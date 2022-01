Turun eriskummallisimman talon suunnitellut Jan-Erik Andersson rakentaa tänä vuonna hirrestä kuusikulmaisen pikkutalon.

Sen voi sanoa suoraan: Lehtitalo on Turun eriskummallisin omakotitalo. Taiteilija Jan-Erik Anderssonin ja hänen puolisonsa graafikko Marjo Malinin ja heidän poikansa Adrianin kolmikerroksinen koti näyttää ylhäältä päin katsottuna puunlehdeltä, ja sen sisustusta hallitsevat 20 taiteilijan ja käsityöläisen teokset.

Hirvensalossa sijaitsevaan taloon astuessaan pitää heittää ennakkoluulot syrjään, sillä talo on täynnä taiteellisia yksityiskohtia. Taideteokset ovat osa taloa ja sen rakenteita.

Ulko-oven luona on vierailijoita tervehtivä runo, jonka voi lukea peilin kautta, keittiön työtasossa on digitaalisesti tehty kuvateos ja kolmannen kerroksen lattiaan on upotettu videoinstallaatio.

Pieniä yksityiskohtia tulee kaikkialla vastaan. Esimerkiksi toisen kerroksen vessanpöntölle istuvaa tervehtii karmin yläpuolelle kiinnitetyn Kimmo ja Noora Schroderuksen teoksen hurtti neuvo: Syö kakkaa.

Ilmastointiputki tekee silmukan ensimmäisen kerroksen vessassa.

Kaikki eivät osaa päästää ennakkoluuloistaan irti.

”Eräs esittelykierroksella kävellyt arkkitehti kysyi vakavalla naamalla, että onko kukaan taloon tutustunut tullut pahoinvoivaksi”, Malin kertoo.

Vuonna 2009 valmistunut Lehtitalo oli osa Anderssonin väitöstyötä Kuvataide­akatemiaan. Tutkimuksessaan hän pohti taiteen roolia osana talon rakennetta ja ulkomuotoa.

Lehtitalon olohuoneen kattoa hallitsevat kymmenet valaisimet.

Talon suunnittelu oli Anderssonin ja arkkitehti Erkki Pitkärannan merkittävin kasviaiheinen yhteistyö. Kaksikko on suunnitellut muun muassa kuminansiemenen muotoisen ekonavetan Etelä-Pohjanmaalle Teuvalla ja gerberan muotoisen puutarhakoulun Kanta-Hämeen Janakkalaan.

Lehtitalo on löytänyt runsaassa kymmenessä vuodessa paikkansa turkulaisena vierailukohteena, jota tullaan katsomaan ulkomailta asti. Kun HS vieraili talossa viime viikolla, parin tunnin aikana läheiselle tielle pysähtyi kaksi autoilijaa kuvaamaan taloa.

”Suomalaiset eivät uskalla tulla tontille, mutta turistit sen sijaan voivat kävellä juttelemaan”, Andersson paljastaa.

Lehtitalo on noussut myös kansainvälisesti merkittäväksi kohteeksi. Esimerkiksi vuonna 2014 julkaistussa Total Design -kirjassa taidehistorian tutkija George H. Marcus esitteli 25 modernin arkkitehtuurin mestariteosta, kuten Frank Lloyd Wrightin, Alvar Aallon ja Eero Saarisen työt. Yksi esitellyistä mestariteoksista oli Lehtitalo.

Anderssonin perheen ei pitäisi enää asua Lehtitalossa.

Kun Andersson käynnisti Lehtitalon suunnittelua 2000-luvun alussa, hän sai kokonaistaideteoksen mesenaatiksi SOL-yhtiöiden omistajan Liisa Jorosen.

Joronen lupautui vastaamaan talon puolen miljoonan euron rakentamiskustannusten kuluista kymmenen vuoden ajan.

”Minulla oli kymmenen vuotta aikaa rikastua, mutta se on kokeilevalle taiteilijalle aika mahdotonta Suomen olosuhteissa”, Andersson kertoo.

Talon uusiksi omistajiksi löytyi muutama vuosi sitten joukko uusia mesenaatteja, jotka ostivat talon perustettavan Leaf on a Life -yhdistyksen nimiin. Suurimmat toimijat olivat Koneen säätiö, Konstsamfundet, Svenska kulturfondenin investointisäätiö ja Åbo Akademin säätiö.

Jatkossa yhdistys tarjoaa taloa taiteilijoille ja tutkijoille residenssiksi, jossa tutkija voi esimerkiksi viimeistellä tutkimustaan. Talossa järjestetään myös seminaareja ja konsertteja.

Talo ei jää tyhjäksi, sillä Andersson ja Malin jättävät taloon ison osan irtaimistosta, jopa Anderssonin LP-levykokoelman.

Kun Lehtitalon tulevaisuus alkoi varmistua, pariskunta ryhtyi pohtimaan seuraavaa asumisratkaisuaan. Yksi vaihtoehto oli rintamamiestalon ostaminen Turun keskusta-alueelta. Toisena vaihtoehtona Andersson leikitteli idealla muuttaa Las Palmasiin.

”Enhän minä olisi keksinyt siellä mitään tekemistä. Olisin dokannut itseni hengiltä”, Andersson sanoo.

Hän päätti tehdä vielä yhden talon ja siitä tutkimuksen. Lehtitalo on kolmekerroksinen ja lähes 150-neliöinen. Sen rakenteet ovat poikkeuksellisen haastavia. Uusi talo olisi monelta osin Lehtitalon vastakohta.

Taloja yhdistää niiden luonnosta ammennettu muoto. Andersson ja Pitkäranta päätyivät tällä kertaa kuusikulmioon eli kuusioon, jollaisen voi löytää luonnossa esimerkiksi mehiläiskennon rakenteesta tai Irlannin koillisrannikolta Giant’s Causeway -basalttipylväistä.

Taiteilija Jan-Erik Andersson esittelee Kuusi-o-talon kattoa, josta näkee talon kuusikulmaisen rakenteen.

Uuden talosuunnitelman nimeksi tuli aluksi Mutteritalo, mutta se vaihtui Kuusi-o-taloksi, sillä talon ulkoseinät rakennetaan kuusesta tehdystä kaksoishirsirungosta.

Kun Lehtitalossa on kaarevia muotoja, uudessa talossa on vain suoria linjoja.

”Kun muotoa käännetään ja kaarretaan, sen rakentaminen vaikeutuu – ja hinta nousee. Nyt tarkoituksenamme on rakentaa sellainen talo, jonka kuka tahansa pystyy rakentamaan tai rakennuttamaan itselleen”, Andersson sanoo.

Kuusi-o-talosta tulee mahdollisimman pieni. Andersson esittelee rakennuksen pienoismallia, jota kuitenkaan ei saa kuvata.

Talossa on kaksi kerrosta, ja kerrosala on vain runsaat 30 neliötä.

Pariskunta on testannut ja etsinyt mahdollisimman pieniä toimivia tiloja pihanurmikolla. He ovat iskeneet maahan keppejä ja arvioineet niiden avulla tilojen käyttöä.

”Mittaileminen on ollut mielettömän hauskaa. Olemme selvittäneet esimerkiksi, miten paljon tilaa tarvitaan, että astianpesukoneen luukku mahtuu avautumaan”, Malin kertoo.

Uuteen taloon ei tarvita tilaa kuin kahdelle asukkaalle, sillä 17-vuotias Adrian on muuttamassa omilleen asumaan.

Pieni koko liittyy myös Anderssonin postdoc-tutkimukseen Kuvataideakatemiassa.

”Yksi selvitettävä asia on se, mikä on pienin mahdollinen paikka, missä kaksi ihmistä ei käy toistensa hermoille”, Andersson sanoo.

”Hypoteesi voi myös olla se, että tapamme toisemme ensimmäisen viikon jälkeen”, Malin nauraa.

Pienen talon lisäksi Andersson aikoo tutkia verkkokommunikaatioon sopeutuvan olohuoneen suunnittelua sekä maksaruohokattoisen hirsitalon sopivuutta kaupunkiympäristöön.

Kuusi-o-talon katon huipulle pystytetään alumiininen kuusi.

Taide on luonnollisesti läsnä myös uudessa talossa, sillä esimerkiksi ulkoseinään tulee taideteoksia kuudelta taiteilijalta. Idea kumpuaa 1920-luvun klassismista, jolloin talojen fasadeihin tehtiin jopa sisennyksiä taideteoksia varten.

Lehtitalon viereen nousevan Kuusi-on budjetti on noin 200 000 euroa, joten pariskunta on varautunut tekemään mahdollisimman paljon itse.

Rakennustöihin he toivoivat pääsevänsä jo viime kesänä, sillä Turun kaupunki antoi poikkeamisluvan rakennukselle viime vuoden tammikuussa.

Turun rakennusvalvonta oli kuitenkin viime vuonna poikkeuksellisen ruuhkautunut, joten rakennusluvan saaminen venähti kuukausilla.

Osasyy rakennusluvan saamisen hitauteen paljastui HS:n yhteydenoton jälkeen. Andersson kävi rakennusvalvonnan viestejä läpi ja huomasi yhden, pari kuukautta vanhan viestin jääneen häneltä huomaamatta.

Jan-Erik Andersson ja Marjo Malin ovat hahmottaneet uuden kotinsa tilantarvetta puutarhaan pystyttämiensä keppien avulla.

”Ilman Hesarin yhteydenottoa rakennuslupaprosessi olisi voinut jäädä paikoilleen vielä pariksikin kuukaudeksi”, Andersson hymyilee.

Kuusi-on rakentaminen alkaa heti rakennusluvan saamisen jälkeen, mahdollisesti kesän aikana. Minitalon on syytä olla valmis vuodenvaihteessa, sillä silloin Lehtitaloon muuttaa ensimmäinen residenssitaiteilija tai -tutkija.

”Jos Kuusi-o ei valmistu vuodenvaihteeseen, vuokraamme sitten vaikka asuntovaunun”, Andersson sanoo.