HS kertoi aiemmin, että yläkouluissa ja lukioissa oppilaiden vilppiyritykset ovat lisääntyneet tänä keväänä tekoälyn yleistymisen myötä.

Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT-yliopisto) opiskelijoiden vilpin määrä lähti tänä lukuvuonna ”lapasesta”, totesi yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa HS:n jutussa aiemmin kesäkuussa.

Kysyimme lukijoiden kokemuksia lunttaamisesta. Kyselyyn vastasi sekä opettajia että nykyisiä tai entisiä opiskelijoita.

Jutussa on käytetty vastauksia vain niiltä henkilöiltä, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Vilppiyrityksissä mielikuvitus on ollut valttia.

Eräs kertoo vilpin käytöstä kursseilla, joiden vaatimustaso ei ollut kovin korkealla.

Eräs opettaja tai vastaavassa roolissa oleva kirjoittaa, että jo yläkoulussa vilppiä on monenlaista:

Vaikka osa kyselyyn vastanneista opettajista tai vastaavassa roolissa toimivista kertoo vilppi­tapauksia olevan entistä enemmän, osa kertoo törmänneensä opettajan uransa aikana vain hyvin harvaan lunttaus­tapaukseen.

Tekoälyn käyttö koulu- tai opiskelu­tehtävissä nousi esiin myös kyselyn vastauksissa. Eräs opiskelija kertoo huomanneensa omassa ystävä­piirissään tekoälyä käytetyn esseiden kirjoittamiseen tai vieraiden kielten kirjoitelmien kääntämiseen.

Osa kyselyyn vastanneista opettajista tai vastaavassa roolissa toimivista kertoo huomanneensa erityisesti tänä keväänä tekoälyn käytön lisääntyneen.

”Tänä keväänä ChatGPT on ollut jonkin verran käytössä oppilaiden töissä peruskoulussa. Räikeimmissä tapauksissa teksti on suoraan kopioitu ChatGPT:n vastauksesta siten, että palautetussa työssä myös kopioidun tekstin taustaväri on ollut muusta tekstistä poikkeava.” 39-vuotias vantaalainen

Vantaalainen vastaaja jatkaa, että opettajana on ollut helppoa nähdä, ettei teksti ole oppilaan itsensä tuottamaa. Teksti ei välttämättä sovi oppilaan omaan tyyliin tai osa käytetyistä käsitteistä on ollut myös opettajalle vieraita, hän kertoo.

”Tekoälyn käyttö on kuitenkin helppo tunnistaa, sen käyttämässä kielessä (englannissa) on tiettyjä piirteitä, sanontoja ja kaavoja, jotka toistuvat. Tekoälyllä on oma jargon. Lisäksi vilppi paljastuu heti, kun opiskelijan kielessä on yllättäen haastavia sanoja ja rakenteita tai kun kaikki välimerkit ja pilkutkin ovat yllättäen kohdallaan!” 60-vuotias keravalainen