Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, mikä saattaa tarkoittaa kuivien ajanjaksojen lisääntymistä.

Forecan meteorologi Markus Mäntykannas varoitti tiistaisessa blogitekstissään, että maastopalojen riski on merkittävä maaperän kuivuuden takia. Erityisen kuivaa on maan etelä- ja lounaisosissa.

Mäntykannaksen mukaan maaperävoi kesäkuun puolessavälissä muuttua poikkeuksellisen kuivaksi Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Tyypillisesti maaperä olisi kesäkuukausina niin kuivaa Välimeren maissa, mutta nyt kuivuus uhkaa myös osaa keskistä ja pohjoista Eurooppaa, hän kirjoittaa.

Vertaus Välimeren alueeseen on Suomen ympäristökeskuksen (Syke) projektipäällikön Kimmo Söderholmin mielestä kuvaava. Hän vahvistaa, että suurimmassa osassa maata on tällä hetkellä ajankohtaan nähden keskimääräistä kuivempaa.

”Kyllähän se maasto on erittäin kuivaa”, Söderholm sanoo.

Keskiviikkona metsäpalovaroitus oli voimassa lähes koko maassa. Maan lounaisosissa metsäpalojen vaara oli jopa erittäin suuri.

Pitääkö Suomessa alkaa totutella entistä kuivempiin kesiin? Söderholmin mukaan sen mahdollisuuteen kannattaa ainakin varautua.

”Tiedämme, että ilmastonmuutos on faktisesti täällä ja että se lisää sään ääri-ilmiöitä. Kuivuushan on ääri-ilmiö. On mahdollista, että kuivuutta tulee esiintymään useammin kuin lähihistoriassamme.”

Söderholmin mukaan kuivuus tuo haasteita esimerkiksi maanviljelijöille ja niille, jotka saavat vetensä maaperän pohjavettä hyödyntävistä rengaskaivosta.

”Pohjavesien pinnat laskevat tyypillisesti tässä kohtaa kesää. Jos vesihuolto on oman kaivon varassa, kuivilla alueilla kannattaa arvioida kaivon riittävyyttä.”

Metsäpalovaroituksen ollessa voimassa avotulen teko on kielletty.