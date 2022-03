Kaikista eniten linja-autolla matkaajia itärajan yli oli juuri ennen kuin Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014. Sen jälkeen takaiskuja on tullut yksi toisensa perään.

”Kyllä tämä oli sokki”, sanoo Raimo Kaisanlahti.

Hän on turkulaisen Neva Tours -nimisen matkatoimiston toimitusjohtaja. Yritys on järjestänyt bussimatkoja Venäjälle 1990-luvulta lähtien, mutta toiminta on ollut jäissä parin viime vuoden ajan.

Ensin tuli koronaviruspandemia, sitten Ukrainan sota.

Kaisanlahti sanoo, että vuonna 2020 kuljetukset loppuivat kuin seinään. Ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, tilanne alkoi näyttää kuitenkin jo paremmalta.

”Ajattelimme, että kaikki avautuu, ja suunnitelmat olivat valmiina”, Kaisanlahti kertoo.

Raimo Kaisanlahti kuljettaa tällä hetkellä turisteja Lapissa.

Kaisanlahti kertoo, että matkatoimistossa on silti tehty viisumeita pandemian aikana.

”Se on pienimuotoista, ei voi sanoa edes bisnekseksi”, Kaisanlahti sanoo.

Muutamia viisumeita on tehty myös sodan alettua.

”On sellaisia, jotka eivät pelkää”, hän toteaa.

Neva Toursilla on ollut neljäkin omaa bussia, mutta ei enää: tulee halvemmaksi vuokrata bussit tarpeen tullen bussifirmoista kuin pitää omia autoja. Yrityksellä ei siis seiso kalustoa Turussa tyhjän panttina.

”Se oli lottovoitto, että ehdimme myydä kaluston juuri ennen koronaa", Kaisanlahti sanoo.

Kaisanlahti toimii itse kuljettajana, eikä yrityksessä ole kuskeja palkkalistoilla. Yritys on lomauttanut kaksi konttorin työntekijää. Tällä hetkellä toimistossa on yksi henkilö puolipäiväisenä vastaamassa puhelimeen.

”Puhelinlinjat on pakko pitää auki”, Kaisanlahti toteaa.

Yrityksen tilanne muuttui hetkellisesti paremmaksi kesällä 2021, kun se kuljetti turisteja Pietariin jalkapallon EM-kisoihin. Ne ovat olleet Neva Toursin ainoat bussimatkat Venäjälle pandemia-aikana.

Neva Tours kuljetti Venäjälle tällöin tuhat ihmistä, Kaisanlahden mukaan suurin piirtein 10 prosenttia kaikista suomalaisista kisaturisteista.

Kävi kuitenkin niin, että Kaisanlahti alkoi saada lokaa niskaansa.

”Jos ei nyt tappouhkauksia, niin semmoisia, että olen tuonut kuolemaa Turkuun. Että pitäisi hävetä ja lopettaa kaikki tekeminen”, hän sanoo.

Kaisanlahden mukaan muutamalla Neva Toursin bussilla matkustaneella todettiin koronavirus. Viestejä alkoi tulla, kun yrityksen nimi nousi julkisuuteen.

Huuhkaja-fanit esittivät Passeja Venäjän rajavartijalle Vaalimaalla kesällä 2021.

”Kohun aiheutti se, että rajalla ei pystytty tekemään koronatestejä, kun tuli liian pitkät jonot eikä ollut työntekijöitä. Siinä oli sellaiset 15 bussia, joita ei pystytty testaamaan”, Kaisanlahti kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehotti erityisesti Neva Toursilla matkanneita hakeutumaan koronatesteihin ja välttämään perheen ulkopuolisia kontakteja. Kaisanlahden mukaan testaamatta jääneistä busseista vain neljä oli Neva Toursin.

Lopulta myrsky tyyntyi. Henkilöiltä, jotka olivat mukana Pietarin-matkalla, tuli positiivista palautetta.

”He tsemppasivat minua kovasti. Että älä välitä näistä uhkailuista”, Kaisanlahti sanoo.

Yritys on ollut pystyssä 30 vuotta. Ensimmäinen matka järjestettiin vuonna 1991, samana vuonna kuin Neuvostoliitto hajosi.

Kaikista eniten bussimatkaajia oli juuri ennen kuin Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014.

”Se vaikutti niin, että matkustajamäärä putosi varmaan puolella”, Kaisanlahti sanoo.

Pikku hiljaa matkustajien määrä alkoi taas kasvaa, kunnes korona sitten iski. Ennen pandemiaa yritys ajoi Venäjälle kesäaikaan useita busseja viikossa, ja talvisinkin pari kertaa kuussa.

Kaisanlahti on parasta aikaa tekemässä töitä toiselle yritykselle Lapissa, hän kuljettaa bussilla israelilaisia turisteja.

Aikooko Neva Tours jatkossa tehdä matkoja Venäjälle?

”Ainakin olemme valmiudessa, totta kai. Naapurimaahan se on, ja sinne on liikuttu Suomesta busseilla 1950-luvun lopulta lähtien.”