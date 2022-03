Talvisen saariston rauha ja levollisuus vetävät helsinkiläismiestä puoleensa magneetin lailla myös vaikeina kelirikkoaikoina. Kun veneellä ei vielä pääse saareen, mies matkaa perille puhallettavalla suppilaudallaan.

Helsinkiläinen Jan-Erik Luther on juuri suppaillut jään poikki rantaan. Puhallettava suppilauta on miehen vakiovaruste liikuttaessa saaristossa kelirikkoaikaan.

Maaliskuun aurinko herättää helsinkiläisessä Jan-Erik Lutherissa sisäisen levottomuuden, joka rauhoittuu vain Nauvon eteläisen saariston hiljaisuudessa perheen saarimökillä.

”Tämä on se aika vuodesta, jolloin palo saaristoon kasvaa niin suureksi, että sinne on vain pakko päästä.”

Lutherin mökkisaarelle ei pääse yhteysaluksella, joten mies on joutunut keksimään toisenlaiset keinot talviseen liikkumiseen. Puolen kilometrin matka merijäällä taittuu näppärästi esimerkiksi hiihtäen tai retkiluistimilla ahkiota perässä vetäen, mutta ongelmaksi muodostuu kelirikkoaika, jolloin jää ei enää kanna mutta ei anna myöskään veneelle tilaa.

Näihin hetkiin Luther on kehittänyt oman kulkukeinonsa.

”Puhallettava suppilauta on mainio kulkupeli. Se mahtuu helposti autoon eikä vaurioidu niin helposti kuin kova ja hieno suppilauta, jonka pinta voi olla kuin munankuori.”

Puhallettavat suppilaudat ovat paljon mielikuviaan kestävämpiä, mutta nekin voivat vaurioitua esimerkiksi ohuen jään veitsenterävästä reunasta. Tätä varten Luther on aina varustautunut hyvälaatuisella kuivapuvulla, kelluttavalla selviytymisrepulla, heittoköydellä, vedenpitävällä varustesäkillä ja jäänaskaleilla.

Matka jäälle alkaa jo kotoa, jossa Luther selvittää tarkkaan vallitsevan jää- ja säätilanteen. Hän tarkistaa satelliittikuvista jääpeitteen kattavuuden ja tutkailee sääennustetta.

”Huonolla säällä en lähde liikkeelle lainkaan. Suppilaudalla melominen vähänkään kovemmalla tuulella on raskasta ja hankalaa.”

Suppilautailu tyynenä kesäpäivänä on monille silkkaa nautintoa, mutta miten laudan saa liikkumaan kevättalvella jäiden joukossa? Luther on kymmenen mökkivuoden aikana kehittänyt tekniikan, jolla pääsee mökilleen.

”Homma toimii niin, että sidon suppilaudan etukahvaan narun ja vedän lautaa perässäni. Kun laudasta ottaa evän pois, se toimii pulkkana jäällä tosi hyvin.”

Jotta veto liukkaalla, mahdollisesti märällä kevätjäällä onnistuisi, Luther on laittanut kuivapukunsa kuivasukkien päälle vielä märkätossut ja niiden päälle irtoliukuesteet.

Alkumetrit sujuvat yleensä helposti, mutta sitten alkaa vaikein osuus.

”Vaikeinta on siirtyä kovalta jäältä pehmeälle jäälle. Näin keväällä jää on usein sellaista, että se ohenee pikkuhiljaa. Sen arviointi, kestääkö jää kävelyä vai ei, on hirvittävän vaikeaa. Jos jossain kohdassa putoaa jään läpi, se on yleensä tässä.”

Kun Luther arvioi, että jää alkaa pehmetä eikä kestä enää kävelyä, hän asettuu suppilautansa päälle joko nelinkontin tai vatsalleen. Tässä vaiheessa jää ei enää kestä kävelyä mutta ei myöskään vielä murru suppilaudan alla miehen painosta. Luther lykkii suppilautaansa eteenpäin istuen tai maaten laudan päällä, kunnes jää alkaa hieman murtua. Silloin tekniikka muuttuu.

”Siirryn seisomaan laudan taakse niin, että laudan etuosa nousee pystyyn jään päälle. Sitten kävelen laudalla eteenpäin ja murran painollani siinä alla olevaa jäätä. Toinen keino on, että keinutan lautaa sivuttain koko ajan, jotta jää murtuisi”.

Hiljalleen jää pehmenee sohjoksi ja lauta lipuu tasaisesti kevättalviseen avoveteen. Tämä on Lutherille retken paras osa, jossa parhaimmillaan tyyni merenpinta antaa laudan soljua levollisesti eteenpäin. On aikaa rauhoittua hetkeksi, antaa pulssin tasaantua ja hengityksen syventyä. Hymy hiipii kasvoille huomaamatta.

Pian vastassa on kuitenkin taas pehmeä jään reuna ja Lutherin on pakko alkaa jälleen murtaa jäätä. Kun se sitten ei enää murrukaan miehen hyppiessä suppilaudan keulan päällä, se alkaa usein kestää jo kävelyäkin.

”Tämä on se toinen vaikea kohta. Jos paksulta jäältä pehmeälle siirtyminen on vaikeaa, niin vaikeaa on sekin, kun siirrytään takaisin paksummalle jäälle. Näissä kohdissa ne plutaamiset tapahtuvat, jos jossain.”

Luther on plumpsahtanut jääkylmään meriveteen useasti.

”Aina se yllättää yhtä paljon. Siinä sitä sitten kiroaa mielessään, että joko taas! Mutta olen harrastanut yli kolmekymmentä vuotta purjelautailua, joten puhutaan ihan sekunneista, kun olen taas takaisin laudan päällä.”

Luther painottaa, ettei suosittele kevättalvisia suppilautailuretkiä kenellekään. Huono varustautuminen ja heikot taidot voivat maksaa liian kovan hinnan.

”En voi missään nimessä suositella tätä kenellekään. Tässä pitää olla paljon kuntoa ja tekniikkaakin, sillä jo jäiden seassa oleminen on raskasta, saatikka laudalle nouseminen, joka voi olla todella kova ponnistus.”

Luther muistuttaa, että oma tarkka matkasuunnitelma tulee aina ilmoittaa läheisille tai vaikka naapurille ja sopia, milloin etsintä aloitetaan, jos perilletulokuittausta ei tule eikä puhelimesta saa kiinni.

Hikisen suppailu-urakan jälkeen Lutheria odottaa hänen oma maanpäällinen paratiisinsa, mökki Nauvon kauniin saaristoluonnon keskellä.

"Ensi töikseni syön ja juon kahvit auringossa ja lähden sitten yleensä takaisin melomaan. Vesi on kirkasta, kaikkialla on hiljaista, aurinko paistaa. Hylkeet tulevat välillä viereen ihmettelemään. Tämä on aivan luksusta, nautin hiljaisuudesta ja elämästä valtavan paljon. Illalla menen saunaan. Kun sitten viikonlopun jäljiltä palaan kotiin, olen aiempaa parempi ihminen. Näin ainakin perheeni sanoo”, Luther naurahtaa.