Poliisi epäilee 4-vuotiaan joutuneen surmatuksi Joensuussa. Paikallinen kirkkoherra kuvailee tapausta äärettömän murheelliseksi.

4-vuotiaan poikkeuksellinen surmaepäily järkyttää Joensuussa.

”Äärettömän murheellinen asia”, sanoo Rantakylän seurakunnan kirkkoherra Ari Autio.

Poliisi kertoi torstaina tutkivansa Joensuussa epäiltyä henkirikosta, jossa uhrina on neljävuotias lapsi.

Poliisi ei ole kommentoinut sitä, missä kaupunginosassa epäiltyä henkirikosta tutkitaan. Rantakylä on Joensuun suurin kaupunginosa.

Poliisi on ollut vaitonainen tapauksen yksityiskohdista. Tiedossa on, että kaksi ihmistä on otettu kiinni torstaina. Rikosnimike ei ole vielä selvillä eli kyseessä voi olla murha, tappo tai törkeä kuolemantuottamus.

Seurakunnassa ei ole tiedossa tapahtuneesta tämän enempää. Autio kertoo itsekin lukeneensa tapahtuneesta lehdestä.

”Tietämättömyyden pilvi on yllämme”, Autio sanoo.

” ”Onhan tämä poikkeuksellista.”

Autiolla oli torstaina tavallinen työpäivä. Aamulla hän oli siunaamassa tapaukseen liittymättömän vainajan hautaan. Tämän jälkeen hän näki rippikoululaisia kirkolla ja jutteli toisen papin kanssa. Tapaus ei ainakaan aamulla ollut herättänyt keskustelua nuorten parissa.

”Viesti ei ole ilmeisesti kulkenut vielä nykyviestintävälineiden ihmeellisiä lonkeroita pitkin. Voihan olla, että kun rippikouluikäinen tai sitä nuorempi asiasta kuulee, hän voi tästä järkyttyä.”

Autio on toiminut pitkään kirkkoherrana. Joensuussa neljä viime vuotta ja sitä ennen toistakymmentä vuotta Keravalla.

”Nykyisen alueen puolesta en uskalla sanoa mitään siitä, mikä on tavallista tai poikkeavaa. Keravalla ollessani eteen asettui kolme tapausta, jossa päiväkoti-ikäinen lapsi oli kuollut onnettomuudessa tai muulla tavalla. Onhan tämä poikkeuksellista. Yleensä jos pieni lapsi kuolee, kyseessä on onnettomuus.”