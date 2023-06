THL: Valtaosa suomalaisista on sairastanut koronan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti suomalaisten vasta-aineita koronavirukselle.

Valtaosalla suomalaisista on tartunnasta kertovia vasta-aineita, mutta etenkin ikääntyneistä suurella osalla immuniteetti perustuu yksinomaan rokotukseen.

Sairastettu korona on tuottanut vasta-aineita valtaosalle suomalaisista, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteensä 73 prosentilla aikuisväestöstä on vasta-ainetutkimuksen perusteella ollut tartunta joko ennen viime vuoden tai tämän kevään tutkimusajankohtaa. Alle 30-vuotiaista aikuisista tartunnan saaneiden osuus on 86 prosenttia ja yli 65-vuotiaista 60 prosenttia, THL kertoo.

Koronavirustartunnat ovat vasta-ainetutkimuksen perusteella olleet huomattavan yleisiä väestössä ja myös aiemmin tartunnan saaneilla.

Vasta-aineiden esiintymistä aikuisväestössä on seurattu huhtikuusta 2020 asti. THL:n seuranta on toteutettu satunnaisotannalla, ja siihen on kutsuttu ihmisiä 18-vuotiaista 85- vuotiaisiin viiden silloisen sairaanhoitopiirin alueelta.

Vuoden 2021 loppuun asti vasta-aineiden esiintyvyys oli vielä alle 7 prosenttia. Viime vuoden tammi–maaliskuussa esiintyvyys oli 31 prosenttia. Loka–joulukuussa osuus nousi 54 prosenttiin.

Viime vuoden lopulla tutkimuksessa olleita oli seurantakäynnillä tänä keväänä.

Niillä, joilla oli vasta-aineita viime vuoden lopulla, 80 prosentilla oli niitä myös puoli vuotta myöhemmin tänä vuonna. Neljäsosalla heistä oli ollut uusi tartunta tämän puolen vuoden aikana.

Tutkittavista, joilta ei löytynyt tartunnasta kertovia vasta-aineita vuonna 2022, 38 prosenttia oli saanut vasta-ainetutkimuksen perusteella tartunnan ennen kevään 2023 näytteenottoa.

Keväällä 2023 tartunnasta kertovien vasta-aineiden esiintyvyys aikuisväestössä oli 62 prosenttia.

Omikronin XBB-alalinjat ovat nousseet valtavarianteiksi lähes kaikkialla maailmassa, ja ne ovat syrjäyttäneet kiertävät BA.5- ja BA.2-omikronalalinjat. Väestön immuniteetti kasvaa rokotusten ja koronaviruksen kierron takia, mutta evolutiivinen paine ohjaa viruksia muuntumaan ja väistämään aiempaa immuniteettia.

Tutkimuspäällikkö Melinin mukaan omikronia vastaan väestössä muodostunut immuniteetti ylläpitää kuitenkin hyvää suojaa vakavaa tautia vastaan.