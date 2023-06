Äitiä ja isäpuolta epäillään 4-vuotiaan murhasta Joensuussa. Tutuilta kulmilta uutisotsikoihin noussut tapaus ”herätti ihan eri tavalla”, kuvailee paikallisen kohtaamispaikan toiminnanjohtaja.

Joensuussa Rantakylän kaupunginosassa vallitsi perjantaina järkyttynyt tunnelma.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen ja naisen 4-vuotiaan lapsen murhasta epäiltyinä. Poliisin mukaan lapsen äidin ja isäpuolen epäillään murhanneen lapsen keskiviikon ja torstaina välisenä aikana.

Tutuilta kulmilta uutisotsikoihin noussut tapaus ”herätti ihan eri tavalla”, kuvailee Viadia Joensuun toiminnanjohtaja Antti Kautto.

”Täällä vallitsee yleinen järkytys”, Kautto sanoo.

”Totta kai myös se vanhemmuuden kyky ja kyseisen perheen tilanne huolestuttaa.”

Diakoniatyötä tekevällä Viadialla on Rantakylän kaupunginosassa kaksi toimipistettä. Toinen on nimeltään Viadia-keskus ja toinen Lähiötalo. Ensimmäinen tarjoaa muun muassa ruoka-apua ja toinen tarjoaa tukea lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Lähiötalossa on myös päiväkeskus­toimintaa.

Molemmat palvelevat alueella myös paikallisina kohtaamispaikkoina. Tarkoituksena on torjua yksinäisyyttä ja antaa arkeen turvaa ja tukea.

”Jos ihminen tulee hakemaan ruoka-apua, pyrimme sitä tarjoamaan mutta myös kysymään, mikä tilanne on ja miksi on ajautunut ruoka-avun piiriin.”

Kautto ei tunne kyseistä perhettä, mutta ei voi poissulkea, etteikö perhe olisi joskus Viadian asiakkaana käynyt.

Rantakylä on Joensuun kaupunginosista suurin ja monikulttuurisin, Kautto kuvailee. Alueella asuu paljon lapsiperheitä.