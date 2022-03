Vastaanottokeskuksiin lemmikkejä ei pääsääntöisesti saa ottaa mukaan.

Turkulainen lääkäri ja valmistumassa oleva eläinlääkäri Ulriika Sundell, 39, muutti pieneläinklinikkansa tilat huoneiksi perheille, jotka pakenevat Ukrainasta lemmikkiensä kanssa Suomeen. Vastaanottokeskuksiin lemmikkejä ei pääsääntöisesti saa viedä.

Klinikka oli vasta valmisteilla, eikä sitä ollut ehditty kalustaa. Äkillinen muutos majoitustilaksi toteutettiin vapaaehtoisvoimin.

Ulriika Sundell lykkää pieneläinklinikan avaamista, jotta voi auttaa ukrainalaisia perheitä ja näiden lemmikkejä.

”Katselin näitä huoneita ja totesin, että tässä on aika hyvä bed and breakfast -pohja. Vastaanottohuoneissa on lavuaarit ja bideesuihkut. Vessoja on kolme ja keittiö löytyy. Saunakin on, jos sinne hankitaan kiuas ja lauteet”, Sundell kertoo.

Perjantaina yhdessä huoneista leikki Pulja-niminen kissa. Sen touhuja seurasi Puljan mukana tullut perhe: äiti, 13-vuotias tyttö ja 9-vuotias poika. He olivat paikan ensimmäiset asukkaat.

Pulja ei saa poistua huoneesta. Kissa on karanteenissa 30 vuorokautta. Sinä aikana perhettä autetaan muun muassa asunnon etsimisessä ja sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden piiriin pääsyssä. Sundell korostaa, että toiminta on järjestelmällistä ja viranomaisiin on oltu yhteydessä.

Pulja-kissa perheen 13-vuotiaan tytön sylissä pieneläinklinikalle tehdyssä majapaikassa Turun Orikedolla.

Klinikan vaaleissa huoneissa näkyy sänkyjä, pöytiä ja hyllyjä. Osa huoneista oli perjantaina täynnä säkeissä olevaa lahjoitustavaraa. Tuleva hammashuone ja leikkaussali oli muutettu isommaksi perhehuoneeksi ja kissapotilaiden odotustilasta tulee lasten leikkitila. Perheitä tiloihin mahtuu 7–9. Kaikkiin huoneisiin on tulijoita.

”Minulle tulee jatkuvasti puheluja ihmisistä, jotka tarvitsevat paikan. Kotimajoituspaikkoja ei enää tunnu olevan”, Sundell kertoo.

Hän näkee lemmikkiperheiden kotimajoituksissa myös selkeän riskin.

”Tuntuu, että ihmisillä on hirveän huono käsitys siitä, että Ukrainasta tulevat lemmikit täytyy pitää karanteenissa. Yksi syy, miksi perustin tämän paikan, on se, etten halua rabieksen tai muiden Suomesta jo kadonneiden eläintautien palaavan tänne”, Sundell sanoo.

Ulriika Sundell kertoo, että toiminta on vastuullista. Toiminta ei perustu pelkkään tunteeseen, vaan asioita on mietitty tarkkaan.

Tällä hetkellä EU-maat joustavat pakenevien ukrainalaisten mukana saapuvien lemmikkieläinten maahantulovaatimuksissa. Poikkeusolosuhteiden takia nämä lemmikkieläimet pääsevät EU-maihin ilman ennakkohakemusta tai lupaa.

Suomessa Ruokavirasto edellyttää, että maahantuontivaatimuksiin sisältyvät rokotukset ja madotukset hoidetaan mahdollisimman pian lemmikkieläinten Suomeen saapumisen jälkeen. Rabiesrokotuksen jälkeen lemmikki täytyy pitää eristettynä muista eläimistä ja ihmisistä 30 vuorokauden ajan, ohjeistaa Ruokavirasto.

Sundellin klinikan tiloissa asuvat lemmikit madotetaan, rokotetaan ja sirutetaan. Koirat pääsevät karanteenin aikana ulkoilemaan, mutta niiden jätökset on korjattava pusseihin.

”Ukrainassa on paljon sellaisia sisä- ja ulkoloisia, joita Suomessa ei ole”, Sundell sanoo.

Tämä perhehuone on tehty klinikan hammashuoneeseen ja leikkaussaliin.

Apua kaipaavat myös suuret seurueet, jotka eivät turkulaisklinikalle mahdu.

”Minulle soitettiin perheestä, joka on lähdössä Ukrainasta. Viisihenkisellä perheellä on 15 koiraa, kolme kissaa ja kilpikonna. Ilmeisesti he ovat kasvattajia. Yritän järjestää heille omakotitaloa”, Sundell sanoo.

Samaan aikaan hän koittaa saada klinikan majoituspuolen järjestykseen ja kasata materiaaliavustuksia lähetettäväksi Ukrainaan. Muutama kuorma on jo lähtenyt. Niiden kyydissä on ollut esimerkiksi elintarvikkeita, haavanhoitotuotteita ja vaippoja.

Osa klinikan huoneista oli perjantaina pullollaan lahjoituksena saatuja tavaroita. Lahjoituksia on tarkoitus lähettää Ukrainaan ja hyödyntää esimerkiksi klinikalla majoitustoimissa.

Ulriika Sundellin äiti Margareta Sundell autteli perjantaina klinikalla.

Avustustoimintaa Sundell koordinoi perustamansa Inno Ukraine -ryhmän kautta. Hän on hankkimassa sille rekisteröidyn yhdistyksen asemaa. Lahjoituksia tulee paljon, mutta kaikki tavara ei ole hyödyllistä.

”Tosi paljon tulee ihan kaatopaikkakamaa. Siitä tulee meille hirveästi lisätyötä”, Sundell sanoo.

Perjantaina eteisessä odotti kaatopaikalle meneviä jätesäkkejä.