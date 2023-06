Selvitykseen perustuvaa lukemaa 16 600 sairaanhoitajasta toisteltiin kevään aikana useissa vaalikeskusteluissa. Korjatuissa laskelmissa vaje on kolme kertaa luultua pienempi.

Hoitoalan henkilöstötarvetta on arvioitu monenlaisilla mittareilla, joista osa antaa vääristyneen kuvan hoitajapulasta.

Sote-alan työntekijä­vajetta on arvioitu uudelleen sosiaali- ja terveys­ministeriön hallitus­neuvotteluita varten toimittamassa tausta­materiaalissa. Laskelmien mukaan muassa sairaan­hoitajista olisi pulaa 5 336 työntekijän verran. Tämä on vain noin kolmannes kevään aikana uutisoidusta sairaanhoitaja­vajeesta.

Keväällä useissa eri yhteyksissä käytetty viittaus 16 600 sairaan­hoitajan vajeeseen on peräisin julkisen alan eläke­vakuuttaja Kevan selvityksestä. Siinä työvoima­tarpeita arvioitiin eläköitymis­lukujen, avointen työ­paikkojen ja työvoima­tilastojen perusteella. Myös Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta maaliskuussa.

Laskentatavan ongelmana on, että esimerkiksi määrä­aikaiset työ­suhteet voivat tulla lasketuksi mukaan monta kertaa, ja työn­tekijöiden siirtyminen tehtävästä toiseen ei välttämättä tule huomioiduksi.

”Saattaa olla esimerkiksi tilanne, että työ­paikka on kolmen kuukauden välein auki, eli siitä tulee neljä määrä­aikaisuutta vuodessa, vaikka kyse on samasta pestistä”, toteaa Kunta- ja hyvinvointialue­työnantajien (KT) pää­ekonomisti Juho Ruskoaho.

KT on ollut mukana valmistelemassa korjattuja laskelmia, joissa on otettu huomioon entistä paremmin työsuhteiden moninaisuus sekä todellinen työvoima­tilanne tavanomaisena päivänä. Näin tuotettua tietoa on myös helpompi verrata kuukausi- ja vuositasolla kuin koko vuoden mittaan kumulatiivisesti kerättyjä lukuja.

Uudet laskelmat toimitettiin hallitus­neuvottelijoille 19. toukokuuta.

Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen huomauttaa, että sote-alan työvoima- ja koulutus­tilannetta pyritään kartoittamaan monilla eri laskenta­tavoilla, ja heidän selvityksensä on tehty ensimmäisen kerran vuonna 2021. Vaikka arvioinnin tavat vaihtelevat, kiistatonta on, että työ»voimaa tarvitaan lisää.

”On loistavaa, että näistä asioista nyt puhutaan. Siitä voidaan keskustella, mikä on oikea luku, mutta hoitajapula on todellinen ja huutava.”