Poliisin mukaan Hansakorttelin kauppakeskus on nyt häiriöpiste.

Turun ydinkeskustassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa ja sen liepeillä on tapahtunut useita pahoinpitelyitä.

Matkapuhelimella kuvattu video on karmiva. Untuvatakkiin, collegehousuihin ja tennareihin pukeutunutta poikaa lyödään videon alussa nyrkillä kasvoihin ja ylävartaloon. Poika kaatuu polvilleen iskujen voimasta.

Videota kuvaava henkilö, ilmeisesti teinityttö, ilmoittaa tyytyväisen kuuloisena, että ”se menee polvilleen.”

Itkevän uhrin pahoinpitely jatkuu ja häntä vaaditaan pyytämään anteeksi.

”Joo, mä pyydän anteeksi”, uhri sanoo samalla, kun hänen collegehousuilleen alkaa tippua verta.

”Jos sä puhut tästä jollekin, mä lupaan, et mä etsin sut käsiisi”, pahoinpitelijä ilmoittaa ja jatkaa hakkaamista. Hänen vieressään seisoo kolmas henkilö, jolla on myös kännykkä kuvausasennossa.

Nuorisojoukko on ottanut tähtäimeensä lähinnä saman ikäisiä nuoria.

Maanantaina alkuillasta Hansakorttelin lähellä tapahtui taas samantyyppinen pahoinpitely kuin HS:n näkemällä videolla. HS:n tietojen mukaan ainakin yksi videolla näkyvistä epäillyistä pahoinpitelijöistä osallistui myös maanantaina pahoinpitelyyn.

Nuorten kuvaamia pahoinpitelyvideoita on jaettu HS:n tietojen mukaan turkulaisten koululaisten keskuudessa. Myös maanantain pahoinpitelystä otettu video oli vahvistamattoman tiedon mukaan levinnyt jo tiistaina.

Maanantain tapahtumat alkoivat Hansakorttelin sisällä kuuden jälkeen illalla, kun kaksi 13-vuotiasta poikaa käveli donitsiravintolan ohi.

Pojat naureskelivat iloisesti jutuilleen, kun heitä vastaan käveli kaksi muuta poikaa. Toinen vastaantulijoista oli toisen pojan entinen luokkatoveri.

”Kaksikko oli tarttunut poikien naureskeluun ja ruvennut kysymään, että nauratko vittu mulle”, toisen pojan äiti kertoo.

Ensimmäinen lyönti lähti jo tässä vaihteessa ja osui toista poikaa vatsaan, mutta pojat pääsivät jatkamaan matkaansa. Kaksikko seurasi heitä, ja vähitellen kaksikon joukkoon liittyi useita muita nuoria.

Jengi pakotti pojat kauppakeskuksesta Yliopistonkadulle. Kolmen pahoinpitelyyn osallistuneen lisäksi paikalla oli neljä muuta nuorta.

”Kaksi tai kolme porukkaan kuulunutta kuvasi tapahtuneen”, toinen uhreista kertoo.

Poikia lyötiin päähän, yläruumiiseen ja jalkoväliin. Tekijät pakottivat pojat polvilleen ja käskivät heitä nuolemaan pahoinpitelijän kenkiä. Tähän vaatimukseen uhrien ei tarvinnut onneksi suostua.

Lopuksi pahoinpitelijät sylkivät uhrien päälle ja totesivat, että ”voitte lähteä”.

Äidin mukaan uhrit pyysivät ainakin yhdeltä ohikulkijalta apua. Ohikulkija vain levitteli käsiään.

”Kysyin, että miksi pojat eivät vain lähteneet tilanteesta pois. He eivät uskaltaneet, sillä yhdellä tekijöistä oli linkkuveitsi”, äiti kertoo.

Poliisi on lisännyt partiointia kauppakeskuksessa.

Ylikomisario ja tutkinnanjohtaja Toni Sjöblom Lounais-Suomen poliisilaitokselta vahvistaa, että poliisille on tehty rikosilmoitus Hansakorttelissa ja sen ulkopuolella maanantai-iltana tapahtuneesta kokonaisuudesta, jossa nuorisojoukon epäillään käyneen kahden muun nuoren kimppuun.

Esitutkinta on alkuvaiheessa. Tutkintanimikkeet ovat ainakin aluksi pahoinpitely ja laiton uhkaus, Sjöblom kertoo.

Tapahtumien kulkua selvitetään muun muassa kauppakeskuksen valvontakameramateriaalista. Epäiltyjen määrää Sjöblom ei kommentoi. Kaikki tapaukseen liittyvät nuoret ovat hänen mukaansa teinejä, iältään 15 vuoden molemmin puolin.

Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät joudu teoistaan oikeuteen, mutta ovat esimerkiksi vahingonkorvausvelvollisia.

Sjöblom kertoo yleisellä tasolla, että nuorten häiriökäyttäytymistä on ollut Hansakorttelissa viime kuukausina poikkeuksellisen paljon. Poliisi on lisännyt partiointia kauppakeskuksessa.

”Hansa on poliisin näkökulmasta tällä hetkellä häiriöpiste”, Sjöblom kertoo.

”On ollut häiriköintiä, näpistelyä ja ilkivaltaa.”

Sjöblomin mukaan vaikuttaa siltä, että Hansakorttelin ympäristössä häiriökäyttäytyminen keskittyy tiettyyn ydinporukkaan ja sen ympärillä pyörivien vaihtuvien nuorten joukkoon.

”Ajanviettäminen yltyy välillä häiritseväksi. On huutelua ja sellaista käytöstä, että sivulliset kokevat kauppakeskuksen yleisen turvallisuuden horjuneen”, Sjöblom kertoo.

Kaikki nuoret eivät uskalla viettää aikaa Hansakorttelissa.

”Tieto häiriöistä sekä uhkaavasti tai aggressiivisesti käyttäytyvistä porukoista kyllä leviää nuorten keskuudessa”, Sjöblom sanoo.

Hansakorttelin kauppakeskusjohtaja Timo Palviaisen mukaan nuorten nykyinen ongelmakäyttäytyminen alkoi viime syksynä, kun illat pimenivät. Hänen käsityksensä on, että pahimpien häiriöiden takana on 6–10 nuoren ryhmä. Joukossa on tyttöjä ja poikia.

”Sanoisin, että olemme useammin kuin kerran viikossa yhteydessä poliisiin tämän ryhmän tiimoilta”, Palviainen kertoo.

Häiriöt kytkeytyvät hänen mukaansa etenkin Hansakorttelia ympäröiville katualueille, joilla ei ole yhtä paljon kameravalvontaa tai vartiointia kuin kauppakeskuksen sisällä. Palviainen huomauttaa, että Hansakorttelin vartijoilla ei ole toimivaltaa kaduilla kauppakeskuksen ulkopuolella. Hänen mukaansa nuoret tulevat monesti Hansaan ilmoittamaan, mitä kaduilla on tapahtunut.

”Oman käsitykseni mukaan käynnissä on ollut jotain kiristykseen viittaavaa. Lisäksi nuoret ovat ilmeisesti jonkin verran välittäneet tupakkaa, nuuskaa ja lääkkeitä”, Palviainen sanoo.

Hän puhuu myös kiusaamisesta ja mahdollisesta fyysisestä ja henkisestä väkivallasta. Osa nuorten huolestuttavista teoista liittyy Palviaisen tietojen mukaan vaatteisiin, puhelimiin ja kenkiin, joita nuoret ovat vieneet toisilta nuorilta.

”Kyse on nimenomaan merkkivaatteista.”

Joulukuussa nuorisojoukko vei 12-vuotiaalta pojalta merkkihupparin Hansan läheisessä parkkihallissa. Pojan äiti kertoo, että poika oli tavannut alkuillasta kaverinsa Hansakorttelissa.

”Sitten 6–7 muuta poikaa oli pakottanut poikani parkkihalliin ja käskenyt riisumaan hupparin. Päätekijä oli kuulemma sanonut, että hänellä on puukko taskussa. Ilmeisesti tilanne oli sen verran pelottava, että poika antoi hupparinsa pois”, äiti kertoo.

Äiti kertoo, että tapahtuneen jälkeen poika soitti hänelle ja kertoi tapahtuneesta.

”Käskin hänen mennä mihin tahansa Hansan liikkeistä ja antaa puhelimen myyjälle. Minä pyysin myyjää soittamaan vartijan paikalle. Jostain syystä paikalle osuivat sattumalta poliisit”, äiti kertoo.

Hän toivoo, että poliisi olisi jo tuolloin tiedottanut näkyvästi Hansan häiriöistä, jotta nuoret osaisivat tarpeen tullen välttää kauppakeskusta. Äidin mukaan hupparitapauksen tutkinta on edelleen kesken poliisissa.

Lounais-Suomen poliisista vahvistetaan, että tutkittavana on tapaus, jossa nuorelta vietiin hupullinen collegepusero parkkihallissa Hansan lähettyvillä viime joulukuussa.

Pojan äiti on epäileväinen sen suhteen, että hupparin vieneet nuoret joutuvat vastuuseen teostaan. Äiti sanoo olevansa siinä käsityksessä, että tekijät ovat alle 15-vuotiaita.

”Välillä olen miettinyt, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikäraja laskea 13 vuoteen.”

Äiti kertoo, että tapahtuneen jälkeen hänen pojaltaan on uhattu viedä myös merkkikengät. Äidin mukaan poika ei nykyään halua mennä Hansakortteliin.

”Hän ei suostu tulemaan sinne edes minun kanssani”, äiti kertoo.

Vanhemmat ja uhrit esiintyvät jutussa nimettöminä suojellakseen perheidensä yksityisyyttä.

Kauppakeskusjohtaja Palviainen toivoo, että poliisi ja sosiaaliviranomaiset saisivat purettua nuorisoryhmän ennen kuin jotain vielä vakavampaa tapahtuu. Hän on huolissaan nuorten turvallisuudesta ja henkilövahingon riskistä.

”Tämä ilmiö on saanut muita nuoria pelkäämään. Heillä alkaa olla välineitä mukanaan. Jossain kohtaa voi käydä niin, että tilannetta ei pystytä hillitsemään. Jos nuorilla on mukanaan puukkoja tai astaloita, niin voi käydä todella huonosti. Viranomaisten pitäisi hoitaa tämä tilanne Turun keskustassa hirveän nopeasti kuntoon”, Palviainen sanoo.

Maanantaina pahoinpitelyn kohteeksi joutuneen pojan äiti vaatii viranomaisilta riittäviä toimia.

”Tämä on tietenkin henkilökohtaisesti kamala tilanne, mutta myös ilmiöstä on tärkeä puhua. Miten on mahdollista, että Turun keskustassa tapahtuu tällaista aikaisin arki-iltana”, äiti jatkaa.

Oikaisu 17.3.2022 kello 11.20: Toisin kuin artikkelissa alun perin sanottiin, 12-vuotiaan pahoinpitely tapahtui Hansan läheisessä parkkihallissa.