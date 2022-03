Turkulainen Iuliia Hannula ja hänen viisi­vuotias tyttärensä matkustivat pahaa aavistamatta hiihtolomaksi mummolaan Harkovaan – Nyt he ovat jumissa mökissä ja pelkäävät ryöstelyn alkamista

Turussa asuva Iuliia Hannula ja hänen tyttärensä Avilina matkustivat hiihtolomaksi mummolaan Pohjois-Ukrainaan. Kun Venäjä hyökkäsi Harkovaan, äiti ja tytär pakenivat lähikylään. Nyt isän Jouni Hannulan keinot saada perhe kotiin ovat vähissä.

Turussa asuvat Iuliia (vas.) ja Avilina Hannula matkustivat Pohjois-Ukrainaan Harkovaan hiihtolomalle. Venäjän hyökättyä maahan he pakenivat pikkukylään ja jäivät sinne loukkoon.

Turkulaiset Iuliia Hannula ja hänen viisivuotias tyttärensä Avilina ovat paossa Venäjän hyökkäyksiä pikkukylässä Pohjois-Ukrainassa. Viime viikolla heidän hiihtolomansa katkesi siihen, että Ukrainan tankit ajoivat torstaina pimeässä mummolan ikkunan ali Harkovassa.

Iuliia Hannulan vanhemmat asuvat Harkovan etelälaidalla kerrostalossa, joiden jälkeen avautuvat pelkät pellot. Olo kävi suojattomaksi Venäjän käynnistettyä hyökkäyksensä.

Hannulan ukrainalainen perhe päätti paeta maan toiseksi suurimmasta kaupungista parikymmentä kilometrin päähän Stara Pokrovkan kylään.

”Siellä on mökki, jossa on kuitenkin takka ja kaivo. He ovat siellä turvassa Harkovan pommituksilta”, sanoo Jouni Hannula, perheen Turussa oleva isä.

Piilopaikassa ovat myös Iuliia Hannulan ukrainalaiset äiti, isä ja isoisä. Viimeisin tieto tiistailta on Jouni Hannulan mukaan, ettei Stara Pokrovkasta pääse poistumaan, vaikka perheellä on dieselauto käytössään.

Perheen isä Jouni Hannula etsii mitä tahansa keinoa saada vaimonsa ja tyttärensä turvaan Pohjois-Ukrainasta.

”Jos edes yrittää Harkovaan, pysäytetään ja pitää jatkaa jalan. Ukrainan sotilaat takavarikoisivat auton, koska polttoaine on siellä vähissä”, Jouni Hannula kertoo.

Paikalliset asukkaat vaihtavat tietoja viestisovellus Telegramin kautta. Median esittämät tiedot taisteluiden etenemisestä ovat Jouni Hannulan saamien tietojen mukaan osittain epäluotettavia dramaattisuutensa takia.

”Telegramista ihmiset näkevät, mitä oikeasti tapahtuu”, Jouni Hannula sanoo.

Paluulennot oli ostettu viime sunnuntaille. Keskiviikkona eli juuri Venäjän hyökkäyksen aattona vaimolle soitettiin Jouni Hannulan mukaan ulkoministeriöstä. Viesti oli vahva suositus, että nyt kannattaisi lähteä kohti rajaa.

”Se kortti tuli niin viime hetkellä, että emme ehtineet saada lentoja muutettua. Emme tajunneet, että sota alkaa niin nopeasti”, Jouni Hannula sanoo.

Tytär Avilina on Suomen kansalainen ja Iuliia Hannulalla on pysyvä oleskelulupa Suomessa. Jouni Hannula on toimittanut heidän passitietonsa ulkoministeriöön.

Kaikki liikkuminen on Ukrainassa nyt vaarallista. Harkovan pommituksessa tiistaina osui Jouni Hannulan tietojen mukaan mummolan viereiseen taloon.

Konsuliasioiden yksikön päällikkö Outi Saarikoski ulkoministeriöstä kertoo, että suomalaisia on ministeriön tietojen mukaan edelleen Ukrainassa noin 40.

Saarikoski ei ota kantaa yksittäistapauksiin vaan sanoo yleisellä tasolla, että siviilien tilanne on vaikea. Taistelut ovat levinneet kaupunkien keskustoihin, ja esimerkiksi Harkovaa on pommitettu keskiviikkonakin.

”On täysi sota käynnissä, eikä ole saatu sovittua esimerkiksi humanitaarista käytävää siviilien poistumiseksi”, Saarikoski sanoo.

Ennen tulitaukoa ja kansainvälisiä neuvotteluita ulkoministeriön mahdollisuudet auttaa ovat hyvin vähäiset. Hannuloiden on vaikea päästä pois Stara Pokrovkasta senkin takia, että se sijaitsee kaukana turvallisista naapurimaista.

Lennot ovat loppuneet, ja harvat junat kulkevat.

”Meillä on suuri huoli kaikista suomalaisista, jotka ovat siellä. Koetamme koko ajan selvittää keinoja heidän avustamisekseen”, Saarikoski sanoo.

Pakopaikassa Stara Pokrovkan mökissä on takka, jolla Iuliia Hannula ja hänen tyttärensä Avilina pystyvät pitämään tilaa lämpimänä.

Harkovan alueella ihmisiä istuu Jouni Hannulan saaman kuvauksen mukaan nyt päivisin kellareissa. Hän kertoo, ettei väestönsuojia ole. Myös vaimon perheen mökillä on piharakennus, johon perhe aikoo suojautua, jos pommit alkavat osua lähelle.

”Kylässä alkaa käydä ruoka vähiin. Pelkään, että sitten alkaa ryöstely, ja koetan keksiä, miten sieltä pääsisi pois, ennen kuin se puoli asiassa tulee esiin”, Hannula sanoo.

Toistaiseksi mökissä ovat toimineet sähköt, ja kännyköitä on saanut ladattua ja pidettyä yhteyttä.