Julkisivusta alkoi tippua palasia ja vesivahingot kiusasivat asukkaita turkulaisissa taloyhtiöissä. Pankkilainasta ei kuitenkaan ollut toivoakaan, joten taloyhtiöt yhdistivät voimansa. Alkoi 60 miljoonan euron jättiremontti.

Turun Hepokullan lähiössä on käynnissä todennäköisesti Suomen kaikkien aikojen mittavin ryhmäkorjaushanke. Tämä seitsemän taloyhtiön yhteishanke pitää sisällään 26 kerrostalon julkisivuremontit, linjasaneeraukset, kaukolämmön vaihdot maalämpöön ja muun muassa poistoilman lämmöntalteenotot sekä varaukset aurinkosähkölle. Korjaushankkeiden yhteissumma on yli 60 miljoonaa euroa.

Keskeinen toimija alueella on Hepokullan Lämpö oy, jonka toimintaa johtaa alueen taloyhtiöiden keskuudestaan valitsema hallitus. Koko hankkeen suunnittelusta ja projektinjohdosta sekä valvonnasta vastaa Korjauspartnerit oy, jonka markkinointi- ja kehitysjohtaja Jussi Eronen kertoo ryhmäkorjauksen olleen tässä tapauksessa välttämätön toimintamalli, koska taloyhtiöt eivät olisi saaneet pankilta lainaa yksittäin tehtyinä korjauksiin, vaikka kohde on hyvällä sijainnilla Turun keskustan kupeessa.

”Sekä putket että julkisivut olivat käyttöikänsä loppusuoralla, eikä asuntojen vakuusarvo olisi riittänyt kattamaan remontille laskettuja, noin 1 200 euron suuruisia neliökustannuksia. Pystyimme kuitenkin osoittamaan ulkopuolisen arviointitahon avulla asuntojen arvon nousevan riittävälle tasolle, jos koko alue saneerataan yhtenäisesti”, Eronen sanoo.

Rahoittajaksi saatiin Danske Bank, jonka asunto-osakeyhtiörahoituksesta vastaava johtaja Ville Roihu kertoo heidän osallistuvan mielellään Hepokullan kaltaisiin ryhmäkorjauksiin, joissa koko alue laitetaan kerralla kuntoon ottaen samalla huomioon ympäristö- ja kestävyysasiat.

Hän suosittelee taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä tekemään laajemminkin aktiivista yhteistyötä keskenään, koska Suomi on täynnä 1960–80-luvun lähiöitä, joista osassa ryhmäkorjaus voi olla ainoa keino saada rahoitusta.

”Kasvukeskuksissakaan lainansaanti ei ole itsestään selvää, jos taloyhtiö on ollut vuosia huonolla hoidolla. Tulevaisuudessa haasteet vain kasvavat, koska alueiden eriarvoistuminen lisääntyy koko ajan kaupungistumisen seurauksena ja taksonomiavaatimukset alkavat muutaman vuoden sisällä valua myös taloyhtiöihin.”

Purkurobottia on kehitetty asukasystävällisemmäksi ja nopeammaksi.

Hepokullan ryhmäkorjaus on seitsemän taloyhtiön ja 26 kerrostalon yhteishanke.

Parvekkeiden kaiteet ja taustaikkunat on purettu.

Ryhmäkorjauksen ideana on, että useampi taloyhtiö toteuttaa korjaustarpeitaan yhteistyössä saavuttaakseen säästöjä esimerkiksi suunnittelussa ja toteutuksessa. Aluekorjausten tavoitteet ovat paljolti samoja, mutta se voi olla myös yksittäisen tilaajan käsissä. Ryhmärakennuttamisessa taas asukkaat rakennuttavat uudisasuntoja yhteistyössä.

Ongelmaksi on koettu, että ryhmäkorjauksia on vaikea saada liikkeelle, koska taloyhtiöt keskustelevat vain harvoin keskenään ja niillä on yksilöllisiä, usein akuuttejakin korjaustarpeita. Lisäksi ryhmäkorjauksia varten tarvitaan monenlaista lähtötietoa.

Hepokullassakin ryhmäkorjausta jouduttiin virittelemään vuosikausia, vaikka alueen taloyhtiöt olivat tottuneet tekemään yhteistyötä lämpöyhtiönsä kautta. Lopulta oltiin pakkoraossa, kun julkisivusta alkoi tippua palasia ja sisäpuolellakin oli vesivahinkoja.

Jussi Eronen kertoo tulleensa hankkeeseen mukaan esiselvitysvaiheessa vuonna 2016. Tarjouskilpailuun osallistui niihin aikoihin monenlaisia urakoitsijavetoisia ja muita konsortioita.

”Hanke oli tarkoitus toteuttaa alun perin yhteistoimintahankkeena, mutta tarjouksia ei saatu suuren hankekoon vuoksi riittävästi ja hanke päätettiin pilkkoa osiin. Linjasaneerauksia otettiin tekemään neljä pääurakoitsijaa, mutta julkisivu-urakka annettiin yhden toimijan vastuulle, mikä on hyvä asia, koska alueelle on tarkoitus saada yhtenäinen ilme.”

Ryhmäkorjausmallilla saavutettujen kokonaissäästöjen on laskettu olevan Hepokullassa kymmenen prosentin luokkaa hanke- ja toteutussuunnittelun kokonaissumman ollessa noin 0,5 prosenttia urakkasummasta. Tämä arvio perustuu Erosen mukaan ryhmäkorjauksessa valmistuneiden talojen ja vastaavien yksittäin tehtyjen saneerausten välisiin kustannusvertailuihin.

Säästöjä on saavutettu esimerkiksi ryhmässä tilaamalla ja toteutuksen monistettavuudella. Jatkossa taloyhtiöt voivat saada rahaa myös rakennusoikeuden myynnistä ja lisärakentamisesta nykyiselle tontille. Vireillä olevassa kaavahakemuksessa on ehdotettu Hepokultaan rakennettavan kymmenen uutta 7–8-kerroksista pistetaloa.

”Koko korjattavassa rakennusmassassa on vain 5–6 erilaista pohjaratkaisua. Pystyimme tekemään suunnitelmat sen ansiosta varsin pienillä mallinmuutoksilla ja tarjoamaan suunnittelutyön 40 prosentin alennuksella. Säästöt koituvat suoraan taloyhtiöiden hyväksi”, hän lupaa.

Esivalmisteidenkin käyttöä harkittiin, mutta se jäi lopulta vähäiseksi. Esimerkiksi Pilaster-hormielementti oli yhtenä vaihtoehtona tarkasteluissa mukana, mutta rakennusluvan saaminen julkisivumuutoksille ei ollut varmaa, eikä tämän hormielementin laskettu tuovan merkittävää kustannussäästöä tai päästövähennystä normaaliratkaisuihin nähden.

”Jokaiselle ryhmäkorjattavalle talolle asennetaan omat maalämpöpumput ja -kaivot, joiden määrä on optimoitu ottaen huomioon muut energiakorjaukset – julkisivujen lämmöneristys, ikkuna- ja oviremontit sekä ilmanvaihdon lämmön talteenotto”, Eronen kertoo.

Linjasaneerauksia tehdään samanaikaisesti kahdeksassa talossa.

Porraskäytävien ikkunoiden valoaukkoja avarretaan.

Julkisivujen betonipinnat korvataan säänkestävämmillä materiaaleilla, vanhaa värimaailmaa kunnioittaen.

Myös kiertotaloutta on pyritty edistämään. Helpointa on hyödyntää purettua betonimursketta tienpohjissa ja muissa maatäytöissä, mutta kylpyhuoneiden purkujätteetkin tarjoavat Erosen kokemuksen mukaan suurta potentiaalia tiilien ja tiililaattojen valmistuksessa.

Töiden yhteensovittamista on ollut pakko harjoitella hankkeen suuren koon vuoksi. Esimerkiksi salaojien kaivajat ja telineurakoitsijat sattuivat kerran samaan aikaan samalle seinustalle, mikä haittasi telineiden pystytystä, mutta seuraavissa taloyhtiöissä aikaistettiin vahingosta viisastuneina maarakennusurakoita. Maalämpökaivojen porauksiakin alettiin tehdä etukäteen alta pois.

”Myös sokkeleiden liitosdetaljeja on ryhdytty miettimään tarkemmin etukäteen, jotta linjasaneeraukset etenisivät sujuvammin”, Eronen kertoo.

Yhdessä taloyhtiössä saatetaan tehdä esimerkiksi parvekeremonttia, toisessa julkisivupurkuja ja kolmannessa lämmöneristyksiä. Useassa talossa tehdään samanaikaisesti sisäpuolisia linjasaneerauksia sekä lisäksi joissakin taloyhtiöissä salaojien kaivutöitä ja lämpökaivojen porauksia. Työmaalla on kuitenkin toistaiseksi pärjätty ilman erotuomaria.

”Yhteistyö on pelannut hyvin, vaikka maarakennustyöt häiritsivät alkuvaiheessa jonkin verran telineiden pystytystä”, Suomen Ohutlevyasennus oy:n toimitusjohtaja Mikko Jokinen kertoo kokemuksistaan.

Yhtiön julkisivu-urakkaan kuuluu 26 asuinkerrostalon 777 parveketta ja yli 40 000 neliötä seinää. Niiden uusimisesta aiheutuvia haittoja on pyritty vähentämään kehittämällä purkurobotin toimintaa hankkeen aikana.

”Purkutöistä johtuva melu ja sitä kautta asukkaiden tekemät valitukset ovat vähentyneet, koska robotti ei enää piikkaa jatkuvasti vaan pikemminkin nappaa betonista kiinni ja leikkaa tai puristaa sen kappaleiksi. Tämä vaatii robotilta paljon voimaa, ja sen pitää pystyä myös työskentelemään erittäin pienessä tilassa, mutta nämä asiat alkavat olla nyt kunnossa.”