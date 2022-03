HS Turku oli mukana Viking Linen uuden lippulaivan ensimmäisellä risteilyllä.

Kello on kahdeksan, ja terminaalin edessä seisova seurue korkkaa aamun ensimmäisiä juomia.

Vaikka kyse on arkipäivän tiistairisteilystä, on tilanteesta arki kaukana. Viking Linen uuden lippulaivan Gloryn ensimmäinen risteily lähtee Turun satamasta kolmen vartin kuluttua.

Laivaan on nousemassa runsaasti eläkeläisiä ja lapsiperheitä. Paikalla on myös lukuisia ulkomaalaisia, kuten ruotsalaisia ja englantilaisia, jotka ovat tulleet varta vasten Turkuun päästäkseen mukaan historialliselle matkalle.

Turkulaiset Antti Virta ja Miika Mäenpää varasivat liput Gloryn ensimmäiselle risteilylle puoli vuotta sitten. Miehet ovat jo käyneet aamiaisella ja suuntaavat sen jälkeen ottamaan kuvia laivan takakannelle.

”Pitihän tänne tulla turkulaisena katsomaan, tai niin kuin helsinkiläiset sanoisivat tsiikaamaan, uusi laiva”, Mäenpää sanoo.

Miehet olivat mukana yhdeksän vuotta sitten Gloryn sisaraluksen Gracen ensimmäisellä risteilyllä.

”Täällä on vähän hienompaa kuin Gracella”, Virta puntaroi.

Miika Mäenpää otti Antti Virrasta kuvia Gloryn takakannella.

Hämeenlinnalainen Venäläisen perhe istuu yökerhossa – tai viihdekeskuksessa, kuten sitä täällä kutsutaan.

Viisivuotias Kevin ja kaksivuotias Leo ovat uskaltautuneet tanssilattialle. Molemmat pojat ilmoittavat tykkäävänsä laivasta.

”Tämä on punainen”, Leo kiteyttää.

Poikien vanhemmat Tomi ja Elisa kertovat lähteneensä neitsytristeilylle aikataulun vuoksi.

”Tämä oli sopivasti meidän talvilomamme aikaan, joten päätimme tulla katsomaan, millainen tämä on”, Elisa Venäläinen sanoo.

”Kun olemme ensimmäisellä risteilyllä, kaikki on takuuvarmasti puhdasta”, Tomi Venäläinen jatkaa.

Pariskunta on kiinnittänyt huomiota yleisten tilojen runsaaseen luonnonvaloon. Laivalla on niin paljon ikkunapinta-alaa, että varustamo saattaa joutua miettimään kesäksi viilennystä, jos aurinko lämmittää liikaa yleisiä tiloja.

Viisivuotias Kevin (oik) ja kaksivuotias Leo innostuivat tanssimaan.

Lempäälästä saapuneet Emma ja Harri Elmroos ovat ehtineet aamupäivällä jo hyvinvointiosastolle ja poreammeeseen. Pariskunta purskahtaa nauruun, kun HS kysyy heiltä haastattelua.

”Luin HS:n jutun Gloryn kastetilaisuudesta, ja siinä kerrottiin, että HS on mukana myös ensimmäisellä risteilyllä. Sanoin Emmalle, että ihan taatusti meitä haastatellaan”, Harri Elmroos selittää.

Pariskunta tunnustautuu risteilyharrastajiksi.

Emma ja Harri Elmroos harmittelivat porealtaan veden vilpoisuutta.

”Kävimme ensimmäisen seurusteluvuoden aikana kolme kertaa risteilyllä. Halusimme ehdottomasti kokea neitsytmatkan”, Emma Elmroos kertoo.

Pariskunta on ehtinyt nauttia poreammeen lisäksi myös uuden laivan tuoksuista.

”Vanhemmat laivat haisevat usein ummehtuneelle. Täällä tuoksuu ainakin vielä raikkaalta”, Emma Elmroos sanoo.

Laivan buffetravintolassa käy puolenpäivän aikaan kuhina, kun henkilökunta valmistautuu laivan ensimmäiseen lounaskattaukseen. Keittiöpäällikkö Mikko Martikainen käy tarkastamassa linjastot.

”Rock’n roll ja serviisi alkaa! Tsemppiä”, Martikainen huikkaa henkilökunnalle juuri ennen kuin ruokailijat päästetään sisälle.

Ravintolapäällikkö Mikko Martikainen tarkisti linjastoja ennen ruokailun alkamista.

Yksi Gloryn kolmesta kapteenista ehtii jutella median kanssa ennen kuin laiva pysähtyy Maarianhaminassa. Merikapteeni Pamela Mäkelä on kipparoinut aiemmin Amorellalla ja Gracella.

”Minua mainostetaan, että olen kippari, mutta minä teen myös förstiä”, Mäkelä korostaa heti alkuun.

Försti eli yliperämies vastaa laivan sisäisestä toiminnasta ja operatiivisesta johtamisesta. Yliperämiehellä on yleensä merikapteenin koulutus.

Kemiönsaarelainen Mäkelä oli Viking Linen laivan ensimmäinen naispuolinen merikapteeni.

”Nyt naisia on jo yksi per laiva.”

Pamela Mäkelä

Mäkelä kertoo, että Glory ja sen sisaralus Grace ovat komentosillalta katsottuna täysin erilaiset.

”Gracessa on potkuri ja peräsin, ja siinä liikutetaan peräsintä potkurivirran mukaan. Tässä taas on potkuri, joka pyörii itsessään 360 astetta”, Mäkelä sanoo.

”Laivan pitäisi olla helpommin ohjattava, kunhan me opimme sen tavoille.”

Ennen Tukholmaan saapumista iso osa matkustajista pakkautuu yökerhoon kuuntelemaan illan pääesiintyjää. Esityksen päätyttyä yleisö vaatii encorea.

Power Percussion -musiikkiryhmä innosti yleisöä.

Hississä turkulaisnainen iloitsee löydöstään: myymälästä on saanut hänen lempivodkaansa.

”Vaikka laivayhtiö ilmoitti poistavansa venäläiset vodkat, tätä löytyi hyllystä. Tämä on tainnut jäädä hyllyyn, sillä juoma pullotetaan nykyään Latviassa”, nainen puntaroi.

Kyseisen vodkaan käytettävät vehnät tulevat Venäjältä, mutta vodkaa tislataan sekä Venäjällä että Latviassa.

Nelly Melin painatti neitsytristeilyä varten t-paidan.

Tukholmassa laivaan nousee vain muutama sata uutta matkustajaa, sillä lähes kaikki hytit on varattu Suomesta lähteneille matkustajille.

Yksi uusista matkustajista on Ahvenanmaalla syntynyt mutta Tukholmassa asuva Nelly Melin, joka tunnetaan risteilypiireissä intohimoisena risteilyharrastajana.

Naisen intohimosta kertoo hänen käsivarteensa tatuoitu Rosella-laiva. Päällään naisella on neitsytristeilyä vasten painatettu paita.

Melinin mukaan Glory on kaunis, ja laivalla on otettu hienosti huomioon vammaiset matkustajat. Esimerkiksi hyttikylteissä on numeroiden lisäksi tiedot sokeainkirjoituksella.

”Tämä on ehkä elämäni paras päivä”, Melin iloitsee puolenyön aikaan.