Uhrit ovat menettäneet huijauksissa sadoista euroista jopa 100 000 euroon.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa useilta Facebook-käyttäjältä on kalasteltu pankkitunnuksia ja salasanoja esiintymällä käyttäjien kavereina, tiedottaa poliisi. Huijarit ovat lähestyneet uhreja Facebookin yksityisviesteillä heidän kavereidensa kaapatuilla tileillä.

Huijarit ovat väittäneet tarvitsevansa verkkopankkitunnukset ja salasanat tekaistun rahapalkinnon siirtämiseksi uhrin pankkitilille, poliisi kertoo. Todellisuudessa huijarit ovat vienyt uhrin rahat pankkitililtä. Uhrien rahalliset menestykset vaihtelevat sadoista euroista jopa 100 000 euroon.

Huijaustapauksissa yhteistä on ollut, että huijari on kaapannut ensin uhrin Facebook-kaverin tilin, jonka nimissä uhrille on lähetetty yksityisviestiä.

Jos Facebook-kaveri tai muu tuttu pyytää pankkitunnuksia tai salasanoja sosiaalisen median palvelussa, kannattaa kaveriin ottaa yhteyttä jotain muuta kautta, kehottaa poliisi. Näin myös kaveri saa tiedon, jos hänen tilinsä on kaapattu.

Poliisi muistuttaa, että rahan lähettämiseen tarvitaan vain tilinumero. Pankkitunnuksia tai salasanoja sosiaalisessa mediassa, puhelimessa, sähköpostilla tai tekstiviestillä pyytävä henkilö on todennäköisesti huijari.

Jos olet antanut pankkitunnuksesi mahdolliselle huijarille, ilmoita asiasta välittömästi pankkiin ja tee rikosilmoitus, poliisi neuvoo tiedotteessaan.

Poliisi myös kehottaa varoittamaan erityisesti iäkkäitä läheisiä ja tuttuja Facebook-huijauksista.