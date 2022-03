Neljä vuotta sitten ryhmä turkulaisia virkamiehiä heitti ilmoille villin ajatuksen: Turun keskustaan, Aurajoen alajuoksulle voisi perustaa jopa useamman uimarannan. Työryhmä oli saanut tehtäväkseen valmistella Aurajoen rantojen käytön yleisiä periaatteita. Tehdyn selvityksen mukaan esimerkiksi Varvintorille voisi perustaa pop up -uimarannan. Telakkarannan päähän saisi rakennettua pysyvämmänkin uimarannan.

Virkamiesten laaja muistio hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Aurajoen tulevan kehittämisen ohjenuoraksi. Idea urbaaneista uimarannoista valui kuitenkin hiekkaan ja unohtui.

Nyt pulikointi Aurajoessa on uudelleen ajankohtainen ajatus. Turun on määrä selvittää vuoden loppuun mennessä mahdollisia paikkoja uusille uimarannoille. Jo tässä vaiheessa on pohdittu etenkin Telakkarannan alueen mahdollisuuksia uimarantana, kertoo Merellinen Turku -hankepäällikkö Mervi Lehto.

”Telakkarannan käytöstä ollaan tekemässä yleissuunnitelmaa ja keskusteluja myös rannan käytöstä on aloitettu. Sehän on hieno alue ja ihmiset jo omaehtoisesti ovat käyttäneet sitä virkistykseen.”

Hän ei tyrmää suoraan Varvintoriakaan, mutta muistuttaa, että mitään selvitystyötä ei ole käynnissä.

”Museoihmisten kanssa olen jutellut ja historiallisestihan Aurajoessa on ollut erilaisia kylpemispaikkoja.”

Virkamiesryhmää aikanaan vetänyt arkkitehti Mika Rajala arvioi, että hiekkaranta olisi edelleen helppo järjestää, mutta torin käyttöaste on muutamassa vuodessa kovasti noussut.

”Väliaikainen hiekkapinnoite ja aurinkotuoleja olisi sinne varmasti nopeasti vietävissä. Mutta silloin [vuonna 2018] Varvintori oli vapaampi, nykyisestä varaustilanteesta en tiedä. Lisäksi Sigyn-alushan on nyt palannut omalle paikalleen ja kelluu siinä torin edustalla.”

Aurajoen alajuoksulle on pitkään suunniteltu myös kahta kelluvaa kylpylää. Sekä Kulttuurijokilautta että Vulcan Spa -projekti ovat viettäneet hiljaiseloa pari vuotta, mutta ainakin edellinen on piakkoin nytkähtämässä eteenpäin.

Tällaisen vesiesteradan Suomen Vesipuistot Oy haluaisi sijoittaa Ispoisten rannalle.

Tulevan uimarantaselvityksen alkuperäisenä pontimena on pitkään jatkunut kiista Ispoisten uimarannalle kaavaillusta vesipuistosta.

Rovaniemeläinen Suomen Vesipuistot Oy haluaisi vuokrata Turulta paikan kelluvalle vesipuistolle. Kaupunkiympäristölautakunta torppasi hankkeen vuosi sitten. Lautakunnan enemmistön mielestä Ispoisten ranta on ahdas jo valmiiksi. Seuraavaksi puistolle etsittiin paikkaa muualta. Sellaista ei löytynyt, joten asia palautui vuoden alussa lautakuntaan. Ja torpattiin uudelleen. Helmikuussa kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen vei hankkeen kuitenkin kaupunginhallitukseen soviteltavaksi.

Päätöksen mukaan vesipuistolle sorvataan paikka joko Ispoisiin tai jonnekin muualle alkaen vuodesta 2023. Vihreiden vaatimuksesta samalla päätettiin alkaa etsiä paikkoja uusille uimarannoille ja kokonaiselle vesiurheilukeskukselle.

Kun virkamiehet pohtivat viime vuonna sijoituspaikkoja vesipuistolle, Aurajokea ei oikeastaan edes harkittu, kertoo tonttipäällikkö Essi Korpela.

”Aurajoki on siinä mielessä erityisaluetta, että sinne ei sijoiteta mitään ilman kilpailutusta”, hän huomauttaa.

Korpelan mukaan uimapaikka-ajatuksia on kyllä pyöritelty joen yläjuoksulle, nykyisen rautatiesillan pohjoispuolelle, mutta vesiesterataa sinne ei saisi. Vesipuistofirman mukaan vedensyvyyden on oltava vähintään kaksi metriä, mielellään kolme ja puoli, jotta rataan voidaan liittää hyppytorni. Yläjuoksulla vettä on liian vähän.

”Tällä hetkellä siellä voi mennä korkeintaan kanootilla, koska siellä ei ole ruopattu varmaan iäisyyksiin”, sanoo Korpela ja muistuttaa, että samoille paikoille ollaan pian rakentamassa uutta Raunistulan jalankulku- ja pyöräilysiltaa.

Telakkarannassa vedensyvyys riittäisi vesipuistolle, mutta Mervi Lehdon mukaan virtausten ja vilkkaan vesiliikenteen vuoksi paikka ei ole kelluvalle pomppulinnalle sovelias.

Kaarle Knuutinpojan rantatien päässä oleva alue oli vuonna 2018 yksi vaihtoehto uudeksi uimarannaksi. Keskusteluja sen käytöstä on aloitettu uudelleen.

Oma kysymyksensä on sekin, kelpaako Aurajoen sameanruskea vesi ylipäänsä uimiseen. Joidenkin tutkimusten mukaan joen vesi on nykyään mainettaan parempaa, mutta ei varsinaisesti erinomaista.

”Sanotaan niin, että varmasti ihan joka päivä vedenlaatu joessa ei ole riittävän hyvää uimiseen. Mutta ei se ole sitä Ispoisten rannallakaan”, Lehto pyörittelee.

Hän arvioi, että uimapaikan rakentaminen Telakkarannassa vaatisi ainakin ruovikon poistamista, mutta muuten työ ei olisi suunnaton. Aikataulua Lehto ei kuitenkaan uskalla spekuloida.

”En nyt uskalla sanoa tuleeko siitä koskaan virallinen uimaranta, mutta rantapaikkana sitä varmasti käytetään jatkossakin.”