Yli 60 jalankulkijaa on kuollut kymmenen vuoden aikana suojatiellä.

Jaana Suominen oli ulkoiluttamassa kahta koiraansa Rollea ja Pepsiä Turun Kaskentien kevyenliikenteen väylällä tiistaina aamulla. Suominen aikoi ylittää Kaskentien suojatietä pitkin ja odotti, että liikennevirrasta avautuisi sopiva rako ylitykselle. Kello oli puoli yhdeksän aamulla, joten Kaskentien liikenne oli vilkas.

”Näin, että valkoinen pakettiauto ryhtyi hiljentämään nopeuttaan hyvissä ajoin ennen suojatietä”, Suominen kertoo

Hän lähti ylittämään suojatietä koiriensa kanssa, mutta kolmikko ei päässyt kuin muutaman askeleen, kun kuului kova tööttäys.

Suojatien eteen pysähtyneen valkoisen pakettiauton kuski oli painanut äänitorvea.

”Samalla hetkellä toista kaistaa pyyhälsi kovaa vauhtia punainen henkilöauto. Jos en olisi säikähtänyt tööttäystä, olisin taatusti jäänyt punaisen auton alle”, Suominen sanoo.

Tämän kaltainen tilanne tunnetaan niin sanottuna giljotiini-ilmiönä. Giljotiiniksi kutsutaan vaaratilanteita, joissa autoilija ei huomaa tien ylittäjää monikaistaisella tiellä toisen auton takaa.

”Hengenlähtö olisi ollut lähellä ja ainakin matka Tyksiin”, Suominen arvioi.

Punainen auto jarrutti vasta suojatien jälkeen ja liukui pitkän matkaa jäisellä kadulla.

Suojatie on jalankulkijalla vaarallinen paikka. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteessä kuoli viime vuonna 24 ja loukkaantui 255 jalankulkijaa. Neljä jalankulkijaa kuoli suojatietä ylittäessään. Tilaston mukaan vuodesta 2012 suojatiellä on kuollut 66 jalankulkijaa.

Giljotiini-ilmiö on vaarallinen myös pyöräilijälle. Hyvinkäällä loukkaantui pyöräilijä vastaavassa tilanteessa toissa vuonna.

Lue lisää: Polkupyöräilijä jäi ”giljotiini-ilmiön” uhriksi suojatiellä Hyvinkäällä – Ohikulkijat pysähtyivät kuvaamaan kadulla makaavaa miestä

Yhteyspäällikkö Elias Ruutti Liikenneturva Turusta kertoo, että Liikenneturva on nostanut jo pitkään viestinnässään esille suojatiesääntöjä.

Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä. Jos toinen ajoneuvo pysähtyy suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä.

Ohittaminen on sallittu vain, jos ajoneuvon ja ohittajan väliin jää vapaa kaista tai suojakoroke.

”Vaikka autoilija tuntisi säännön, sen soveltaminen voi käytännössä joskus osoittautua vaikeaksi”, Ruutti harmittelee.

HS selvitti viime vuonna, miten suuri osa autoilijoista pysähtyy suojatien eteen tieliikennelain mukaisesti. Laskennan aikana 218 autoa jätti noudattamatta pysähtymissääntöä ja vain 138 autoa pysähtyi suojatien eteen tieliikennelain mukaisesti.

Lue lisää: Helsingin suoja­teillä vallitsee täysi anarkia – Poliisi antaa autoilijoiden hengen­vaaralliseen käytökseen inhimillisen mutta kestämättömän selityksen

Suominen kirjoitti läheltä piti -tilanteesta Facebookin Turun puskaradioon päivityksen. Siellä julkaisu sai päivän aikana poikkeuksellisen paljon huomiota ja useita satoja tykkäyksiä. Moni keskusteluun osallistunut kertoi vastaavista kokemuksista.

Suominen kertoo, että halusi saada huomiota vaaralliseen ylityspaikkaan. Hän ihmettelee, miksi pitkälle suoralle ei ole saatu esimerkiksi nopeuskameroita eikä liikennevaloja.

”Kun tulin aamulenkin jälkeen kotiin, soitin risteyksen lähellä asuvalle sukulaistytölle, ja varoitin häntä risteyksestä”, Suominen sanoo.

Suomisen päivityksestä seuranneessa keskustelussa puntaroitiin myös ensimmäisenä pysähtyneen pakettiauton kuskin toimintaa. Ajatuskulkuna oli, että pysähtymällä ja lakia noudattamalla autoilija itse asiassa mahdollisti vaaratilanteen syntymisen. Liikenneturvan Ruutti tyrmää ajatuskulun.

”Ainoa asia, mihin pystymme vaikuttamaan liikenteessä, on oma tekemisemme. Jos väistämisvelvollisuuttaan noudattava autoilija pysähtyy suojatien eteen, viereistä kaistaa ajavankin on pysähdyttävä. On toissijaista, onko toisen tienkäyttäjän pysähtyminen johtunut esimerkiksi havaintovirheestä”, Ruutti painottaa.

Suominen kertoo, että toinen syy hänen kirjoittamaan julkiseen päivitykseen oli sankarin kiittäminen. Hän kutsuu valkoisen pakettiauton kuljettajaa suojatie-enkelikseen.

”Siinä tilanteessa ehdin vain nostaa käteni kiitokseksi. Kuljettajan tilannetaju oli aivan uskomaton, joten halusin kiittää häntä toiminnastaan. Ilman häntä en ehkä olisi tässä”, Suominen sanoo.