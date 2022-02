Turun yliopiston tutkijat alkoivat selvittää, miten musiikki vaikuttaa juustoihin. He selvittävät maun lisäksi äänen tekemiä mikrobimuutoksia.

Ensin turkulaistutkijat hakivat Juustoportin tehtaalta 15 vastavalmistunutta juustokiekkoa. Suoraan linjastolta haetut kiekot olisi normaalisti siirretty kypsymään neljäksi kuukaudeksi kypsytyshuoneeseen.

Nämä Brändy-pähkinä-juustokiekot otettiin mukaan uraauurtavaan tutkimukseen. 12 kiekkoa pääsi kuuntelemaan musiikkia neljäksi kuukaudeksi. Kolme kiekkoa gouda-tyyppistä juustoa valittiin verrokkiryhmäksi, joka kypsyi samaan aikaan hiljaisuudessa.

Miksi tutkijat soittivat juustolle musiikkia?

Turun yliopiston tutkija, tohtorikoulutettava Sami Silénin tiimi selvitti tutkimuksen aikana sitä, minkälaisia muutoksia juuston mikrobistossa kuten bakteereissa tapahtuu ääniaaltojen vaikutuksesta.

Silén työskentelee lääketieteellisen tiedekunnan alla toimivassa funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa.

Silén kertoo, että tutkimus oli looginen jatkumo aiemmille ääneen liittyville aistitutkimuksille.

”Kehittämiskeskuksessa on selvitetty muun muassa sitä, mikä merkitys musiikilla ja ääniympäristöllä on ruokailukokemuksessa. Miten ruokailuympäristöt vaikuttavat ihmisen valintoihin”, Silén selvittää.

Keskuksessa on myös selvitetty maitotuotteiden mikrobiologiaa ja eritoten fermentointi- eli hapattamisprosessia. Sen aikana maitotuotteen luontaisten hapatebakteerien määrä kasvaa. Hapatettu ruoka taas on ihmiselle tutkitusti hyvästä.

Muusikkotaustaisella Silénille alkoi kypsyä ajatus ulkoisen valmistusmenetelmän ottamisesta fermentointiprosessiin mukaan. Viimeinen sysäys oli vuonna 2019 julkaistu sveitsiläinen koe. Kokeesta uutisoi aikoinaan muun muassa uutistoimisto Reuters.

”Se tutkimus oli viihteellinen projekti, jossa kypsytettiin juustoja muutaman viikon ajan soittamalla niille musiikkia”, Silén kertoo.

Bernin yliopiston tutkijaryhmä johti musiikkia juustoihin lähettimien avulla. Kypsennyksen jälkeen raati maistoi juustoja sokkotestin aikana.

Makuhavainnot olivat selkeitä. Eri musiikit toivat juustoihin erivahvuisia makuja.

Parhaan makuista emmental-juustoa kypsyi sveitsiläisväitteiden mukaan niistä juustokiekoista, joille soitettiin hip hop -yhtye A Tribe Called Questin kappaletta We Got it From Here.

Turkulaistutkijat suhtautuivat asiaan vakavammin. He eivät halunnut tyytyä pelkästään aistinvaraisiin havaintoihin, vaan juustoille tehtiin myös mikrobiologiset laboratoriokokeet

Musiikkina tutkimuksessa ei käyttely valmista musiikkia, vaan Silénin tekemiä lyhyitä kappaleita, joiden erot olivat äänitaajuuksissa ja tempossa.

Matalimmalla soivaa kappaleen tempo oli hitain ja korkeimmalla soivan nopein.

Juustoille soitettuihin kappaleisiin voit tutustua jutun upotuksista. Upotukset alkavat matalimmalla soivasta kappaleesta.

Nyt tutkimukseen liittyvä ensimmäinen tieteellinen julkaisu on jo valmis ja se on vertaisarvioitavana.

Tulokset olivat rohkaisevia. Makukokeessa keskitaajuudella soineen musiikin tahtiin kypsyneen juuston maku erottui muista kokeen juustoista.

”On ymmärrettävä, että tämä on pilottitutkimus. Me emme pysty vielä hallitsemaan prosessia millään tavalla. Jos nyt havaitaan, että juusto maistuu paremmalle, kun se altistetaan tietynlaiselle äänelle, voi olla, että seuraava juusto ei käyttäydykään samalla tavalla”, Silén sanoo.

Aistinvaraista havainnointia tärkeämpiä olivat laboratoriotutkimukset, joissa pystyttiin todentamaan mikrobimuutoksia tietyillä äänitaajuusalueella enemmän kuin toisilla

Taajuusalueet ovat kuitenkin vielä liian laajoja. Jatkossa Silénin tarkoituksena on etsiä tarkemmin kypsytykseen sopivia ääniaaltoja.

Laaja-alaisesti soivasta musiikista on siirryttävä siis huomattavasti kapeampiin taajuusalueisiin. Jokaisella kappaleella on ominaisvärähtelytaajuus, jossa se värähtelee eli resonoi eniten.

”Ainakin teoriassa mikrobeille voidaan määrittää ominaisvärähtelytaajuus, joka laittaa sen värähtelemään kovemmin kuin muut taajuudet.”

Mitä hyötyä sopivan taajuuden löytämisestä sitten on?

Silen kertoo, että äänellä voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti manipuloida elintarvikkeiden kypsymisprosesseja. Makumuutoksia merkittävämpi on esimerkiksi mahdollisuus nopeuttaa kypsymisprosessia.

”Näin tuotantoprosessi nopeutuu, ja siinä säästetään energiaa.”

Tarkoilla taajuuksilla voi olla myös tulevaisuudessa hyötyjä terveydenhoidossa. Nythän ultraääntä, eli ihmisen kuuloalueen yläpuolelle sijoittuvaa ääntä, käytetään lääketieteessä esimerkiksi kuvantamisessa.

Ääniaaltojen tutkiminen ei jää maitotuotteisiin. Jatkossa turkulaisten on tarkoitus testata myös äänen vaikutuksia viininkypsennysprosessissa.

”Uskon, että viinin kypsymisprosessi on herkempi äänikäsittelylle kuin juuston. Ääniaallot kulkevat nesteessä eri tavoin kuin kiinteässä juustossa.”

Useat viininvalmistajat soittavat kypsyville viineille musiikkia. Esimerkiksi chileläinen Montes -viinitarha soittaa vuorokauden ympäri kellarissaan gregoriaanisia kirkkolauluja.