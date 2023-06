Putkiasentaja Rasmus Kekki näki poliisin julkaiseman kuvan varastetuksi epäillyistä työkaluista ja tunnisti heti omat Makitansa. Taustalla on yksinkertainen oivallus.

Yksinkertaisen oivalluksen ansiosta Rasmus Kekki sai takaisin useita kuukausia sitten työmaalta anastetut työkalunsa.

”Kerrankin oikeus voitti”, Kekki tokaisee tyytyväisenä.

HS kertoi tammikuussa, että Tallinnasta löytyi suuri määrä Suomesta varastetuksi epäiltyjä työkaluja. Työkalut jäivät viranomaisen haaviin satamassa, kun Viron poliisi tarkasti Helsingin poliisin pyynnöstä kaksi satamaan laivalla saapunutta ajoneuvoa. Toisesta paljastui röykkiöittäin erilaisia sähkötyökaluja, muun muassa porakoneita.

Poliisin mukaan autosta löytyi 1 900 työkalua, joilla oli arvoa arviolta noin 600 000 euroa.

HS julkaisi uutisessa kuvan röykkiöstä. Bravidan putkiasentaja Kekki tunnisti omat Makita-merkkiset työkalunsa kuvasta heti.

”Bongasin kuvasta rälläkän ja porakoneita. Oransseja Makitoja ei valmisteta, joten tiesin heti, että neonoranssilla maalatut koneet kasan päällimmäisenä ovat minun.”

Helsingin Sanomat julkaisi kuvan varastetuksi epäillyistä työkaluista tammikuussa. Röykkiössä on paljon punaisia Hiltin työkaluja, mutta Rasmus Kekin kokenut silmä tunnisti kasasta heti oranssit Makitat.

Tapahtumat saivat alkunsa tammikuussa, kun Kekki meni aamulla työmaalle Helsingin Pakilassa.

”Rakennusmies tuli vastaan ja sanoi, että taas on käynyt varkaita. Menin kontille ja huomasin heti, että ovet oli sahattu auki ja tavaraa viety”, Kekki sanoo.

Varkaus oli tehty järjestelmällisesti. Ovet oli leikattu niin, että murtosuojaus oli kierretty. Työkaluja oli viety noin 3 000 euron edestä. Varkaat veivät yleistyökaluja, mutta erikoistyökalut eivät olleet kelvanneet.

” ”Menin kontille ja huomasin heti, että ovet oli sahattu auki ja tavaraa viety.”

”Meille oli onni onnettomuudessa, että konttimme oli jonon viimeinen. Vaikutti siltä, että varkaat olivat syöneet mahansa täyteen jo edeltävistä konteista.”

Hän teki tapahtuneesta välittömästi ilmoituksen esimiehelle, joka ilmoitti varkaudesta poliisille.

”Aamupäivä siinä sitten meni kissalan poikia odotellessa.”

Varkauksiin on työmailla totuttu. Bravidan aluejohtaja Antti Siipola kertoo sähköpostitse, että käytännössä kaikilla pääkaupunkiseudun rakennustyömailla, joissa Bravida on urakoinut viime vuoden aikana, on käynyt varkaita.

Esimerkiksi heinäkuussa 2022 varkaat veivät työkaluja noin 30 000 euron edestä. Näiden työkalujen kohtalosta ei ole tietoa.

Todellisuudessa varkauden aiheuttama hintalappu on työn seisomisen vuoksi paljon korkeampi. Erikoistyökaluilla voi olla jopa viikkojen odotusaika. Varkaudet heijastuvat sekä rakennuskustannuksiin että työntekijöiden urakkapalkkaan.

Heinäkuun varkauden jälkeen Bravida ohjeisti työntekijöitään sotkemaan työkalunsa kunnolla.

Maalaamisen ideana on auttaa erottamaan omat työkalut työmaalla. Samalla kikka vähentää varkaiden kiinnostusta sillä se vähentää jälleenmyyntiarvoa.

Neonoranssin värin Kekki valitsi sattumalta.

”Tilasimme mitä ekana käteen sattui, itselle tuli neonoranssi ja kollegalle neonvihreä.”

Kun poliisin esitutkinnassa selvisi, että työkalut on anastettu rakennustyömailta Etelä-Suomessa, Viron poliisi palautti työkalut Suomeen. Niistä 1 800 on saatu yhdistettyä tiettyihin työmaamurtoihin.

Huhtikuussa Kekki pääsi hakemaan työkalujaan Pasilan poliisiasemalta. Vastassa oli huoneellinen tavaraa, josta moni muukin firma oli jo käynyt hakemassa omansa. Työkaluja oli merkitty hyvin, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Mika Alanen. Osan omistaja selvitettiin sarjanumeron avulla.

Kekki ja hänen esihenkilönsä penkoivat tavaroita pari tuntia. Lopulta Kekin oransseja työkaluja löytyi noin 2 000 euron edestä.

”Tämä palauttaa uskoa järjestelmään. Rikos ja rangaistus, näin se pitääkin olla.”

Poliisi epäilee laajasta työmaamurtojen sarjasta ulkomaalaista rikollisryhmää. 30–40 henkilön ryhmän epäillään tehneen murtoja Uudellamaalla syyskuusta 2022 tämän vuoden tammikuuhun. Epäillyt rikokset tehtiin 3–5 henkilön kokoonpanoissa. Tammikuun varkauksista on nostettu syytteet kahta vastaan. Kolme epäiltyä on vielä toistaiseksi tavoittamatta.