime aikojen tapahtumat ovat vahvistaneet ajatusta siitä, että tällaista maiden rajat ylittävää toimintaa voisi olla. Viime aikoina on esimerkiksi kerrottu tietoja siitä, että Venäjän vapaaehtoisjoukot ja Vapaan Venäjän legioona olisivat kenties tehneet iskuja Venäjälle erityisesti Belgorodin alueelle.

Venäjän vapaaehtoisjoukoiksi itseään kutsuva äärioikeistolainen aseistautunut ryhmä koostuu venäläisistä. Samoin venäläistaistelijoista koostuva Vapaan Venäjän legioona kuuluu Ukrainan armeijan kanssa taisteleviin ulkomaalaisten vapaaehtoisten joukkoihin.

”Venäjällä on tapahtunut onnettomuuksia sotilaskohteille ja energiainfrastruktuurille. Niiden takana saattaa olla ukrainalaisia, Ukraina-mielisiä tai myös venäläisiä. Sitä voi vain spekuloida, sillä tiedon saaminen Venäjän sisältä on hankalaa”, Tynkkynen sanoo.