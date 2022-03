Kaksi suurta kivenlohkaretta tippui kallion juurella olevien talojen pihaan Salon Halikossa maanantaina. Asukkaat ovat edelleen hätämajoituksessa.

Kallion rakoihin päässyt vesi, joka on pitkän ajan kuluessa vuorotellen jäätynyt ja sulanut.

”En keksi muuta järkevää syytä”, sanoo erikoisasiantuntija Timo Ruskeeniemi Geologian tutkimuskeskuksesta.

Nyt puhutaan kivenlohkareista, jotka putosivat kahden talon pihaan Salossa maanantaiaamuna.

Ruskeeniemi on lukenut asiaa koskevia uutisia, mutta hän ei ole käynyt kyseisellä kalliolla eikä tiedä kohteesta sen enempää. Hän sanoo, että kallio näyttää kuvien perusteella luonnon muovaamalta.

”Kun kallioon tulee erisuuntaisia, vaakasuoria ja pystyjä rakoja, kalliosta saattaa alkaa erottua ikään kuin palikoita. Kun rakoihin menee vettä ja kun vesi jäätyy ja sulaa vuorotellen riittävän kauan, kivi lähtee liikkeelle”, hän sanoo.

Toinen syy, joka voi aiheuttaa liikkumista, on puiden juuret.

Kallion juurella on useita taloja. Asukas Ulla Järven mukaan kallio on lähes 30 metriä korkea.

Lohkareiden irtoaminen kallioista ei ole Ruskeeniemen mukaan hirvittävän tavallista, mutta kyllä sitä sattuu.

”Aika harvoin tietysti tällaista tapahtuu, että kenenkään pihapiiriin tulee murikoita. Jos on tällainen paikka kuin täällä Salossa, kyllä se on aina mahdollista. Varsinkin kun kallio on noin rikkonaista, mitä se näyttää olevan”, hän sanoo.

Ruskeeniemi sanoo, että Salossa ei ole sen suurempaa riskiä kallion lohkeamiselle kuin muuallakaan Suomessa.

”Suomen kallioperä on noin kaksi miljardia vuotta vanha. Meillä on hyvin erilaisia kiviä, ja se, millainen rakoilu kiveen tulee, riippuu kivilajista. Täällä Salon seudullakin on tyypillisiä suomalaisia kivilajeja.”

Graniittisiin kiviin tulee helpommin lohkomaista rakoilua kuin esimerkiksi liuskekiviin.

”Jos geometria on otollinen, kaikenlaiset kivet voivat lähteä liikkeelle.”

Kyseisessä kalliossa näkyy rakoilua.

Salon Halikossa tippui alas kaksi järkälettä. Toinen niistä putosi Ulla Järven pihalle. Hän kertoo, että kyseessä on juuri graniittikallio.

Järven mukaan kalliosta irtosi luultavasti yksi kappale, joka halkesi kahtia pudotessaan. Yksi lohkare hajotti naapurin saunarakennuksen, toinen jysähti Järven ja hänen miehensä auton kylkeen. Henkilövahinkoja ei onneksi sattunut.

Lohkareet romahtivat maahan varhain aamulla, viiden ja puoli kuuden välillä.

”Heräsimme siihen mieheni kanssa, naapurimme oli jo hereillä”, Järvi sanoo.

Hänen mukaansa jysäys oli valtava, kuin pommi olisi pudonnut.

Toinen lohkareista tuhosi pihasaunan.

Kallion juurella on kymmenkunta taloa, joista vanhin on noin satavuotias. Järvi on asunut paikassa yli 30 vuotta. Talojen pihoilla ei ole isoja lohkareita, eli vastaavaa tuskin on aiemmin tapahtunut kyseisessä paikassa.

”Jonkun verran kiveä sieltä rapautuu, semmoista ihan pientä palasta”, hän sanoo.

Järvi sanoo, että kallion päällä liikuskellaan, sillä se on maisemapaikka.

Vielä ei ole tietoa siitä, milloin Järvi naapureineen pääsee kotiin. Yhteensä neljän talon asukkaat ovat nyt hätämajoituksessa, sillä myös lähimmät naapurit evakuoitiin varmuuden vuoksi.

Keskiviikkona Järvi pääsi käymään kotona hakeakseen tavaroita.

”Saamme käydä siellä vain kaupungin rakennusvalvonnan edustajan kanssa, se on nyt hengenvaaralliseksi luokiteltua aluetta”, hän kertoo.

Asukkaat evakuoitiin maanantaina.

Ruskeeniemi sanoo, että olisi hyvä, että vastaavanlaisia paikkoja kävisi katsomassa asiantuntija.

Hän kertoo, että ammatti-ihmiset pystyvät tunnistamaan sellaiset lohkot, jotka ovat irti ja voivat lähteä liikkeelle. Huonokuntoinen kivi voidaan tarvittaessa vakauttaa esimerkiksi pultittamalla tai verkottamalla.

Ruskeeniemen mukaan esimerkiksi ajotunneleita tehdessä kallio tutkitaan. Luonnonkallioita ei pidä silmällä ehkä kukaan.

”Nämä luonnonrintaukset ovat sellaisia, että niihin ei yleensä sen kummoisemmin kiinnitetä huomiota.”