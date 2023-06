Danone vetää erän Activia-mansikkajogurtteja myynnistä. Jogurtissa voi olla muovin palasia.

Danone oy on ilmoittanut vetävänsä erän Activia-mansikkajogurttia myynnistä.

Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan, että erä saattaa sisältää muovin palasia. Danonen mukaan kuluttajien ei tule syödä kyseisen erän tuotteita.

Takaisinveto koskee Activia mansikkajogurttia, jossa ei ole lisättyä sokeria. Kyseessä on pakkaus, jossa on neljä 125 gramman yksittäispakattua jogurttia. Takaisinveto koskee vain erää, jonka parasta ennen -päiväys on 13. heinäkuuta.