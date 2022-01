Salon Teijossa myynnissä oleva omakotitalo on sisustettu elokuvamaiseen tyyliin.

Aikuisten Vekkula, asennetalo tai setämiesten pääkalloluola, jossa voi nauttia ikuisesta ruotsinlaivan yökerho -kokemuksesta. Näin Salon Teijossa myynnissä olevan omakotitalon sisustusta kuvaillaan sosiaalisessa mediassa.

Talon sisustuksessa on käytetty runsaasti vaaleanpunaista kangasta ja vanerista rakennettuja huonekaluja. Olohuoneen nurkassa seisoo antiikin patsaan kopio ja toinen vastaava on asunnon saunassa. Tv-tilaa taas valvoo täysikokoinen dekkari-hahmo.

Vaaleanpunainen teema jatkuu omakotitalon televisiotilassa. Kuva Oikotien myynti-ilmoituksesta.

Kommentoijat näkevä sisustuksessa viitteitä muun muassa David Lynchin ja Kaurismäen veljesten elokuviin.

”Jotenkin kuvittelen Dannyn vetämässä välillä keikkaa ja muutaman valikoidun hahmon Kaurismäen elokuvista vierailevan tuolla kutsumattomina, mutta aina tervetulleina”, yksi kommentoija kirjoittaa.

Mediapersoona Tuomas Enbuske näkee sisustuksessa myös tv-mahdollisuuksia.

”Tuo näyttää siltä, että sieltä pitäisi lähettää tosi-tv:tä, jossa olisi erilaisia väkivaltarikollisia, Dolly Partonin -tyylisiä naisia ja Elvis-imitaattoreita”, Enbuske ehdottaa.

Vuonna 1969 rakennettu omakotitalo on ollut nyt myynnissä pari kuukautta.

Kiinteistönvälittäjä Olli Lehti Kiinteistökolmiosta kertoo, että asunto ei ole vielä houkutellut kuin muutamia kiinnostuneita.

Hänen mukaansa sisustus on mielenkiintoinen, mutta taiten tehty.

”Siitä joko tykätään tai sitten ei. On sanottava, että kun omistaja valitsi tyylin, hän onnistui siinä hyvin”, Lehti korostaa.

Värimaailma jatkuu johdonmukaisena, eikä remontissa ole oiottu. Esimerkiksi keittiön altaat ovat betonista.

Lehti kertoo, että artesaaniksi opiskellut omistaja on ihastunut esimerkiksi vaneriin. Asunnossa on tehty useita rohkeita ja persoonallisia sisustusratkaisuja.

”Ratkaisuissa on lähestytty paikkoja ihan uudella tavalla. Esimerkiksi saunassa ei ole kiinteitä lauteita, vaan lauteiden paloja voi siirrellä oman halun mukaan.”

Saunan lauteita voi siirrellä omien tarpeiden mukaan.

Tasakattoisen 172-neliöisen talon hintapyyntö on poikkeuksellisen matala eli 68 000 euroa. Alhainen hinta johtuu rakennuksen kunnosta, ja uudella omistajalla on edessään remontoitavaa. Lehti uskookin, että kunto on karkottanut mahdollisia ostajia.

”Tähän on teetetty kuntoarvio, ja esimerkiksi katto on korjattava”, Lehti kertoo.

Ihan kaikkea ei tarvitse korjata, sillä sisustuksen lisäksi talon lämpötekniikka on uusittu. Kaksi vuotta sitten taloon rakennettiin maalämpö.

Lehti kertoo, että vastaavan kokoisten omakotitalojen myyntiaika on Salossa keskimäärin neljä kuukautta.

”Totta kai ostajan pitää ymmärtää tämän ikäisen asunnon remonttitarpeet. Ostajalla on hyvä olla normaalia parempi ymmärrys vanhan talon logiikasta eli siitä, mitä pitää tehdä ja mitä ei pidä. Jos itse osaa remontoida, tästä saa kohtuuhintaan kivan kohteen”, Lehti toteaa.