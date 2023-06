Monilla yrittäjillä on vaikeuksia pitää riittävästi lomaa – ”Osalla ei ole taloudellista mahdollisuutta lomailuun”

Yli 10 prosenttia kyselyyn vastanneista ei lomaile tänä kesänä lainkaan.

Lähes puolet pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjistä kokee, ettei pysty pitämään riittävästi lomaa, selviää Suomen Yrittäjien tuoreesta kyselystä.

”On huolestuttavaa, että lähes puolet yrittäjistä kokee, ettei voi pitää riittävästi lomaa vuoden aikana”, sanoo Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen tiedotteessa.

Lähes puolet eli 47 prosenttia gallupiin vastanneista pk-yrittäjistä kokee voivansa pitää riittävästi lomaa. Yhtä suuri osuus on eri mieltä lomailun riittävyydestä. Arvio pidettävän loman riittävyydestä on matalin 2–9 hengen yrityksissä, kaupoissa ja rakentamisalalla sekä 40–49-vuotiailla yrittäjillä.

14 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä ei lomaile tänä kesänä lainkaan. Hieman yli 10 prosenttia lomailee korkeintaan viikon.

”Yrittäjän on tärkeä pitää lomaa. Se on merkityksellistä jaksamiselle, palautumiselle ja yritystoiminnan kehittämiselle. Monelle loman pitäminen on silti hyvin vaikeaa joko taloudellisista syistä tai sen takia, ettei ole sijaista työvoimapulan vuoksi tai palkkaaminen kävisi liian kalliiksi”, Salminen toteaa.

Lisäksi osalla ei ole taloudellista mahdollisuutta lomailuun. Osalle yrittäjistä kesä on kuuminta sesonkiaikaa, hän lisää.

Runsas puolet vastanneista pitää tänä vuonna enintään kaksi viikkoa lomaa.

Myös myönteisiä kehityskulkuja on kyselyn mukaan tapahtunut. Niiden osuus, jotka eivät osaa arvioida kesälomansa pituutta, on vähentynyt selvästi keväästä 2020. Vuonna 2020 kesäloman pituuteen ei osannut vastata 21 prosenttia vastaajista.

Tänä vuonna epätietoisia oli enää yhdeksän prosenttia. Syy muutokseen oli korona-ajan epävarmuudessa.

”Monet yrittäjät elivät useamman kesän epävarmuudessa koronapandemian vuoksi. Tällöin myös lomien suunnittelu oli mahdotonta. Nyt on tapahtunut merkittävä muutos.”

Yrittäjägallup selvittää pienten ja keskisuurten yritysten mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista aiheista. Tutkimus toteutettiin tiedonkeruuna, jossa osa vastaajista osallistui kyselyyn Suomen Yrittäjien rekisteristä sähköpostikyselynä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Vastaajia oli yhteensä 1 041. Tiedonkeruu tehtiin 18.–28. huhtikuuta.

Luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.