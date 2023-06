”Nuuskan kannattaisi totta kai olla myynnissä myös Suomessa, jotta verotulot saataisiin Suomeen”, sanoo Joona Heikkinen Haapa­rannan Candy Worldin nuuska­osastolla.

Suomalaiset käyttävät Heikkisen mukaan nuuskaa joka tapauksessa.

”Nyt sitä pitää roudata täältä tai tilata jostain ulkomailta. Verorahat menevät sinne, mutta kaikki haitat jäävät Suomen veron­maksajien maksettavaksi.”

Haaparannan lukuisissa nuuskaa myyvissä liikkeissä riitti alkukesän päivänä suomalaisia asiakkaita. Monet olivat tulleet kaukaa Etelä-Suomesta.

Suomessa hiljattain vapautettu vahvojen nikotiinipussien myynti ei ainakaan vielä näkynyt nuuskan­ostajien virran tyrehtymisenä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vapautti nikotiini­pussien myynnin huhtikuussa. Fimean aikaisemman arvioinnin perusteella vahvemmat, yli neljä milli­grammaa nikotiinia sisältävät nikotiini­pussit luokiteltiin lääkkeeksi, eikä niitä saanut tuoda maahan tai tilata ilman lääkereseptiä.

Kun myynti vapautui, nikotiini­pussien menekki nousi valtavasti. Aiemmin laittomat vahvat nikotiini­pussit on Suomessa otettu myyntiin kioskeille ja kauppoihin.

Toisin kuin perinteinen nuuska, nikotiini­pussit eivät sisällä tupakkaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tavoitteena on nyt nikotiini­pussien myynnin kieltäminen ja maahan­tuonnin rajoittaminen. Uudessa tupakkalaissa nikotiini­pussit rinnastettaisiin perinteiseen nuuskaan, jonka myynti on Suomessa kielletty.

”Luulen, että siihen tulee kielto. Mutta minkä takia ne laskivat sen vapaaksi”, pohtii Lahdessa asuva Leena Nieminen, joka osti laillisen määrän perinteistä nuuskaa pojalleen.

Oulujärvelle ystävien mökille matkalla olleet lahtelaiset Leena Nieminen ja Ilkka Kivistö poikkesivat Haaparannalle ostoksille.

Lain mukaan täysi-ikäinen yksityis­henkilö saa tuoda nuuskaa ulkomailta omaan käyttöön yhden kilon vuoro­kaudessa.

”Nuuskan tuonti tuskin Ruotsista vähenee. Salakuljettajat, jotka pakkaavat autonsa täyteen, jatkavat toimintaansa”, sanoo Nieminen.

Tulli takavarikoi vuosittain tuhansia kiloja sala­kuljetettua nuuskaa. Siitä huolimatta nuuskaa sala­kuljetetaan kymmeniä­tuhansia kiloja.

SVT Norrbotten kertoi toukokuussa epäillystä salakuljetuksesta suuressa nuuska­liikkeessä Haaparannalla. Poliisi­operaatiossa pidätettiin kaksi ruotsalaista, joiden epäillään liittyvän Suomeen nuuskaa salakuljettavaan etelä­amerikkalaiseen rikollis­liigaan.

Nuuskan suosio on viime vuosina räjähtänyt, ja nuuskasta on muodostunut Suomeen myös harmaan talouden ongelma. Nuuskan ympärille on syntynyt rinnakkais­talous, jonka arvo pyörii kymmenissä miljoonissa euroissa.

Mirka Ojala ja Jari Tornikoski pistäytyivät Haaparannan kauppoihin kotimatkallaan Rovaniemeltä Ouluun.

”Selkeästi kalliimpi”, arvioivat oululaiset Jari Tornikoski ja Mirka Ojala nikotiini­pussien hintaa kaupassa Suomen puolella.

Suomalaisen kannattaakin Tornikosken mielestä hakea tupakka­tuotteet Ruotsista. Hintaero on sen verran suuri.

Samaa mieltä olivat Oulusta ostoksille lähteneet Joona Heikkinen ja Maare Valtonen.

”Ehkä puolet halvempi”, he arvioivat vahvojen nikotiini­pussien hintaa Ruotsissa verrattuna Suomen kauppoihin.

”Jos niitä olisi Suomessa tarjolla. Nehän loppuivat heti käsiin”, lisäsi Heikkinen.

Nikotiinipussien kysyntä on Suomessa ollut niin kovaa, ettei niitä ole riittänyt kaikille halukkaille. Esimerkiksi kioskeilla tuotteet on myyty loppuun heti, kun niitä on saatu.

Fimean uusi linjaus muutti toisaalta myös Tullin käytäntöjä. Nyt Heikkinen ja muut Haapa­rannalla asioivat suomalaiset saavat tuoda rajan yli vapaasti myös vahvimpia nikotiini­pusseja. Aiemmin yläraja kulki neljä milligrammaa nikotiinia sisältävissä pusseissa.

Heikkinen vapauttaisi Suomessa pysyvästi ainakin nikotiini­pussit. Se voisi edes pieneltä osaltaan vähentää verotulojen valumista ulkomaille.

Candy Worldin myymälä­päällikkö Elina Kauppinen kertoo kaikkien tupakka­tuotteiden olevan Ruotsissa halpoja, jos hintaa vertaa Suomeen.

”Paljon, paljon edullisempia”, Kauppinen sanoo.

Candy Worldille nuuska, nikotiinipussit ja savukkeet ovat sivutuotteita, mutta niitäkin menee. Lapsiperheiden vanhemmat ostavat niitä makeisten ja virvoitus­juomien ohessa.

”Tupakkatuotteet ovat Ruotsin tuote. Kyllähän niitä myydään, ei siinä ole mitään kieltämistä”, sanoo Kauppinen.

Tyypilliset nuuskanhakijat ostavat Kauppisen mukaan edelleen perinteistä nuuskaa. Nikotiini­pussien myynti on kuitenkin kasvanut.

”Siitä on tullut trendi, mutta oikeat nuuskat vetävät silti eniten.”

Makeisistakin parhaiten Candy Worldin suomalais­asiakkaille myy nuuska­purkin näköinen Poron paska -salmiakki­pastilli.

”Poron paska on kaikista paras. Melkein joka vaunussa on aina yksi vähintään”, kertoo Kauppinen.