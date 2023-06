Järvillä on tehty muutamia sinilevähavaintoja, ja tällä hetkellä sinilevää on kahdella Etelä-Suomen havaintopaikalla.

Sinilevätilanne on alkukesälle tyypillisesti rauhallinen sekä järvillä että Itämerellä, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Suomen ympäristökeskus (Syke) muistuttaa, että vedessä olevaa kellertävää siitepölyä ei pidä sekoittaa sinileväkukintoihin. Esimerkiksi havupuiden siitepöly on kellertävää.

Tämän hetken vaihteleva ja tuulinen sää ja viileä veden lämpötila pitävät sinilevät kurissa. Syken mukaan toukokuun lyhyt lämmin jakso lämmitti vesiä, ja vähäisiä sinileväkukintoja esiintyi silloin järvillä.

Kukintoja esiintyy eniten kesäloma-aikaan heinä-elokuussa.