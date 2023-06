Ehdollisessa vankeudessa on kyse eräänlaisesta varoituksesta.

Helsingin hovioikeus tuomitsi Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin kolmen kuukauden ja kymmenen päivän ehdolliseen vankeus­rangaistukseen torstaina.

Mutta mitä ehdollinen vankeusrangaistus käytännössä tarkoittaa?

Ehdollinen vankeus on siinä mielessä kevyempi rangaistus kuin ehdoton vankeus, että ehdollisena tuomittu ei joudu vankilaan. Ehdollinen vankeus tarkoittaa rikoslain mukaan sitä, että vankeutta tuomitaan, mutta rangaistuksen täytäntöönpano lykkääntyy koeajaksi.

”Välillä sanotaan, että kyse on eräänlaisesta varoituksesta”, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Dan Helenius Helsingin yliopistosta.

”Jos käyttäytyy hyvin koeaikana, vankeus­rangaistusta ei panna täytäntöön, vaan se raukeaa koeajan jälkeen.”

Ehdollinen vankeus­rangaistus voidaan kuitenkin panna täytäntöön, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Tuomioistuin määrää koeajan tuomion yhteydessä. Koeajan pituus on vähintään yhden vuoden ja enintään kolme vuotta. Koeaika alkaa tuomion julistamisesta tai antamisesta.

Ehdollista vankeutta voidaan tuomita enintään kahden vuoden mittaisesta vankeus­rangaistuksesta. Yli kahden vuoden vankeus tuomitaan aina ehdottomana.

Jos vankeutta tuomitaan enintään kaksi vuotta, voidaan vankeus määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

Dan Helenius

Pelkkä ehdollinen vankeusrangaistus – ilman ehdollisen vankeus­rangaistuksen oheisseuraamuksia – tarkoittaa siis käytännössä pitkälti koeajalla olemista.

Jos ehdollista vankeutta on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta, voidaan sen ohessa tuomita sakkoa tai, jos ehdollinen vankeus on kahdeksan kuukautta tai sitä pidempi, yhdyskuntapalvelua. Ehdollisen vankeuden oheis­seuraamus voi myös tietyin edellytyksin olla ehdollisen vankeuden tehosteeksi tuomittua valvontaa. Näiden kestosta on säädetty laissa.

Ehdollisen vankeuteen tuomitun valvonta voi sisältää säännöllisiä tapaamisia tuomitun ja valvojan välillä, sosiaalista toimintakykyä edistäviä toimia sekä kuntoutusta ja avohoitoa. Ehdolliseen vankeuteen tuomitun valvontaan ei kuulu jalkapannalla valvonta.

Suurin osa vankeus­rangaistuksista on alle kahden vuoden ja ehdollisia, Helenius sanoo.

Vuonna 2020 ehdollisten vankeusrangaistusten osuus oli 63 prosenttia, käy ilmi seuraamusjärjestelmän tilastollisesta katsauksesta.

Vajaalle puolelle ehdolliseen vankeuteen tuomituista on tuomittu jokin oheisseuraamus tehosteeksi. Tavallisin oheisseuraamus on sakko, jollainen tuomittiin 35 prosentissa tapauksista vuonna 2020.