Laivayhtiö perui kaikki ilmoituksensa Nya Ålandissa kriittisten kirjoitusten jälkeen. Toimitusjohtaja Jan Hanses ei näe tapauksessa dramatiikkaa.

Laivayhtiö Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses pitää risti­riitaisena mainosten julkaisemista samassa lehdessä, jonka kirjoituksissa spekuloidaan yhtiön toimintaa.

Hanses vastasi sunnuntaina HS:n kysymyksiin, miksi laivayhtiö Viking Line perui ennalta sovitut ilmoituksensa Nya Ålandissa. Kaikki vuodeksi eteenpäin sovitut ilmoitukset peruttiin sen jälkeen, kun lehti oli julkaissut kaksi yhtiön toimintaa kriittisesti käsittelevää kirjoitusta.

”Emme vastusta kriittisiin faktoihin perustuvaa kirjoittelua, päinvastoin, mutta näemme hiukan ambivalenttina julkaista mainoksiamme samassa lehdessä, jossa spekuloidaan toiminnastamme, kirjoitetaan juoruihin perustuvia väitteitä henkilöstö­politiikastamme, lausuntoja tulkitaan mielellään väärin”, Hanses perustelee yhtiön viestintä­osaston välittämässä lausunnossaan.

”Mainoksemme näyttävät hiukan oudoilta tässä kontekstissa.”

Viking Line ilmoitti peruvansa ilmoituksensa samana aamuna, kun Nya Ålandin pääkirjoitus oli toistamiseen käsitellyt laiva­yhtiöiden nykyistä liike­toiminta­mallia sekä tulevaisuutta tax free -myynnin jälkeen.

Maarianhaminassa ilmestyvän Nya Ålandin päätoimittaja Anna Björkroos kuvaili aiemmin Viking Linen päätöksen olevan masentava ja jopa kohtuuton.

”Viking Line on suuri, pörssilistattu yhtiö ja vallan­käyttäjä Ahvenan­maalla. Sen pitäisi kestää sekä tarkastelua, keskustelua että kritiikkiä”, Björkroos sanoi.

Björkroosin mukaan merenkulkuala ja sen suhde Ahvenan­maan vero­vapauteen on tällä hetkellä aktiivinen puheenaihe Ahvenan­maalla. Ihmisillä on suuri kiinnostus ja jopa huoli ahvenan­maalaisten laivayhtiöiden ja varsinkin Viking Linen tulevaisuudesta.

Viking Line jätti ilmoituksistaan jäljelle vain takasivulla julkaistavat laivareittien aikataulut. Nya Åland on nyt jättänyt ne ruudut lehdessään tyhjiksi lukijoiden hämmästeltäväksi.

Hanses korostaa, ettei Viking Linen ilmoitusten perumiseen liity mitään dramatiikkaa.

”Olimme lisäksi varustamoista ainoa, joka edelleen päivittäin on julkaissut aikataulut lehden viimeisellä sivulla. Ei se tämän dramaattisempaa ole.”

Hanses korostaa yhtiön tarkistavan ilmoitus­päätöksiään jatkuvasti.

”Teimme sen taas kesän lähestyessä.”

Viking Line vähensi Hansesin mukaan lehti-ilmoittelunsa pandemian aikana minimiin ja siirtyi käyttämään pääsääntöisesti omia digitaalisia kanaviaan.

”Olemme palaneet lehti-ilmoitteluun, mutta emme enää samoihin määriin. Ahvenan­maan paikallis­lehdissä olemme tästä poiketen ilmoitelleet melko paljon verrattuna muihin lehtiin”, Hanses kuvaa.

Björkroos totesi aiemmin, ettei Nya Ålandilla ole syytä itse­sensuuriin jatkossakaan.

”Pääkirjoitusten tarkoitus on herättää keskustelua, eikä niiden kanssa tietenkään tarvitse olla samaa mieltä. Mielipide­osiomme on aina avoinna heille, jotka haluavat kertoa mielipiteensä”, hän muistutti.

Laivayhtiön suututtaneissa pääkirjoituksissaan Nya Åland viittasi muun muassa entisten työntekijöiden kertomuksiin kovasta ja armottomasta henkilöstö­politiikasta, ylhäältä alaspäin suunnatusta johtamisesta ja yleisestä ahneudesta.

”Ja vaikka et luottaisikaan siihen mitä entiset työntekijät kertovat (he voivat olla yksityisistä syistä tyytymättömiä), on olemassa selkeä malli, miten jahtia ohjataan. Kultainen sääntö on kaikesta huolimatta ollut: Osinko ennen kaikkea”, kirjoitti Nya Åland.

Lehti kritisoi myös yhtiön riittämättömiä investointeja ympäristö­ystävällisiin aluksiin sekä paikallis­liikenteen huomiotta jättämistä.