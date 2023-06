Uhri ja tekijä olivat parisuhteessa, mutta eivät asuneet samassa osoitteessa. Kittilän kunnantalolla on tapaukseen liittyvä suruliputus.

KESKI-IKÄINEN nainen ja mies löytyivät kuolleena yksityisasunnosta Kittilässä maanantaina 12.6. iltapäivällä. Miehen epäillään tappaneen naisen ja itsensä.

”Meillä on vahva epäilys poliisin tekemän paikkatutkinnan ja uhrista löytyneiden merkkien perusteella, että nainen on joutunut uhriksi ja mies on surmannut sen jälkeen itsensä”, tutkinnanjohtaja Kirsi Huhtamäki kertoo HS:lle.

Huhtamäen mukaan uhri ja tekijä olivat parisuhteessa, mutta eivät asuneet saman katon alla. Nainen oli Kittilän kunnan asukas ja mies oli kirjoilla Sodankylässä. Surma tapahtui naisen kotona.

Vainajat löytyivät tarkastustehtävän yhteydessä Kittilässä. Huhtamäen mukaan tarkastustehtävälle mentiin, koska nainen ei ollut saapunut maanantaina töihin.

Teon epäillään ajoittuvan sunnuntai-illan ja maanantaiaamupäivän väliselle ajalle, Huhtamäki kertoo. Sivullisille ei ole aiheutunut vaaraa tapahtumista.

Tällä hetkellä poliisi kuulee ihmisiä ja tekee teknistä tutkintaa. Rikosnimikkeet voivat täsmentyä esitutkinnan edetessä.

Suoria viitteitä päihteiden käytöstä ei löytynyt, Huhtamäki kertoo Ilta-Sanomille.

Kittilän kunnantalolla on lippu puolitangossa.

Kunnanjohtaja Timo Kurula ei kommentoinut HS:lle, onko jompikumpi kuolleista esimerkiksi kunnan työntekijä. Hän kuitenkin vahvistaa, että puolitangossa oleva lippu liittyy tapaukseen. Henkilöstö on koolla, kriisiapua on tarjolla ja kriisiavun osapuolet ovat paikan päällä, hän kertoo.

Myöskään tutkinnanjohtaja Huhtamäki ei voinut vahvistaa, onko jompikumpi kuolleista kunnan työntekijä.

Kittilän seurakunnan seurakuntapastori Meri Tirroniemi on tyrmistynyt tapahtuneesta.

”Olin onnellisen tietämätön, kunnes mulle soitettiin tilanteesta. Lähdin toki heti liikenteeseen. Tällainen uutinen pysäyttää aina.”

Kittilän kirkossa järjestetään suruhartaus tiistaina kello 18. Hartauden jälkeen muutama seurakunnan työntekijä jää kirkkoon, jos kuntalaisten tarvitsee jutella aiheesta. Hartaudessa on musiikkia, virsiä ja pieni puhe, Tirroniemi kertoo.

Tirroniemi ei muista vastaavaa tilannetta Kittilässä kohta 17 vuotta kestäneen uransa ajalta.

”Onneksi tämän kaltaiset tapaukset ovat harvinaisia”, hän sanoo.