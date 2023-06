Kesäkuu on ollut vähäsateinen. Kokon polttaminen saattaa tältä juhannukselta jäädä väliin.

Maastopalojen riski on osassa maata kasvanut merkittäväksi kuivan maaperän takia. Erityisen kuivaa on maan etelä- ja lounaisosissa, varoittaa Forecan meteorologi Markus Mäntykannas tiistaisessa blogikirjoituksessaan Forecan sivuilla.

Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla maaperässä on selvästi vähemmän kosteutta kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Meteorologin mukaan tilanne Etelä-Suomessa on kriittinen.

Ennusteen mukaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa maaperän kosteus voi laskea kesäkuun puolivälissä poikkeuksellisen kuivaksi eli alle kymmeneen prosenttiin 0–40 senttimetrissä. Tyypillisesti maaperä olisi kesäkuukausina niin kuivaa Välimeren maissa, mutta nyt kuivuus uhkaa myös osaa keskistä ja pohjoista Eurooppaa, meteorologi kirjoittaa.

Tämänhetkiseen kuivuuteen vaikuttaa kevään ja alkukesän sateisuus, jossa oli alueellisia vaihteluita. Huhti- ja toukokuu olivat etelä- ja lounaisosissa hyvin vähäsateisia. Kesäkuu on ollut tavanomaista vähäsateisempi valtaosassa maata.

Uhka maastopalolle on erityisen suuri silloin, kun taustalla on maaperän kuivattanut pitkä ja kuiva ajanjakso, laaja-alaisia sadealueita ei ole näkyvissä ja kun ilmankosteus on alhainen. Lisäksi uhka on erityisen suuri silloin, kun tuulenpuuskat ovat kovia ja ukkosrintama pyyhkäisee kuivan alueen yli.

Listan kolme ensimmäistä kohtaa täyttyvät suuressa osassa maata lähiaikoina, erityisesti eteläisessä Suomessa, Mäntykannas varoittaa.

Korkeapaine voi vaikuttaa säähän pitkälle juhannusviikkoon saakka. Korkeapaineen aikana tuulet pysyvät pääosin heikkoina, mutta etelä- ja länsirannikolla sekä Saimaan ympäristössä tuulet voivat yltyä. Tuulen voimakkuus vaikuttaa maastopaloihin: mitä voimakkaampi tuuli, sitä nopeammin palot leviävät.

Maastopalo voi roihahtaa pienestäkin kipinästä. Siksi nyt tulee olla äärimmäisen tarkkana, Mäntykangas muistuttaa. Tilannehuoneen perusteella maastopaloja on ollut kesäkuussa varsinkin maan etelä- ja keskiosassa.

Avotulen teko on tällä hetkellä kielletty koko maassa. Juhannuskokot saattavat jäädä suuressa osassa maata polttamatta, mikäli ennen juhannusta ei sada laajasti. Yksittäisistä kuurosateista ei ole paljoa riemua, jos lähtötilanne on näin kuiva, Mäntykannas kirjoittaa. Kertakäyttögrilli luokitellaan myös avotuleksi.

Helleraja ylittyy keskiviikkona usealla paikkakunnalla. Päivälämpötilojen odotetaan kohoavan kohti viikonloppua.

Sateen todennäköisyys kasvaa lähinnä pohjoisessa viikon lopussa. Etelässä sateita saadaan odotella näillä näkymin vasta ensi viikoksi. Helleaalto voi jatkua myös ensi viikolla.