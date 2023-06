IS: Suomen edustalla liikkuu suuri valas

Itämerellä nähtiin lauantai-iltapäivänä valas, uutisoi Ilta-Sanomat. Nisäkäs ilmestyi lauantaina kolmen kalassa olleen kaveruksen veneen ympärille pörräämään Kökarin edustalla Itämerellä. Toinen silminnäkijä kertoo nähneensä valaan keskipäivän aikoihin sunnuntaina Eckerön eteläpuolella Ahvenan­maalla.

IS:n haastattelema asiantuntija arvioi kyseessä olevan ryhävalas.

Ryhävalaita on nähty viimeisen kymmenen vuoden aikana Itämerellä miltei vuosittain, kerrotaan Suomen Luonnon sivuilla. Suomessa havaintoja on vuosilta 2018, 2006 ja 1978. Suomea lähin paikka, jossa ryhävalaita oleskelee säännöllisesti, on Pohjois-Norja.

Pohjois-Atlantin ryhävalaskanta on kasvanut pyynnin aiheuttaman romahduksen jälkeen yli 10 000 yksilöön, Suomen Luonnon verkkosivuilla kerrotaan. Valaiden määrän kasvaessa niiden harhautumisesta Itämerelle voi tulla entistä tavallisempaa.