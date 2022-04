Kylmä vesi voi aiheuttaa sen, että pohjalle vajonnut ruumis ei nouse pinnalle pitkään aikaan tai kenties koskaan.

Meri voi kätkeä kuolleen ihmisen vuosikymmeniksi syvyyksiinsä.

Helmi–maaliskuussa Turun Airiston alueelta löytyi merestä kaksi kuollutta ihmistä. Molemmat olivat olleet kateissa pitkään. Keskusrikospoliisin mukaan toisen vainajan epäiltiin olevan vuonna 1979 kadonnut mies ja toinen tunnistettiin vuonna 1994 kadonneeksi lakimieheksi. Jälkimmäisessä tapauksessa epäillään murhaa.

Tässä jutussa haastateltavat kertovat veteen päätyvistä vainajista yleisellä tasolla. He eivät kommentoi Airiston tapauksia.

Vesistöstä löytynyttä kuollutta ihmistä kutsutaan vesivainajaksi. Turun yliopiston oikeuslääketieteen professori Philippe Lunetta on tehnyt oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen sadoille vesivainajille selvittääkseen näiden kuolinsyyn.

”Vesivainajalla ilmenevät lähes kaikki samat kuolemanjälkeiset muutokset kuin maalla olevalla vainajalla, eli lautumat, kuolonkankeus, ruumiin jäähtyminen ja mätänemismuutokset. Vedessä ne tosin voivat edetä eri tavalla kuin maalla”, Lunetta kertoo.

Ruumiin hajoamiseen, siirtymiseen ja sijaintiin pinnan ja pohjan välillä vaikuttavat esimerkiksi veden lämpötila, virtaukset, syvyys, happipitoisuus sekä vesieliöt ja bakteerit. Osa vainajista jää kellumaan pinnalle, osa vajoaa pohjaan. Kellumista edesauttavat väljät vaatteet, joihin voi muodostua ilmataskuja.

Ruumiin mätänemismuutoksissa syntyvät kaasut puolestaan voivat nostaa pohjaan vajonneen ruumiin pintaan. Lunetta kertoo, että kaasujen muodostuminen voi olla niin voimakasta, että ruumis nousee pintaan, vaikka siihen olisi sidottu painoja.

Mätänemisen edetessä pehmytkudokset hajoavat ja kelluva vainaja voi vajota pinnan alle. Lopulta jäljellä on luuranko ja pehmytkudosten jäänteitä.

”Jos vainaja on yhä vedessä, luurangosta voi irrota yksittäisiä luita. Yleensä ensin irtoaa käsien, ranteiden, jalkaterien ja nilkan luita. Näiden jälkeen monesti myös leukaluu irtoaa”, Lunetta kertoo.

Tietyissä olosuhteissa mätänemismuutokset voivat olla hitaita tai niitä ei tapahdu juuri lainkaan. Tällaista voi Lunettan mukaan tapahtua Itämeren pohjalla kylmissä ja hapettomissa vesissä, joista puuttuvat happea käyttävät vesieliöt ja bakteerit. Hapettomat alueet voivat vaihdella ajan myötä, joten pitkään vedessä ollut vainaja voi olla välillä hapettomissa ja välillä happipitoisissa olosuhteissa.

Harvinaisissa tilanteissa tietyt bakteerit, jotka eivät tarvitse happea, aiheuttavat ruumiin pinnalle saippuamaisen vahapinnan, jota kutsutaan ruumisvahaksi.

”Tämä vahamainen aines suojaa sisäelimet, eikä mätänemismuutoksia ja kuoleman jälkeisiä kaasuja kehity. Näissä tapauksissa vainaja voi näyttää tuoreemmalta kuin mitä todellisuudessa on”, Lunetta kertoo.

Vesivainajan tapaus voi päätyä krp:n henkirikostutkintalinjan päällikön, rikostarkastaja Mika Ihaksisen pöydälle, jos asiaan epäillään liittyvän esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvä henkirikos. Lisäksi Ihaksinen on kansallisen uhrintunnistusyksikön päällikkö. Yksikkö avustaa paikallispoliisia vaikeasti tunnistettavien vainajien tunnistamisessa tai selvittää tapauksia itse.

Itämerelle kadonneen tai kadotetun ihmisen löytäminen ei ole yksinkertaista. Meressä on pimeää, koska valo ei pääse tunkeutumaan kovin syvälle. Kylmä vesi voi aiheuttaa sen, että pohjalle vajonnut ruumis ei nouse pinnalle pitkään aikaan tai kenties koskaan.

Veden syvyys ja virtaukset tekevät vainajan löytämisestä vaikeaa. Ruumis voi liikkua Itämerellä pitkiä matkoja tai pysytellä lähes paikallaan.

Hangon seudulle ajautui aikoinaan vainaja, joka oli joutunut veteen Tukholman saaristossa. Toisinaan Suomeen kulkeutuu veden mukana venäläisiä vainajia Suomenlahden pohjukasta. Ihaksisen mukaan ulkomaalaisia vainajia löytyy Itämerestä säännöllisesti, mutta määrät eivät ole kovin suuria.

Keskusrikospoliisin henkirikostutkintalinjan päällikkö Mika Ihaksisen mukaan vainaja päätyy Suomessa veteen yleensä jonkin luonnollisen syyn takia. ”Ihminen joutuu veden varaan ja hukkuu”, Ihaksinen tiivistää.

Tärkeä tieto vainajan löytymisen kannalta on, missä hänet on nähty viimeisen kerran elossa. Tämä auttaa etsintäalueen määrittelemisessä.

Ihaksisen mukaan vainaja päätyy Suomessa veteen yleensä jonkin luonnollisen syyn takia. Henkirikoksiin liittyvät vesivainajat ovat harvinaisempia, mutta toisinaan ihmiset kätkevät ruumiita vesistöihin.

”Kyllähän sitä tapahtuu. En osaa sanoa, kuinka yleistä se on”, Ihaksinen sanoo.

Vedestä löytyville henkirikosten uhreille on hänen mukaansa yksi selkeä selitys: Suomessa on paljon vettä.

”Sanotaan, että joku tekee henkirikoksen ja haluaa kätkeä ruumiin. Talvella, kun maa on jäässä, ei ole hirveän montaa muuta paikkaa kuin avoin vesialue. Ellei sitten halua hankeen piilottaa. Suomessa tapahtuvien henkirikosten uhrit kuitenkin yleensä löytyvät”, Ihaksinen kertoo.

Poliisi ei etsi vainajia merestä itse, vaan pyytää virka-apua etsintätoimien ammattilaisilta. Pyyntö voi tulla esimerkiksi Rajavartiolaitokselle.

”Kun kyse on pidempään vedessä olleista vainajista, autamme poliisin pyynnöstä. Käynnissä olevan meripelastustapahtuman aikana pelastettavien etsinnät puolestaan ovat lakisääteinen tehtävämme, koska olemme johtava meripelastusviranomainen”, kertoo Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusasiantuntija, komentajakapteeni Tuomas Saarilehto.

Rajavartiolaitos etsii vainajia esimerkiksi viistokaikumittainten, sukeltajien ja vedenalaisten robottikameroiden avulla.

”Tavallinen veneilijöiden käyttämä kaikuluotain osoittaa suoraan veneen alle. Viistokaikumittain on kehittyneempi laite, jota yleensä vedetään aluksen perässä. Se piirtää karttakuvaa merenpohjasta”, Saarilehto kertoo.

Teknisten laitteiden käyttöä vaikeuttavat Itämeren karikkoisuus ja runsaat pohjanmuodot.

”Jos pohja on kivikkoinen, viistokaikumittaimella on vaikea erottaa etsittävät kohteet kivistä. Tällainen tilanne vaatii, että sopivan kokoisia kohteita käydään tarkistamassa joko sukeltamalla tai robottikameran avulla”, Saarilehto sanoo.

Viistokaikumittain on eräänlainen vedenalainen tutka, jonka avulla voidaan kartoittaa pohjanmuotoja ja erilaisia kohteita pohjan ja pinnan välistä.

Kun Rajavartiolaitoksen sukeltajat löytävät vainajan, alkaa vedenalainen paikkatutkinta.

”Kaikki dokumentoidaan. Varmistamme, että saatavilla olevaa tietoa ei tuhoudu tai häviä. Poliisin pyynnöstä kohde nostetaan ylös ja luovutetaan poliisille tutkittavaksi”, Saarilehto kertoo.

Poliisilta tulee Rajavartiolaitokselle vuosittain noin 20–30 vesietsintöihin liittyvää virka-apupyyntöä. Osa pyynnöistä kohdistuu Itämereen, osa sisävesiin. Kaikki pyynnöt eivät liity vesivainajiin, vaan joukossa voi olla esimerkiksi rikoksentekovälineiden etsintöjä.

Etsinnöissä vesivainajia löytyy kaikkina vuodenaikoina. Satunnaisia löytöjä puolestaan tehdään etenkin keväällä, kun jäät lähtevät. Jos vesilläliikkuja huomaa vedessä ruumiin, asiasta on syytä ilmoittaa heti viranomaisille. Paikka ja havainnot kannattaa merkitä tarkasti muistiin.

”Jos kyseessä ei ole juuri tapahtunut onnettomuus, ei ole tarvetta ryhtyä nostamaan kohdetta itse”, Saarilehto sanoo.

Vedenalaisella robottikameralla voidaan tarkistaa vedestä löytyneitä kohteita.

Vesivainajan tunnistaminen tapahtuu dna:n, hammastietojen ja sormenjälkien avulla. Tunnistustapaan vaikuttaa se, mitä vainajasta on jäljellä.

”Hampaat ovat hyvä tunnistuskeino, vaikka vainaja olisi luurankoasteella”, kertoo krp:n Ihaksinen.

Hampaista, sormenjäljistä tai dna:sta ei ole kuitenkaan hyötyä, ellei niille löydy vastinparia. Tällä tarkoitetaan vainajasta hänen eläessään kerättyjä tietoja. Jotta vastinpari löytyy, tarvitaan usein epäily siitä, kuka vainaja voisi olla. Tunnistaminen tapahtuu tietoja vertailemalla.

”Krp:n henkirikostutkintalinjalla on käytössä Kadonneet henkilöt -projekti. Meillä on listaus kaikista ihmisistä, joista on kirjattu Suomessa katoamisilmoitus. Katoamisilmoituksissa on muun muassa tietoja kadonneen henkilön pukeutumisesta ja hammastiedoista. Näin voimme selvittää vastinparia ja verrata tuntomerkkejä, jos löydämme tunnistamattoman vainajan.”

Poliisi voi tehdä kadonneesta henkilöstä myös kuulutuksen Interpolille, jolloin ulkomailla voidaan verrata tietoja heillä oleviin tunnistamattomiin vainajiin.

Vedestä löytyneiden vainajien kuolemansyynselvitys on käytännössä aina oikeuslääketieteellinen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkärit vastaavat poliisien määräämien oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten suorittamisesta, kertoo oikeuslääkäri Pia Wahlsten. Oikeuslääkärit tutkivat ruumiin, koska vesivainajien kohdalla on olemassa epäilys siitä, että kuolema ei ole luonnollinen. Tapaturmaisen tai tahallisen kuoleman mahdollisuus halutaan varmistaa tai poissulkea.

Professori Lunettan mukaan vesivainajan kuolinsyyn selvittäminen voi olla vaikeaa.

”Vaikka kuolinsyy olisi hukkuminen, voi olla vaikea määritellä, onko kyseessä tapaturma, itsemurha vai henkirikos. Hukuttamalla tehdyistä henkirikoksista ei välttämättä jää väkivallan merkkejä kehoon, etenkin jos uhrin puolustuskyky on heikko. Uhri voi olla esimerkiksi lapsi tai uimataidoton, joka on yllätetty ja työnnetty syvään veteen”, Lunetta kertoo.

Ruumiissa tapahtuneet pehmytkudosmuutokset voivat haalistaa tai hävittää alkuperäisten vammojen merkkejä, kuten kuristamisjälkiä ja pistohaavoja. Vainajan luustossa todetut murtumat tai vainajasta löydetty luoti taas voivat olla ratkaisevia asioita kuolemansyyn selvittämisen kannalta, huolimatta ruumiissa tapahtuneista kuolemanjälkeisistä muutoksista, Lunetta kertoo.

Tunnistamattomia vainajia säilytetään oikeuslääketieteen laitoksella vaihtelevan pituinen aika. Usein henkilöllisyys selviää viikoissa tai kuukausissa, ja vainaja pääsee haudan lepoon oikealla nimellään, kertoo oikeuslääkäri Wahlsten.