Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi pilkkasi 2000-luvun alussa moneen kertaan sekä Suomen arkkitehtuuria että ruokakulttuuria.

Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi on väittänyt käyttäneensä ”playboy-taitojaan” presidentti Tarja Haloseen, vaikka Halonen ei ollut osallisena elintarvikevirastosta käytyyn kiistaan. Kuva on otettu Halosen ja Berlusconin tapaamisessa syyskuussa 2010.

Maanantaina kuollut Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi aiheutti kommenteillaan useaan kertaan pahennusta suomalaisten keskuudessa 2000-luvun alussa.

Vuonna 2001 käytiin kiistaa siitä, sijoitetaanko EU:n elintarviketurvallisuus­virasto Suomeen vai Italiaan. Berlusconin mielestä Italia oli selvä valinta, sillä hänen mukaansa suomalaiset eivät edes tiedä, mitä prosciutto eli ilmakuivattu kinkku on.

Lopulta virasto perustettiin Berlusconin iloksi Italian Parmaan.

Vuonna 2005, kun Parman elintarviketurvallisuusvirasto vihittiin käyttöön, Berlusconi esitti kummallisen väitteen presidentti Tarja Halosesta. Berlusconin mukaan hänen täytyi käyttää ”miehistä viehätysvoimaansa” ja ”playboy-taitojaan” Haloseen, jotta saisi tämän taivuteltua viraston perustamiseen Italiaan.

Berlusconi ilmeisesti unohti, että kiistaa yritettiin ratkaista pääministerien kesken. Halonen ei siis ollut ottanut osaa viraston sijoittamiseen.

Suomalainen ruoka sai toistamiseen haukut Berlusconilta Parman elintarviketurvallisuus­viraston avajaisissa vuonna 2005.

Berlusconi kertoi joutuneensa sietämään Suomessa pahan makuista ruokaa ja kehui, kuinka EU:n komission silloinen puheenjohtaja Jose Manuel Barroso saisi onnekseen syödä avajaisissa italialaista culatello-savukinkkua suomalaisen savuporon sijaan, Yle uutisoi.

Vuonna 2009 Berlusconi soimasi julkisesti suomalaista arkkitehtuuria. Roomassa esiintynyt Berlusconi ylisti Italian pääkaupungin kauneutta ja kulttuuriperintöä. Viestiään tehostaakseen hän vertasi Roomaa Suomeen.

”Ajatelkaa, kun olin Suomessa, suomalaiset veivät minut 1700-luvulla rakennettuun puukirkkoon. Muistan, kuinka tärkeää se heille oli. Heräsimme aamulla aikaisin ja matkasimme kolme tuntia kirkolle. Meillä moinen kirkko olisi pantu maan tasalle”, Berlusconi sanoi.

Hän ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan halunnut mennä haukkumisessa pidemmälle, koska rakastaa suomalaisia miehiä ja miksipä ei myös naisia – kunhan he ovat täysi-ikäisiä.

Berlusconi pilkkasi puukirkkoa myös naiselle, joka väitti harrastaneensa seksiä pääministerin kanssa tämän virka-asunnolla Roomassa lokakuussa 2008. Silloin yläluokan seuralaispalvelunaisena tunnettu Patrizia D’Addario nauhoitti vierailunsa yhteydessä useita äänitallenteita matkapuhelimellaan.

”Olin Suomessa. He näyttivät minulle yhden jutun, kaatumaisillaan olevan puukirkon. Meillä täällä on 40 000 historiallista kohdetta kaikkine aarteineen, 3 500 kirkkoa, 2 500 arkeologista paikkaa. Tämä on Italia”, Berlusconi sanoo yhdessä äänitallenteista.