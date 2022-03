”Who the f… is Mary?”

Tällaisella tekstillä varustettuja mainoksia on näkynyt pitkin Turkua jo jonkin aikaa.

Vastaus kysymykseen on Proud Mary.

Kyseessä on Tanskassa ja Norjassa toimiva ketjuravintola. Suomen ensimmäinen on tullut Turun keskustaan, entisen Old Bankin tiloihin. Proud Mary on tanskalaisen iltaravintolajätti Rekom Groupin, jonka baareja ovat muun muassa Heidi’s Bier Barit.

Aurakadun Old Bank oli turkulainen klassikkokapakka. Kaikki eivät olleet tyytyväisiä, kun muutamia vuosia sitten ”Pankki” sulki ovensa ja tilalle avattiin brittipubihenkinen River Bank. Voisi veikata, että nyt jos koskaan uudistus tulee jakamaan mielipiteitä.

Nimensä mukaisesti Old Bank oli vanha pankki, tiloissa toimi Turun Osakepankki 1990-luvulle saakka. Kapakka tunnettiin esimerkiksi vanhasta pankkiholvistaan.

HS Turku kävi katsomassa, mitä uusi omistaja on tiloille tehnyt.

Vanha pankkirakennus sijaitsee Turun keskustassa, osoitteessa Aurakatu 3.

Kun astuu sisään ovesta, ei ole enää tutussa ”Pankissa”.

”Ennen vanhaan tiesit heti, että tämä on vanha pankki”, sanoo Rekom Groupin Suomen maajohtaja Mikki Lahtinen.

Vanhoja elementtejä, kuten kassakaappeja ja kattokruunuja, on viety varastoon säilöön.

Koska kyseessä on suojeltu rakennus, remonttia tehdessä on tehty yhteistyötä Turun museokeskuksen kanssa.

Tutkija Noora Gherghel Turun museokeskuksesta kertoo, että sisätilat ovat muuttuneet paljon jo aiemmin, silloin kun pankin tilat muutettiin ravintolatiloiksi. Nyt tehdyn remontin myötä tila on vielä kauempana salin alkuperäisestä ilmeestä.

Jos rakennuksella on suojeluarvoa, kuten vanhalla Osakepankilla on, kaikkien muutosten pitäisi olla palautettavissa.

”Ei esimerkiksi tehdä seiniin kuin aivan välttämättömiä kiinnityksiä, ettei rikota arvokkaita pintakoristeluja”, Gherghel sanoo.

Pankkisali 24. huhtikuuta 1978.

Katto, seinät ja pylväät ovat pysyneet ennallaan. Kapakan keskiössä oli ennen baaritiski, joka purettiin remontin yhteydessä.

Mikä sitten tekee vanhasta pankkirakennuksesta arvokkaan?

Gherghel sanoo, että sisätiloissa suurin arvo on upealla porrashuoneella lasimaalauksineen, mutta koko rakennus on poikkeuksellisen hieno.

”Se on Varsinais-Suomessa maakunnallisesti arvokas”, Gherghel sanoo.

Hän kertoo, että rakennuksen suunnitteli arkkitehti Frithiof Strandell, joka piirsi monia Turun upeimmista jugend-rakennuksista.

”Se on aika uniikki täällä Turun kaupunkikuvassa. Kun se on pankkikäyttöön tarkoitettu, niin se on voimakkaasti heijastunut suunnitteluun. On teetetty lasimaalauksia ja käytetty arvokkaita materiaaleja”, Gherghel kertoo.

Remonttia tehdessä on pyritty siihen, että uudet ratkaisut suojelisivat rakennusta paremmin. Alkuperäinen lattia oli ennen näkyvillä, mutta nyt sen päälle on laitettu uusi asennus, joka voidaan tarvittaessa poistaa. Tuliterä lattia suojaa alla olevaa originaalista lattiaa.

Gherghelin mukaan uuden ravintolan sisustuksella on haettu radikaalisti vanhasta poikkeavaa, modernimpaa ilmettä. Muutokset ovat kuitenkin hänen mukaansa kosmeettisia ja ne on toteutettu suojeltujen rakenteiden ehdoilla.

Rakennuksen porrashuone lasimaalauksineen on erityisen arvokas.

PALASIA rakennuksen historiasta löytyy kuitenkin edelleen. Keittiö sijaitsee vanhassa johtokunnan huoneessa, ruoka- ja viinavarastoina toimivat jykevät kassakaapit.

Jylhät pylväät ja koristeelliset seinät ja katot ovat pysyneet entisellään. Seiniäkin olisi ehkä muutettu, jos olisi saanut.

”Jos olisi ollut ihan vapaat kädet, ne varmaan olisi vedetty tapetilla tai jollain vastaavalla vähän eri väriseksi. Luultavasti olisimme lisänneet koristeluiden määrää”, Mikki Lahtinen toteaa.

Nyt kattoa on korostettu ledivaloilla, joiden väriä voi vaihtaa. Siellä täällä kiemurtelee tekokukkia ja -köynnöksiä.

Kylmiö on järeän oven takana.

Vuonna 1993 avattu Old Bank lopetti muutamia vuosia sitten, ja tilalle tuli vuonna 2020 brittipubin ja sporttibaarin hybridi River Bank.

Tietyt River Bankista tutut asiat pysyvät samana Proud Maryssa.

”Urheilua näytetään, ruokaa on tarjolla, peruspubielementit on paikallaan. Se mikä muuttuu, on tunnelma ja fiilis, etenkin iltaa kohden. Alkuillasta toimimme ihan perinteisenä pubina ja illalla käännämme vähän valoja himmeämmälle ja musaa kovemmalle”, Lahtinen kertoo.

Ohjelmaa tulee myös olemaan enemmän. Elävää musiikkia, dj-esiintymisiä sekä pubivisoja. Myös palvelukulttuuri muuttuu, sillä juomia tarjoillaan jatkossa pöytiin.

Ruokalistakin pysyy samantyylisenä kuin River Bankissa. Tarjolla on esimerkiksi fish & chipsiä, hampurilaisia sekä halloumiranskalaisia ja muita sormisyötäviä.

Ravintolan seinämaalaukset on tehnyt skotlantilainen taiteilija, joka tekee maalauksia muihinkin Rekom Groupin ravintoloihin. Taiteilija haluaa pysyä nimettömänä. Maalauksissa esiintyy usein tunnettuja henkilöitä.

Pääkohderyhmä on 25–40-vuotiaat, eikä juuri täysi-ikäistyneillä ole Proud Maryyn asiaa.

”Meillä on viikonloppuna ikäraja 23”, sanoo Turun aluepäällikkö Topi Hietala Rekom Groupista.

Viikolla ikäraja on 20 vuotta. Keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina pubi on aamuviiteen asti auki. Opiskelijahaalarit päällä baariin voi tulla vain erityistapauksissa, esimerkiksi opiskelijatapahtuma Pikkulaskiaisen approkierroksen aikaan.

Aiemmin asiakkaiden joukossa on ollut selkeästi vanhempia ihmisiä. Lähes eläkeikäisiä, ravintolapäällikkö Niko Järvinen sanoo.

”Nuorennusleikkaus tapahtuu kyllä”, hän toteaa.

Järvinen tuli töihin kyseiseen rakennukseen yli 20 vuotta sitten. Kokemusta on siis niin Old Bankista kuin River Bankistakin.

Ravintolapäällikkö Niko Järvinen (vas.), Rekom Groupin Turun aluepäällikkö Topi Hietala sekä Rekom Groupin Suomen maajohtaja Mikki Lahtinen Proud Maryn edustalla.

Muutos ei ehkä ole kaikkien mieleen. Järvinen arvelee, että asiakaskunta tulee vaihtumaan: osa vanhoista asiakkaista jää, osa ei.

”Kyllä joillekin muutos on sellainen, että he eivät pidä siitä”, hän sanoo.

Järvinen viittaa asiakkaisiin, jotka ovat tulleet kapakkaan rauhallisen tunnelman perässä. Hän sanoo, että muutos tulee jakamaan mielipiteitä osittain siksi, että paikka on ollut instituutio.

Kaikki eivät pitäneet siitäkään, kun Old Bank muuttui River Bankiksi. Ehkä siksi, että silloin muutos ei ollut valtaisa.

”Oli tavallaan helppo vertailla sitä, mitä se on ollut ja mitä se on nyt”, Järvinen sanoo.

Järvisestä on hyvä, että remontti on ollut laaja ja konsepti muuttunut totaalisesti. Enää ei ehkä verrata samalla tavalla.

”Uusi paikka, uusi konsepti”, hän summaa.

”Siitä me lähdemme, että tällä ei ole mitään tekemistä sen vanhan kanssa. Se mikä on mennyttä, on mennyttä”, Hietala lisää.

Järvinen arvelee, että sijainnilla voi olla joillekin enemmän merkitystä kuin sillä, mikä baari tiloissa sijaitsee.

”Tämä sijainti on niin keskeinen, että se on tärkeämpi kuin se, mikä nimi tuossa oven yläpuolella on.”