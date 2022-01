Donald Trump vannoi koronan hoidossa malarialääkkeen nimiin – nyt samainen lääke on ainesosana koronasuihkeessa, jolle turkulaisfirma hakee rahoitusta

Kehitteillä olevan lääkkeen tarkoituksena on pyrkiä estämään viruksen tunkeutuminen elimistöön ja siellä monistuminen.

Turkulainen lääkekehitysyhtiö Therapeutica Borealis on saamassa lähiaikoina rahoitusta nenäsumutteena annettavaan koronavirusinfektiolääkkeeseen. Yksi yhtiön perustajista, Turun yliopiston entinen rehtori Kalervo Väänänen kertoo, että yritys ei ole ainakaan vielä hakenut kumppanuutta suuremman lääkeyrityksen kanssa.

”Olemme nyt hakeneet rahoitusta, ja toivomme, että voimme kertoa asiasta tarkemmin seuraavan viikon parin aikana”, Väänänen kertoo.

Solubiologian emeritusprofessori Väänäsen lisäksi kehitysyhtiön perustajia ovat Raision entinen toimitusjohtaja Matti Rihko ja lääkekehitystaustainen dosentti Lauri Kangas.

Väänänen ei tässä vaiheessa mene tarkemmin rahoitukseen, sillä se ei ole vielä varmistunut.

Rahoituksen varmistuttua yritys voi jatkaa prekliinisestä tutkimusvaihetta. Kliinisen vaiheen tutkimukset vaativat muutaman miljoonan euron rahoituksen. Prekliinisen vaiheen aikana lääkettä testataan koeputkessa ja koe-elämillä. Kliinisessä vaiheessa lääkettä testataan koehenkilöillä.

”Kliininen testaus on tärkeä etappi, johon siirrymme mahdollisimman nopeasti”, Väänänen kertoo.

Kalervo Väänänen

Turkulaisten kehittämä nenäsumute perustuu kolmen vaikuttavan aineen yhteistoimintaan. Aineiden on tarkoitus estää koronaviruksen etenemistä ja lisääntymistä.

Aineista kaksi eli ivermektiini ja hydroksiklorokiini ovat maallikollekin tuttuja, sillä rokotekriittiset ovat käyttäneet niitä vaihtoehtolääkityksenä varsinkin Yhdysvalloissa.

Väänänen harmittelee lääkeaineiden kokeellisen käytön yhdistämistä vakavasti otettavaan lääkekehitykseen.

”Ihan sattumaahan se on, että aineita käytetään nyt myös aivan toisista lähtökohdista. Harmi, että niiden ympärillä on paljon epäasiallista keskustelua”, Väänänen sanoo.

Miten aineet sitten toimivat turkulaisten nenäsumutteessa? Ensimmäinen vaikuttava aine on aprotiniini, jota on käytetty muun muassa haimatulehduksen hoitoon ja veren hyytymisen hallintaan. Saksalaisen Bayerin valmistama aprotiniinia sisältävä Trasyloli vedettiin pois markkinoita 2000-luvulla, kuin sen epäiltiin olevan munuaisille vaarallinen.

”Lääkkeessämme aprotiniini puuttuu koronaviruksen tarttumiseen solukalvon pintaan”, Väänänen kertoo.

Toinen vaikuttava aine on hydroksiklorokiini, jota on käytetty muun muassa malarian ja reuman hoitoon. Yhdysvaltojen edellinen presidentti Donald Trump kannusti aineen käyttöön koronaviruksen hoidossa, mutta aineen tehosta ei lääketieteellistä näyttöä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijaryhmän suosituksen mukaan hydroksiklorokiiniä ei tule käyttää koronainfektion estämisessä, eikä aineesta ole myöskään hyötyä infektion hoidossa.

Euroopan lääkevirasto EMA kertoi toissa vuonna, että hydroksiklorokiinin käytöstä on raportoitu vakavia ja jopa kuolemaan johtavia haittavaikutuksia. Haittavaikutukset johtuivat pääasiassa aiheen suurista annostuksista.

Nenäsuihkeessa hydroksiklorokiinia on hyvin pieni määrä. Aine vaikuttaa viruksen kulkuun solun sisällä.

”Hydroksiklorokiinin idea on se, että se estää viruksen ulostuloa endosomista”, Väänänen kertoo.

Endosomi on solun kalvoverkosto. Jos virus ei pääse siitä lävitse, se ei pääse lisääntymään.

Myös kolmas vaikuttava aine on tuttu koronakriittisten lääkekaapista. Ivermektiini tunnetaan pääasiassa eläinten loislääkkeenä, jota jotkut ryhtyivät käyttämään koronahoitona. Yhdysvalloissa on raportoitu useita tapauksia, joissa henkilö on tarvinnut sairaalahoitoa käytettyään vaarallisen määrän eläimille tarkoitettua lääkettä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan ivermektiini on tarkoitettu loismato-infektioiden ja ihosairauksien hoitoon sekä eläinten loislääkkeiksi.

Tutkijat ovat selvittämässä ivermektiinin mahdollisia koronavirukseen liittyviä hyötyjä, sillä Yhdysvaltojen terveysviranomaisen NIH:n mukaan ivermektiinin turvallisuudesta ja tehokkuudesta koronaviruksen torjunnassa on käynnissä tai valmistunut yli 80 tutkimusta. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa aineesta ei ole hyötyä koronaa vastaan.

Väänänen kertoo, että nenäsuihkeessa ivermektiinin tehtävänä on vaikuttaa jo muodostuneiden virusproteiinien kuljetukseen solun tumaan.

Miten kyseiset kolme lääkeainetta ovat nenäsuihkeessa turvallisia? Väänänen korostaa, että nenäsuihkeessa käytettävät pitoisuudet ovat erittäin pieni murto-osa systeemisesti käytetyistä annoksista.

”Sumutteessa ei pyritä siihen, että lääkeaine jakautuu koko elimistöön vaan tavoitteena on saada lääkevaikutus ainoastaan ylähengitysteiden limakalvolle ja siinäkin ainoastaan aivan pinnallisimpaan solukkoon”, Väänänen selvittää.

Turkulaisten nenäsuihke sai jo viime vuonna patentin Yhdysvalloissa. Väänänen kertoo, että yritys hakee nyt patenttia myös maailmanlaajuisesti.

Miksi lääke kannattaa antaa nenäsuihkeena?

Lääkkeen tarkoituksena on pyrkiä estämään viruksen tunkeutuminen elimistöön ja siellä monistuminen. Koronavirus tarttuu usein nenän limakalvojen kautta.

Väänänen kertoo, että yritys pyrkii saamaan lääkkeen apteekkien käsikauppaan. Ainetta voisi ottaa altistuksen tapahduttua.

”Yhden kerran suihkauttaminen ei todennäköisesti riitä, mutta sopiva määrä selviää kliinisissä kokeissa”, Väänänen kertoo.

Myös toinen turkulainen lääkekehitysyhtiö on kehittänyt koronalääkettä. Faron Pharmaceuticsin lääke on Traumakine-keuhkovauriolääke, joka annetaan suonensisäisesti koronaviruksen aiheuttamaa vaikeaa tautimuotoa vastaan.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on rahoittanut Traumakinen potilastutkimusta miljoonilla dollareilla.

Helsingissä ja Kuopiossa toimiva Rokote Laboratories Finland on ilmoittanut aloittavansa kehittämänsä koronarokotteen ihmiskokeet alkuvuoden aikana. Rokote toimii tehosterokotteena niille, jotka ovat jo saaneet esimerkiksi kaksi rokotetta tai sairastaneet koronataudin. Rokote on aikaisintaan ensi vuonna markkinoilla.

Turkulaisten nenäsumutteen markkinoille tuloon kestää vielä pidempään. Kalervo Väänänen korostaa, että lääkekehittäjät eivät ole missään nimessä jälkijunassa.

”Näkemykseni mukaan koronaviruksesta tulee influenssaviruksen kaltainen kiertävä virus. Mikään lääke ei kuitenkaan korvaa rokotusten merkitystä infektioiden torjunnassa"”, Väänänen painottaa.