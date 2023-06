Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten mukaan alalla on useita käytäntöjä, jotka vievät turhaan ammattilaisten aikaa ja viivyttävät hoidon aloittamista. Keinoja niiden poistamiseen kerättiin ideakilpailun avulla.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ilmiantoivat Vaikuttavuuden hukkajahti - ideakilpailussa terveydenhuollon hyödyttömimpiä toimia, joista voitaisiin joko luopua kokonaan tai jotka voitaisiin hoitaa tehokkaammin toisella tavoin.

Vaikuttavuusseura ry:n järjestämään kilpailuun lähetettiin lähes 300 ehdotusta. Reseptien uusiminen sekä lääkärien myöntämät lausunnot ja todistukset korostuivat vastauksissa.

Osallistuneiden mukaan reseptien uusiminen on sekavaa ja digitaalisia kanavia tulisi voida hyödyntää enemmän lääkityksen ohjauksessa.

Osa vastaajista on turhautunut siihen, että apteekkien osaamista ei voida käyttää tarpeeksi hyödyksi. Apteekissa ei saada esimerkiksi vaihtaa tavallista tablettia puru- tai poretablettiin ilman uutta lääkärin kirjoittamaa reseptiä.

“Apteekista soitetaan lääkärille, että Terttu-Maaria haluaakin nyt nielaistavan kalkkitabletin sijasta purutabletin, tekisitkö siis kokonaan uuden reseptin ja mitätöisit vanhan. Lääkkeen vahvuus ei muutu, vaan se, miten potilas mieluiten lääkkeensä ottaa”, eräs vastaaja kirjoittaa.

Nykyinen tapa uusia reseptejä on jähmeä, Vaikuttavuusseura ry:n puheenjohtaja Paulus Torkki sanoo. Reseptit joudutaan uusimaan kahden vuoden välein, vaikka asiakkaalla olisi esimerkiksi allergian tapainen pitkäaikainen tila. Tällaisissa tapauksissa reseptin uusimistarve voitaisiin mahdollisesti poistaa kokonaan, Torkki pohtii.

Erityisesti erilaiset lausunnot ja todistukset koetaan kuormittaviksi ja turhiksi. Niitä edellytetään tällä hetkellä esimerkiksi tiettyjen etuuksien ja kuntoutuksen myöntämiseen. Vastaajat ehdottavat, että joistakin lausunnoista voitaisiin luopua kokonaan tai korvata ne digitaalisesti olemassa olevalla tiedolla.

Esimerkiksi psykoterapiaan pääsyyn vaaditaan lääkärin lausunto, vaikka potilaan tiedot voisi saada Kanta-järjestelmän kautta, kilpailun raadissa mukana ollut Helsingin yliopiston professori Kristiina Patja toteaa.

”Lausunnossa kuvataan samat asiat, jotka lääkäri on todennut jo aiemmin. Lisäksi, jos terapeuttia ei löydy vuoden sisällä, potilas joutuu hakemaan uutta lausuntoa. Sen sijaan, että lausunto parantaisi asiakkaan saamaa hoitoa, se voi jopa viivästyttää sen saamista.”

Vastaajien mukaan lausuntojen ja todistusten kustannusten pitäisi siirtyä niitä edellyttävän tahon maksettavaksi. Tämä taho on useimmiten Kela.

”Kela on tottunut siihen, että se voi teetättää ilmaiseksi todistuksia ja lausuntoja. Jos niistä joutuisikin maksamaan, veikkaan, että lausuntojen pyytäminen loppuisi aika nopeasti”, Patja pohtii.

Ideakilpailu pohjautui ajatukseen, että terveydenhuollossa kaikkien toimien tulisi parantaa asiakkaan terveyttä ja vastata asiakkaan tarpeisiin, Torkki kertoo.

Hänen mukaansa turhien toimien karsiminen hyödyttäisi sekä asiakasta että työntekijöitä, sillä asiakas saisi tehokasta hoitoa ja ammattilaisten työtyytyväisyys paranisi työn kuormittavuuden vähentyessä. Turhien toimintojen poistaminen voisi myös luoda säästöjä.

”Tämä on erittäin keskeinen aihe. Suomen sote-alalla on niukkuutta ammattilaisista, minkä takia on tärkeää, että heidän aikansa käytetään hyödyllisesti.”

Torkin mukaan kilpailun vastauksista on huomattavissa, että sote-alan toimintatavoissa on paljon jäänteitä aikakaudelta ennen digitalisaatiota. Hänen mukaansa erilaiset käytännöt ja säännöt eivät ole päivittyneet teknologian kehityksen mukana.

Myös Patjan kokemuksen mukaan käytäntöjen päivittyminen on hidasta.

”Usein tuntuu, että kun on kerran tehty jotakin tietyllä tavalla, siitä ei osata päästää irti”, hän sanoo.

Kilpailuun lähetetyt käytännön toimet on koottu listaksi, joka on tarkoitus välittää hyvinvointialueiden tietoon. Torkki uskoo, että samaan aikaan hoitoa parantavat ja aikaa säästävät ehdotukset otetaan innolla vastaan tilanteessa, jossa ammattilaisista on pulaa ja hoitojonot venyvät.

”Lista on saatettu myös hallitusneuvottelijoiden tietoon. Vastaanotto on ollut positiivista.”

Kilpailun järjesti Vaikuttavuusseura ry, jonka tarkoitus on edistää vaikuttavuusperustaisuutta Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vaikuttavuusperusteisuudella tarkoitetaan sitä, että palvelujen kehittämisessä ja tutkimisessa kiinnitetään huomiota ensisijaisesti niiden tuottamaan hyötyyn.