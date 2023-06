Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki arvioi, että hallitusohjelman kirjaus vuosittaisen henkilötyö­vuosimäärän nostamisesta on sellainen, että poliisi­koulutus pystyy siihen vastaamaan.

Hallitusohjelmassa on kirjaus poliisien määrän lisäämisestä.

Henkilötyövuosien määrän lisäys helpottaa poliisin rekrytointia, ajattelee Itä-Uudenmaan poliisi­laitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki.

Petteri Orpon (kok) hallitusohjelmassa on kirjaus poliisien määrän lisäämisestä. Hallitusohjelman mukaan poliisitehtävissä toimivien henkilötyö­vuosimäärä nostetaan 8 000:een vaalikauden loppuun mennessä. Vuonna 2021 määrä oli noin 7 400 henkilötyövuotta.

”Kuulostaa kyllä erittäin hyvältä. Varmaan tässä on otettu huomioon, että tuon verran me pystymme poliisi­koulutuksesta saamaan riveihin. Siinä mielessä tämä on jalat maassa oleva luku”, Koskimäki kommentoi tietoa.

Hän ei suuntaisi kaikkea lisätyövoimaa esimerkiksi rikostutkintaan, vaan myös kentälle ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Koski on aiemmin HS:n haastattelussa kertonut, että Suomen poliisia uhkaa pula työvoimasta rikostutkinnassa.

Koskimäki on itsekin ollut Säätytalolla kuultavana. Hänen mukaansa poliisin keskeisiä tavoitteita on saada lisää väkeä tehtävien hoitamiseen ja löytää rikostutkintaan keinoja, jotka lisäisivät poliisin tuottavuutta.

Yhtenä keinona Koskimäki näkee mahdollisuuden rajoittaa esitutkintaa helpommin ja useammin. Hänen mielestään niin sanottuja turhanpäiväisiä asioita voitaisiin olla saattamatta rikosprosessiin.

”Vaikka niistä tulisi tekijälle rangaistus, niin niillä ei ole rikollisuuteen vaikuttavuutta, eikä asianomistajakaan hyödy oikein millään tavalla. Tällaisia ovat esimerkiksi netissä tapahtuneet toisten sättimiset, joista hyvin herkästi saatetaan tehdä rikosilmoituksia.”

Arjen tehtävistä on Koskimäen mielestä vaikea löytää varsinaisesti karsittavaa, sillä monet tehtävistä, kuten hälytys- ja rikostutkintatehtävät, edellyttävät poliisin toimivaltaa.

Yksi esimerkki karsimisesta voisi hänen mukaansa olla päihde­riippuvaisen hoitoonohjaus, joka ei hänen mukaansa nykyisellään toimi. Hän siirtäisi hoitoonohjausta sosiaaliviranomaisille.