Ampuminen tapahtui kerrostalon pihalla Ylöjärvellä maaliskuussa. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi kaksi miestä usean vuoden vankeuteen.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona kolme miestä vankeusrangaistuksiin Ylöjärvellä maaliskuussa tapahtuneesta ampumisesta. Heidän lisäkseen yksi mies tuomittiin päiväsakkoihin.

Tapahtumat saivat alkunsa riidasta, jonka seurauksena kolme miestä lähti Jyväskylästä tapaamaan neljättä miestä Ylöjärvelle.

Kerrostalon pihalla Ylöjärvellä yksi Jyväskylästä tulleista miehistä ja neljäs mies ampuivat useita laukauksia toisiaan kohti. Kukaan ei kuollut ampumisessa, mutta neljäs mies sai kasvoihinsa vammoja luodista.

”Kumpikin osapuoli on varustautunut tilanteeseen asein ja (he ovat) selkeästi varustautuneet ja valmistautuneet tulitaisteluun. Kaikkien kertomusten mukaan ampuminen tilanteessa on alkanut heti, kun asianosaiset ovat tulleet pihalle”, oikeuden tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan tämä osoittaa, että kumpikin osapuoli oli jo kerrostalon pihaan tullessa ollut valmis käyttämään asetta toista ihmistä vastaan.

Oikeuden mukaan tilanteesta aiheutui vaaraa myös sivullisille, sillä kerrostalon pihassa oli ampumisen aikana myös muita ihmisiä. Oikeuden mukaan yksi laukaus oli osunut pihalla ollutta todistajaa lähellä olleeseen autoon.

Toinen ampujista tuomittiin neljän vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen. Keijo Armas Allan Hoviston, 38, syyksi luettiin kaksi tapon yritystä, ampuma-aserikos ja vaaran aiheuttaminen.

Toinen ampujista tuomittiin tapon yrityksestä, ampuma-aserikoksesta ja vaaran aiheuttamisesta. Tino Kyösti Allan Åkerlund, 38, tuomittiin neljän vuoden vankeuteen.

29-vuotiaan miehen syyte tapon yrityksestä ja vaaran aiheuttamisesta hylättiin, koska oikeuden mukaan hänen ei näytetty ampuneen tilanteessa. Hänet kuitenkin tuomittiin ampuma-aserikoksesta kolmen kuukauden vankeuteen.

Kaksikon Ylöjärvelle autolla kuljettaneen 26-vuotiaan miehen syyte rikoksentekijän suojelemisesta hylättiin. Hänen syykseen luettiin kuitenkin kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja rattijuopumus, mistä hänet tuomittiin 60 päiväsakkoon.